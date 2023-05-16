«Остальное — юридическое фарисейство»: осужденные казанские банкиры требуют оправдания по делу на миллиард

А трое прокуроров указали Верховному суду РТ на несправедливость и чрезмерную мягкость приговора о растрате в «Тимер Банке»

Фото: realnoevremya.ru / Ирина Плотникова

Как минимум до 30 мая останутся за решеткой бывшие руководители ТФБ и «Тимер Банка» Рамиль Насыров и Айрат Камалов, осужденные по делу о растрате в особо крупном размере. Сегодня Верховный суд Татарстана оказался не готов вынести решения по жалобам на их приговор и объявил о двухнедельном перерыве. При этом о незаконности приговора заявили и защита, и обвинение, передает с заседания журналист «Реального времени».

Как тройка прокуроров критиковала один приговор



Поддержать позицию обвинения в апелляционную инстанцию сегодня пришли аж трое сотрудников прокуратуры, включая гособвинителей Линару Чуркину и Татьяну Маслову, которые доказывали обоснованность претензий к банкирам в суде первой инстанции.

Сегодня прокуроры категорично требовали — отменить приговор Камалову и Насырову. Чуркина в своем апелляционном представлении указывала на несправедливость и чрезмерную мягкость назначенного наказания — 3 года и 3 месяца колонии общего режима для Насырова и на месяц меньше для Камалова. В прениях сторона обвинения запрашивала им по 9 и 8 лет лишения свободы соответственно.

Также недовольство представителей надзорного ведомства вызвала частичная переквалификация обвинения — с организованной преступной группы на группу по предварительному сговору, включая Рашида Таймасова (заочно обвиняемый в той же растрате экс-руководитель «Рояла», — прим. ред.) и неустановленных лиц, и сокращение ущерба на 200 млн рублей — с 936 до 729,6 млн рублей. Принимая такое решение, суд учел часть платежей в погашение кредитных обязательств, указав в приговоре — оплата преследовала лишь «цель придания видимости возмездности сделки».

Казанские прокуроры с новой квалификацией и суммой ущерба не согласны. В том числе потому, что связаны позицией Генпрокуратуры РФ, утверждавшей обвинение.

— На 24 октября 2016 года задолженность «Роял Тайм Групп» по кредитам составляла 935 млн 889 тысяч рублей, именно эта сумма была похищена при заключении сделки. А сумма, выплаченная позже, является ничем иным, как созданием видимости правомерности сделки, — отметила Чуркина. Ее коллега Маслова добавила, что «залоговое обеспечение по кредитам снималось в целях дальнейшего использования в пользу Таймасова. Представитель прокуратуры РТ Андрей Андронов, поддерживая все вышесказанное, добавлял — преступный умысел у фигурантов возник еще летом 2016-го.

Напомним, в марте 2023-го Вахитовский суд Казани признал виновными в особо крупной растрате бывшего предправления «Тимер Банка» Айрата Камалова и бывшего главу совета директоров «Тимера» Рамиля Насырова, также занимавшего пост первого зампреда в «Татфондбанке». Способом преступления признано подписание договора об уступке ТФБ в пользу «Тимера» прав требований по восьми кредитным договорам игорного оператора «Роял Тайм Групп» на 936 млн рублей при одновременном снятии залогового обеспечения по данным кредитам за пару месяцев до краха ТФБ.

В результате ликвидный залоговый актив в виде строящегося здания гостинично-развлекательного комплекса «Янтарный» в Калининградской области «по вексельной схеме с баланса «Роял Тайм Групп» был выведен на аффилированную организацию ЗАО «РТГ-Балтик» (после переименования — АО «Балтик Билдинг Компани»), а «Тимер», выплатив почти 936 млн, не смог получить полное погашение от должника, поскольку «Роял» остановил платежи и получил статус банкрота, считают в МВД и Генпрокуратуре РФ.

Насыров о манипуляции цифрами и отсутствии гражданского иска

Технически назначенные райсудом сроки наказания истекли еще в апреле — у Камалова в начале месяца, у Насырова — в конце. Ведь под арестом оба с февраля 2021-го, и каждый день в неволе до вступления приговора в силу идет им в зачет по норме — день СИЗО за полтора в колонии общего режима.

