Союз Большунова и Татарстана — пока полный провал: ноль побед, пропуск гонки в Казани и худший сезон

От олимпийского чемпиона ждали большего

Фото: Максим Платонов

В Казани стартовал пятый этап Кубка России по лыжным гонкам. На соревнования съехались все лучшие лыжники страны, кроме Александра Большунова. Олимпийский чемпион продолжает бороться со свалившимися проблемами. Нынешний сезон для перешедшего в сборную Татарстана лыжника пока провальный. Разбор ситуации — в материале «Реального времени».

Большунов улетел, но обещал вернуться



Стартовую гонку пятого этапа Кубка России в Казани выиграл Савелий Коростелев. Лидер общего зачета проехал 15 км за 31 минуту 1,7 секунды и забрал себе первую ступень пьедестала. Вторым на финиш приехал Артем Мальцев, а тройку лучших замкнул Денис Спицов. Призеры от победителя отстали в пределах 8 секунд.

Вместе с победившим Коростелевым представители сборной Татарстана заняли четыре места в топ-6 на финише гонки. Немного не хватило сил в заключительной части дистанции лидеру общего зачета Сергею Ардашеву. Пятым и шестым стали Сергей Волков и Сергей Забалуев соответственно.

Побороться за медали мог бы и Александр Большунов. Однако олимпийский чемпион срочно улетел в Москву по личным обстоятельствам. Тренер лыжника Юрий Бородавко не стал рассказывать подробности, но предположил, что Большунов может вернуться в Казань на две оставшиеся гонки.

— Александр Большунов уехал, находится сейчас в Москве по серьезным обстоятельствам. Первую гонку в Казани он пропускает, но у него остается возможность стартовать в следующих. Если все достаточно быстро разрешится, он примет участие в следующих гонках. Он еще может вернуться на этап в Казани, — сказал Бородавко «Матч ТВ».

Год назад Большунов выиграл все три гонки в Казани. Лидер сборной России уверенно победил в «разделке», затем в спринте, а в конце «прибил» соперников в скиатлоне. В прошлом сезоне олимпийский чемпион был неудержим. Большунов выиграл 23 гонки подряд и казался непобедимым для соперников. Однако все изменилось в одночасье. В новом сезоне у Большунова ни одной победы и пятое место в общем зачете.

Провальный трансфер Большунова

Между тем в межсезонье сборная Татарстана собрала у себя звездный десант. Перед новым сезоном команда подписала сразу несколько видных лыжников. Тут и лидер женских лыжных гонок Вероника Степанова, олимпийская чемпионка Наталья Терентьева (в девичестве Непряева, — прим. ред.), чемпионка одного из этапов текущего розыгрыша Кубка Анастасия Фалеева, а также самый перспективный молодой лыжник мира Савелий Коростелев.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Вишенкой всей этой трансферной кампании стал переход Александра Большунова. Столь грандиозное комплектование состава стало возможным после развала сборной Архангельской области. Архангелогородцы потеряли основного спонсора команды, из-за чего пришлось срочно урезать затраты на лыжников. Татарстан воспользовался ситуацией и предоставил щедрые условия лидерам конкурента.

Главной удачей выглядел трансфер Большунова, который сулил для республики много золотых медалей. Однако на деле все вышло иначе. К середине сезона Большунов еще ни разу не выигрывал на этапах Кубка России, что в прошлом соревновательном году случалось лишь по большим праздникам. Пару вторых мест и несколько гонок вне подиума — явный провал для Татарстана.

При этом Большунов не слишком активен и в мероприятиях по популяризации лыжных гонок в республике. Более того, олимпийский чемпион рискует пропустить этап Кубка России в Казани целиком. По крайней мере, отец спортсмена сомневается в здоровье сына.

— Дела со здоровьем Саши такие, что только что‑то становится лучше — так опять возникают какие‑то проблемы. Пока полного выздоровления нет. В этом сезоне чуть выздоравливает, потом опять двадцать пять. Болезнь за болезнью. На Гонку чемпионов вроде собрался, а потом першение в горле возникло — и заболел. Ну и всё. Сами понимаете, здоровье должно быть на первом месте, — приводит слова Большунова-старшего «Матч ТВ».

Интересно, что, помимо Большунова, некоторое разочарование у болельщиков есть от подписания Вероники Степановой. Правда, у лыжницы есть уважительная причина. Нынешний сезон Степанова пропускает по причине беременности, информация о которой пришла уже после заключения контракта с Татарстаном.

Здоровье и мотивация подвели Большунова

Причин неудовлетворительных результатов Большунова в нынешнем сезоне несколько. Главная — состояние здоровья. Лыжник перенес коронавирус на предсезонных сборах, сорвав себе подготовку. По ходу всего сезона спортсмена преследуют последствия болезни. Ему даже пришлось пропустить некоторые гонки на предыдущих этапах Кубка России из-за недомогания. В том числе последний крупный турнир — «Гонку чемпионов» в Рязани, где в рамках шоу-программы лыжники борются с биатлонистами.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Во-вторых, не стоит исключать фактор падения мотивации Большунова. После прошлогоднего доминирования у лыжника произошел закономерный спад. Найти мотивацию на повторение достижения нелегко, вероятно, олимпийский чемпион пока не может преодолеть себя. К тому же все это происходит на фоне отстранения россиян от международных стартов. Постоянно кататься лишь на внутренних соревнованиях — явно не то, что хочется лучшим лыжникам мира, коим, безусловно, является Большунов.

Результат есть и без Большунова

Впрочем, сборная Татарстана остается в плюсе от приглашения звезд, что касается завоеванных медалей. В топ-5 общего зачета среди мужчин сразу четверо представителей татарстанской команды. В том числе лидер пелотона Ардашев, оторвавшийся от приглашенного из Архангельской сборной Коростелева на 52 очка. В тройке — Иван Горбунов, самый скромный из лидеров татарстанской команды.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Свою первую победу за два сезона одержала в Казани Наталья Терентьева. Олимпийская чемпионка полностью пропустила прошлый соревновательный год, а в нынешнем провела лишь вторую гонку. Но это ей не помешало выиграть впервые после декретного отпуска. Терентьева показала лучший результат в гонке на 10 км свободным стилем, опередив Алину Пеклецову из Вологодской области на 9,9 секунды.

Отличный сезон проводит сестра Натальи — Дарья Непряева. Недавно татарстанская спортсменка одержала дебютную победу на Кубке России, а в общем зачете держится на втором месте сразу после Екатерины Смирновой из Тюменской области. Еще один новичок сборной — Анастасия Фалеева также выиграла несколько стартов и идет в пятерке сильнейших.

Неудивительно, что Татарстан является безоговорочным лидером общего зачета сборных. Татарстанская команда опережает ближайшего преследователя больше чем на 2 тысячи очков. Серьезная заявка на итоговую победу. И это в худший сезон Большунова.