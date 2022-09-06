В растрате 936 млн «Тимер Банка» заочно обвинили экс-главу «Роял Тайм Групп»

Как выяснило «Реальное время», третьим фигурантом уголовного дела о почти миллиардной растрате средств «Тимер Банка» в Казани стал бывший директор и совладелец компании «Роял Тайм Групп», которая в свое время была флагманом игорного бизнеса. Следователи считают Рашида Таймасова подельником двух топ-менеджеров ТФБ и «Тимер Банка» Руслана Насырова и Айрата Камалова.



Насыров и Камалов под стражей с февраля 2021 года. Оба вину не признают. Таймасов по делу даже не допрашивался — до начала следственных действий он покинул пределы РФ. По некоторым данным, сначала выехал на родину жены — на Украину.

В уголовном деле банкиров и игорного короля фигурируют восемь кредитов, полученных компанией Таймасова в ТФБ в 2013—2015 годах, и сделка по продаже портфеля кредитной задолженности по ним на сумму 935,9 млн рублей с одновременным выводом залогов — 24 земельных участков в Зеленодольском районе.

При этом под арестом по уголовному делу оказалось имущество третьего лица — комплекс казино в калининградской игорной зоне «Янтарная». Подробности — в материале «Реального времени».