Прокуратура оспаривает «мягкий» приговор по делу о растрате в «Тимер Банке»

Сегодня Верховный суд Татарстана приступит к рассмотрению жалоб на приговор бывшим руководителям «Тимер Банка», осужденным за растрату 936 млн рублей. Осужденные Айрат Камалов и Рамиль Насыров и их адвокаты настаивают на оправдании, гособвинение — на более жестком наказании, передает журналист «Реального времени».



Напомним, в марте Вахитовский суд Казани признал преступление доказанным. И наказал бывшего председателя совета директоров «Тимера» и первого зампреда правления ТФБ Рамиля Насырова 3 годами и 3 месяцами колонии общего режима. Бывший предправления «Тимер Банка» Айрат Камалов получил на месяц меньше.

С учетом того, что под стражей оба находятся с февраля 2021-го, назначенные по приговору сроки уже истекли, и если бы приговор не был оспорен, осужденные могли оказаться на воле еще в апреле.

Однако прокуроры считают итоговое решение суда незаконным ввиду чрезмерной мягкости наказания. В прениях они запрашивали для банкиров сроки в 8 и 9 лет с уголовными штрафами в 1 млн рублей. Сами осужденные не согласны с приговором совершенно по другим основаниям, считают само обвинение несправедливым и не основанным на материалах дела, в частности, на решениях арбитражных судов. Последние признали оспариваемую сделку от 24 октября 2016 года законной и экономически обоснованной.

Это дело расследовалось в центральном аппарате МВД, а обвинение утверждала Генпрокуратура РФ. Райсуд признал банкиров виновными в растрате средств «Тимер Банка» на общую сумму 935 889,9 тыс. рублей за пару месяцев до краха «Татфондбанка». Способом преступления признано подписание договора об уступке ТФБ в пользу «Тимера» прав требований по восьми кредитным договорам игорного оператора «Роял Тайм Групп» при одновременном снятии залогового обеспечения по данным кредитам.

В результате ликвидный залоговый актив в виде строящегося здания гостинично-развлекательного комплекса «Янтарный» в Калининградской области «по вексельной схеме с баланса «Роял Тайм Групп» был выведен на аффилированную организацию ЗАО «РТГ-Балтик» (после переименования — АО «Балтик Билдинг Компани»), а «Тимер», выплатив почти 936 млн, не смог получить полное погашение от должника, поскольку «Роял» остановил платежи и получил статус банкрота.

Защитники осужденных Юрий Некрасов и Ирина Князева считают, что доводы о вине их клиентов опровергают заключения ТФБ, АСВ и Банка России о качестве кредитного портфеля «Рояла» на момент заключения того договора цессии и тот факт, что «заведомо невозвратный долг» банк-кредитор сумел продать даже после банкротства «Рояла». Произошло это уже после возбуждения данного дела, но де-факто потерпевший банк лишился права предъявлять гражданский иск о возмещении вреда от преступления.

Если Верховный суд Татарстана признает приговор законным, на волю осужденные смогут выйти уже сегодня. В случае отмены возможны варианты.

Между тем от решения апелляционной инстанции зависит и судьба бывшего главы «Роял Тайм Групп», в прошлом — «игорного короля» из Татарстана Рашида Таймасова. Он заочно обвинен и арестован по делу о той же растрате.