Однако скорому свиданию с волей осужденные предпочли борьбу и надежду на оправдательный приговор. Ведь обоим еще рановато завершать карьеру. 44-летний Камалов до задержания занимал пост корпоративного секретаря в корпорации «Российские автомобильные дороги», 40-летний Насыров работал вице-президентом в ПАО «Московский кредитный банк».

Вину в растрате, наличии преступного умысла и причинении банку хоть какого-то ущерба оба не признавали и не признают. Бывший глава совета директоров «Тимер Банка» и первый зампред правления ТФБ сегодня был краток и обратил внимание апелляционной тройки лишь на пару существенных моментов своего дела.

— Можно сколько угодно рассуждать и манипулировать цифрами на 900 млн и 700 млн, — сообщил Рамиль Насыров. — Но у нас нет гражданского иска по делу, и не потому, что потерпевший забыл его подать. А потому что представитель потерпевшего трижды заявлял: гражданским истцом он являться не может в связи с полным погашением обязательств по кредиту (в августе 2021-го «Тимер Банк» с дисконтом уступил право требования к «Роялу» компании «Нефть Поволжья», — прим. ред.).

Также осужденный подверг критике существование группы по сговору или организованной группы, утверждая, что преступление в таком составе никак «не может быть совершено в условиях, когда двое из трех третьего (Таймасова, — прим. ред.) просто не знают».

— Все остальное — всего лишь юридическое фарисейство, — завершил свою речь Насыров, комментируя выводы суда и аргументы обвинения.

Заметим, представитель потерпевшего банка Константин Иванов приговор обжаловать не стал и на заседание апелляции сегодня не пришел.

Адвокат Ирина Князева полностью поддержала позицию своего подзащитного Насырова и доводы жалоб второго фигуранта и его защитника. «Апелляционное представление нарушает принципы судебного разбирательства и выходит за рамки предъявленного обвинения», — добавила она.

Адвокат о доказательствах из будущего

Осужденный экс-глава правления «Тимера» выступать в прениях отказался, полностью доверившись своему адвокату Юрию Некрасову. А тот начал свою речь с тезиса о полной невиновности обоих банкиров в растрате и сообщил, что описанные судом доказательства о заведомой невозвратности кредитов при заключении сделки в октябре 2016 года взяты... из будущего.

— Осуждая за деяние 2016 года, суд сослался на обстоятельства, которых в тот момент не имелось, они возникли в более позднее время, и даже после того, как Камалов и Насыров перестали работать в системе «Тимер Банка», — сообщил он.

И привел ссылку на такие доказательства «заведомой невозвратности»: начало банкротства «Рояла» в 2018 году, решение правительства РФ о ликвидации игорной зоны «Азов-Сити» в декабре 2018-го, а еще кредитный платеж «Рояла» в декабре 2016 года, который через два года арбитраж признал технической записью.

— Хотелось бы обратить внимание: в октябре 2016-го никому не было известно не то что о предстоящем банкротстве «Рояла», но и о вводе временной администрации в «Татфондбанке», — сообщил Некрасов, добавив, что о подобной осведомленности его клиента не заявлял ни один из свидетелей.

Также защитник прошелся по тому самому спорному платежу «Рояла» в 506 млн рублей в декабре 2016-го года в пользу «Тимера» (со счета в ТФБ), который суд считает доказательством заведомой невозвратности. «Если бы Камалов действовал по сговору с Таймасовым или Насыровым, он не стал бы препятствовать проведению данного платежа и его зачету в счет погашения задолженности. А материалами дела установлено: Камалов трижды отклонял требования об этом зачислении средств. Он принял все меры, чтобы такой записи не было!»

По данным защиты, собственно данный недействительный платеж и стал реальным основанием для возбуждения уголовного дела против Камалова и Насырова, но когда в арбитраже вскрылись все обстоятельства и претензии к действиям банкиров в этой части отпали, они уже находились под стражей. «Следователи не могли их просто так отпустить. И переквалифицировали обвинение. Но оно не подтвердилось», — считает адвокат.

Что касается вывода залогов, то их реальную стоимость защита оценила в девять раз дешевле задолженности по кредиту на день сделки, уточнив, что залоги были повторными и право на погашение от их реализации получал не «Тимер Банк», а первый залогодержатель.

Парировать выступления осужденного и двух адвокатов прокуроры в репликах не стали. Верховный суд РТ объявил перерыв в заседании до 30 мая.