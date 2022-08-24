Адвокат банкира Мусина заболел — процесс в суде Татарстана вновь отложен

Не состоялось сегодняшнее заседание Верховного суда Татарстана по делу экс-главы «Татфондбанка» Роберта Мусина. Его адвокат Алексей Клюкин не явился на заседание в связи с болезнью, передает с места журналист «Реального времени».

О больничном защитника, вероятно, стало известно заранее, поскольку на процесс из Москвы не приехал представитель АСВ Юрий Пиягин. А вот осужденного банкира подключили к заседанию посредством видеоконференцсвязи с СИЗО.

В деле объявлен перерыв до 14 сентября. Намеченный на сегодня в Вахитовском райсуде Казани старт процесса по новому делу Мусина в связи с болезнью защитника также придется отложить.