Верховный суд Татарстана отказался приобщать новое обвинение Мусина к жалобам на первый приговор

Фото: "Реальное время"/ Ирина Плотникова

Новый перерыв в деле экс-главы «Татфондбанка» Роберта Мусина объявил сегодня Верховный суд РТ. Апелляционную жалобу на его приговор внезапно подала компания «Эколенд», которая обнаружила, что не может продать принадлежащие ей участки ввиду их ареста по делу банкира, передает из суда журналист «Реального времени».



В суде представитель «Эколенда» Мария Кромберг сообщила — ранее в уголовном деле Мусина компания не участвовала и даже не знала о проблемных активах. С ее слов, обременение на участки их фирмы было наложено еще Приволжским райсудом Казани, причем в том решении они указаны как недвижимость компании «Триумф». В связи с этим «Эколенд» подал жалобу на приговор и заявление о восстановлении пропущенных сроков его обжалования. Рассмотрение этого заявления Вахитовским судом начнется в августе. До разрешения данного процесса Кромберг просила приостановить апелляционное рассмотрение.

Решение по ходатайству «Эколенда» суд сегодня принять не смог. Отложил заседание до 24 августа.

Зато успел отклонить ходатайство адвоката Алексея Клюкина. Он просил приобщить к материалам дела фабулу нового обвинения своему клиенту. Он отметил, по второму уголовному делу все действия Мусина с 1 марта 2015 года по 15 декабря 2016 года включены в единый эпизод злоупотребления полномочиями, тогда как в рамках первого дела следствие выделило шесть эпизодов злоупотреблений в период с 1 января 2013 года по 15 декабря 2016-го.

«Мы полагаем, существование двух этих дел друг без друга невозможно, — заявил адвокат Мусина. — В прениях по первому делу мы говорили, что действия Роберта Ринатовича должны образовывать один эпизод. Обвинение по второму, утвержденное первым зампрокурора республики, лишь подтверждает нашу позицию».

Осужденный своего защитника поддержал. Представитель потерпевшего ТФБ Юрий Пиягин и прокурор Наталья Кожевникова выступили против. И тройка судей отказалась приобщать материалы нового дела.

Напомним, приговор Мусину Вахитовский суд Казани вынес 10 месяцев назад — наказал 12 годами колонии общего режима, признав виновным по шести эпизодам злоупотреблений полномочиями с тяжкими последствиями и без таковых и ущербом в 30 млрд рублей. Приговор обжаловали осужденный и его адвокат, а также связанные с банкиром организации и его близкие, чье имущество райсуд оставил под арестом. В силу он так и не вступил, а между тем Мусин уже пересек «экватор» — отбыл больше половины назначенного срока. И предстал перед судом по новому делу.