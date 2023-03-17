«Осталось досидеть 2 месяца?»: в Казани за растрату под миллиард топ-менеджеры банков получили по 3 года

Сегодня Вахитовский суд Казани вынес обвинительный приговор по уголовному делу о растрате в «Тимер Банке» 936 млн рублей. Бывший председатель совета директоров «Тимер Банка», он же первый зампред правления ТФБ Рамиль Насыров наказан 3 годами и 3 месяцами колонии общего режима, на месяц меньше сидеть бывшему главе правления этого банка Айрату Камалову, передает с места журналист «Реального времени».



С учетом срока под арестом с конца февраля 2021-го назначенные судом сроки осужденных истекут в ближайшее время. Ведь каждый день СИЗО должен быть засчитан за полтора дня колонии общего режима. Иначе говоря, на данный момент оба отсидели больше года и месяца.

В прениях по этому делу гособвинители Татьяна Маслова и Линара Чуркина запрашивали для банкиров сроки в 8 и 9 лет с уголовными штрафами в 1 млн рублей, называя их вину в преступлении доказанной.

На итоговое заседание поддержать подсудимых пришли их родственники, коллеги и друзья. В приговоре прозвучали последние места работы осужденных. Насыров работал вице-президентом по стратегическому развитию административно-управленческого аппарата ПАО «Московский кредитный банк», Камалов занимал некую должность в Росавтодоре.



Вопрос о взыскании ущерба в резолютивной части приговора не озвучивался — ранее «Тимер Банк» отказался от гражданского иска, признав, что де-факто задолженность погашена. Очевидно, в связи с этим сегодня суд снял арест с имущества осужденных.

Когда конвой уводил банкиров, комментировать результат своего процесса они не стали. Адвокат Юрий Некрасов в защиту Камалова сообщил: «Будем обжаловать. Мы ожидали оправдательный приговор».

Подсудимые в ходе процесса настаивали на том, что все документы в деле подтверждают их невиновность, просили суд о справедливом и законном приговоре. «Как прокуратура может признавать сделку незаконной, когда арбитражный суд признал ее законной?» — удивлялся в прениях Рамиль Насыров. Айрат Камалов в последнем слове заявлял, что не было никакой растраты, напротив, были действия по спасению «Тимер Банка»: «Мы смогли сохранить банк в тяжелое время, ни один клиент, ни один вкладчик не потерял ни рубля. Мне не стыдно за свою работу».

Адвокаты обвиняемых Ирина Князева и Юрий Некрасов в противовес версии обвинения о заведомой убыточности сделки цитировали заключения ТФБ, АСВ и Банка России о том, что на момент заключения того договора цессии качество кредитного портфеля оценивалось по 1-2 категории. И приводили доказательства: кредиты «Роял Тайм Групп» (инвестор игорной зоны «Азов Сити», — прим. ред.) погашались, а в августе 2021-го «Тимер Банк» даже продал этот долг компании «Нефть Поволжья», несмотря на утверждения следствия о его «невозвратности».

В противовес этим аргументам гособвинитель Маслова, в частности, указывала — «Нефть Поволжья» деньги с должника так и не получила.

Напомним, дело расследовалось в центральном аппарате МВД, а обвинение утверждала Генпрокуратура РФ. Банкирам вменяли растрату средств «Тимер Банка» на общую сумму 935 млн 889,9 тыс. рублей за пару месяцев до краха ТФБ, которую силовики считают заведомо невыгодной и убыточной для «Тимера». 24 октября 2016 года «Татфондбанк» и «Тимер Банк» подписали договор об уступке прав требований по восьми кредитным договорам «Роял Тайм Групп». При этом кредитный комитет «Татфондбанка» под руководством первого зампреда правления ТФБ Рамиля Насырова дал добро на снятие залогового обеспечения по данным кредитам, а совет директоров «Тимера» во главе с тем же Насыровым одобрил сделку между банками по кредитному портфелю «Роял Тайм Групп».

В результате «Тимер» выплатил ТФБ вышеназванную сумму задолженности почти в 936 млн (включая проценты), стал новым кредитором «Рояла», а эта компания, как считают силовики, перестала погашать задолженность и получила статус банкрота. Тем временем ликвидный залоговый актив в виде строящегося здания гостинично-развлекательного комплекса «Янтарный» в Калининградской области «по вексельной схеме с баланса «Роял Тайм Групп» был выведен на аффилированную организацию ЗАО «РТГ-Балтик» (после переименования — АО «Балтик Билдинг Компани»).

Заочно по этому делу обвинен и арестован бывший «игорный король» из Татарстана Рашид Таймасов, глава «Роял Тайм Групп».



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Ирина Плотникова