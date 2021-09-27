1:0 не в пользу Роберта Мусина: в Казани суд признал банкира виновным по эпизоду «ДОМО» на 18 млрд рублей
Только что в Вахитовском райсуде Казани завершили оглашение приговора экс-главе «Татфондбанка» Роберту Мусину в части его действий по первому эпизоду. Суд признал банкира виновным в злоупотреблении полномочиями с тяжкими для банка последствиями (ч. 2 ст. 201 УК РФ) и ущербом свыше 18 млрд рублей, сообщает из зала суда журналист «Реального времени».
Согласно приговору, Мусин руководил банком и давал указания на кредитование группы компаний «ДОМО» даже в тот период, когда не являлся председателем правления. Сама деятельность сети торговли бытовой электроникой «ДОМО», как отметил судья со ссылкой на свидетелей, была убыточной, и новые кредиты были единственным источником ее поддержания на плаву и погашения процентов по кредитам.
При этом сами кредиты ГК на 18,5 млрд и проценты по ним в 0,6 млрд на момент краха ТФБ остались непогашенными. Однако суд счел нужным незначительно сократить этот ущерб — исключил из объема проценты и ряд невозвращенных кредитов, в выдаче которых подсудимый не принимал непосредственного решения.
До обеда в суде были озвучены показания бывших директоров и бухгалтеров ГК «ДОМО» и членов правления ТФБ, включая бывшего обвиняемого по этому делу Рамиля Насырова, бывшего первого зампреда правления.
Сам Мусин, подчеркнул судья в приговоре, на процессе вину признал частично. Показал, что сумма ущерба по этому эпизоду рассчитана неверно и существенно завышена.
Также банкир подчеркивал — ему вменяют действия в период 2013—2016 годов, но кредитная задолженность ГК «ДОМО» в «Татфондбанке» сложилась намного раньше. «Прекратить кредитование группы компаний было нельзя. Это привело бы к банкротству банка», — процитировал председательствующий показания подсудимого.
Далее судья привел показания самого Мусина конца 2017 — начала 2018-го, на которых тот незадолго до освобождения из СИЗО под домашний арест полностью признавал вину по четырем преступлениям и подтверждал, что именно он являлся бенефициаром ГК «ДОМО». Эти показания в суде обвиняемый подтвердил лишь частично, открестившись от владения торговой сетью и выразив недоумение, как в протокол допроса у следователя попали иные ответы.
Напомним, по данному эпизоду защита просила о переквалификации действий банкира со злоупотребления на фальсификацию финансовой отчетности. Суд с этим не согласился.
В данный момент оглашается приговор в части второго из шести эпизодов данного дела.
Напомним, оглашение может растянуться на несколько дней. На втором часу уголовных чтений одна из журналисток упала в обморок.
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