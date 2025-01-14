Казанский суд отклонил ходатайство Роберта Мусина о вольной по болезни

Фото: Михаил Захаров

Вахитовский райсуд Казани отказался рассматривать ходатайство об освобождении по болезни дважды осужденного банкира Роберта Мусина. «Его приговор не вступил в силу», — уточнили «Реальному времени» в пресс-службе суда.

Решение об отказе в принятии ходатайства, по данным пресс-службы, вынесено еще 10 января, в день его поступления.

По данным источников «Реального времени», по результатам комиссионной экспертизы бывшему главе «Татфондбанка» поставили диагноз из установленного правительством РФ перечня заболеваний, препятствующих отбыванию наказания в местах лишения свободы. Именно на этом основании банкир и решил просить о вольной.

Ходатайство поступило к судье Юрию Арсенюку, который в ноябре 2024 года вынес второй приговор по делу Мусина, признав его виновным в злоупотреблении полномочиями и увеличив срок посадки банкира до 12 лет и 6 месяцев, с учетом неотбытого наказания по первому делу. При этом суд сократил размер ущерба с 26,7 до 8,7 млрд рублей.

Приговор оспаривают адвокат осужденного, сторона обвинения и АСВ, как потерпевшая сторона. Под Новый год в суд поступила жалоба и от самого Мусина. Кроме того, итоговое решение оспаривают минимум двое собственников арестованного по делу ТФБ имущества.

Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

Дата рассмотрения жалоб и представления на приговор в Верховном суде Татарстана пока не назначена.

Напомним, о проблемах со здоровьем Роберта Мусина сообщалось еще в ходе расследования его первого дела. В 2017 году его неоднократно вывозили на коммерческой «неотложке» из СИЗО и госпитализировали в республиканские клиники. После частичного признания вины и освобождения под домашний арест тема здоровья обвиняемого длительное время не заострялась. После оглашения первого приговора в 2021 году по шести эпизодам злоупотреблений на 30 млрд рублей Мусин вновь оказался в СИЗО, а позднее предстал перед судом по второму делу. И уже в ходе этого процесса бывший председатель правления «Татфондбанка» пропустил пять заседаний из-за проблем со здоровьем и впервые появился в зале суда на костылях — после операции на тазобедренном суставе.

Именно ввиду состояния здоровья Мусина Вахитовский суд в августе 2024 года отказался продлевать ему срок ареста, и в сентябре с этим решением согласился Верховный суд РТ. На свободу фигурант не вышел, продолжая отбывать наказание по первому приговору. Напомним, крайняя мера пресечения избиралась осужденному на этапе расследования второго дела, чтобы его не этапировали в колонию.

