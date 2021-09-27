1:0 не в пользу Роберта Мусина: в Казани суд признал банкира виновным по эпизоду «ДОМО» на 18 млрд рублей

Фото: Максим Платонов

Только что в Вахитовском райсуде Казани завершили оглашение приговора экс-главе «Татфондбанка» Роберту Мусину в части его действий по первому эпизоду. Суд признал банкира виновным в злоупотреблении полномочиями с тяжкими для банка последствиями (ч. 2 ст. 201 УК РФ) и ущербом свыше 18 млрд рублей, сообщает из зала суда журналист «Реального времени».



Согласно приговору, Мусин руководил банком и давал указания на кредитование группы компаний «ДОМО» даже в тот период, когда не являлся председателем правления. Сама деятельность сети торговли бытовой электроникой «ДОМО», как отметил судья со ссылкой на свидетелей, была убыточной, и новые кредиты были единственным источником ее поддержания на плаву и погашения процентов по кредитам.

При этом сами кредиты ГК на 18,5 млрд и проценты по ним в 0,6 млрд на момент краха ТФБ остались непогашенными. Однако суд счел нужным незначительно сократить этот ущерб — исключил из объема проценты и ряд невозвращенных кредитов, в выдаче которых подсудимый не принимал непосредственного решения.

До обеда в суде были озвучены показания бывших директоров и бухгалтеров ГК «ДОМО» и членов правления ТФБ, включая бывшего обвиняемого по этому делу Рамиля Насырова, бывшего первого зампреда правления.

Сам Мусин, подчеркнул судья в приговоре, на процессе вину признал частично. Показал, что сумма ущерба по этому эпизоду рассчитана неверно и существенно завышена.

Также банкир подчеркивал — ему вменяют действия в период 2013—2016 годов, но кредитная задолженность ГК «ДОМО» в «Татфондбанке» сложилась намного раньше. «Прекратить кредитование группы компаний было нельзя. Это привело бы к банкротству банка», — процитировал председательствующий показания подсудимого.

Далее судья привел показания самого Мусина конца 2017 — начала 2018-го, на которых тот незадолго до освобождения из СИЗО под домашний арест полностью признавал вину по четырем преступлениям и подтверждал, что именно он являлся бенефициаром ГК «ДОМО». Эти показания в суде обвиняемый подтвердил лишь частично, открестившись от владения торговой сетью и выразив недоумение, как в протокол допроса у следователя попали иные ответы.

Напомним, по данному эпизоду защита просила о переквалификации действий банкира со злоупотребления на фальсификацию финансовой отчетности. Суд с этим не согласился.



В данный момент оглашается приговор в части второго из шести эпизодов данного дела.

Напомним, оглашение может растянуться на несколько дней. На втором часу уголовных чтений одна из журналисток упала в обморок.

1 / 23 Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Ирина Плотникова, фото: Максим Платонов