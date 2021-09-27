В Казани оглашают приговор экс-главе «Татфондбанка» Мусину

Фото: "Реальное время"/ Ирина Плотникова

Только что в Вахитовском райсуде началось оглашение приговора по делу банкира Роберта Мусина. Обвиняемый в злоупотреблениях полномочиями с ущербом за 50 млрд рублей экс-предправления «Татфондбанка» прибыл на итоговое заседание с опозданием на пару минут, его адвокат, прокуроры и представитель потерпевшего банка еще раньше, передает журналист «Реального времени».



Впервые в Вахитовском райсуде при оглашении приговора применяется звукоусиливающая техника. Уголовные чтения могут растянуться на несколько дней.

В совещательной комнате председательствующий по делу судья Наиль Камалетдинов провел ровно два месяца, начиная с 27 июля.

Фото: Максим Платонов

Первоначально он планировал завершить работу над текстом итогового решения до 24 августа, впоследствии эта дата переносилась еще дважды — на 21-е и 27-е сентября.

Напомним, в последнем слове Мусин признал фактические обстоятельства тех сделок, что вошли в обвинение. Однако указал, что его действия были направлены на удержание работоспособности банка, а не на его крах.

Фото: Максим Платонов

«Если бы я действительно действовал вопреки интересам банка, то не предпринял бы многое из того, что мне вменяют в вину. А именно — не пытался бы поддержать кредитный портфель «ДОМО», который берет свое начало с середины нулевых годов, не разрабатывал бы планы финансового оздоровления банка, не привлекал бы субординированные депозиты и залоговое имущество, которое впоследствии пришлось выводить, чтобы не подвести тех, кто пытался помочь. И наконец, не возвращался бы на пост председателя правления 19 марта 2016 года», — заметил подсудимый.

Фото: Ирина Плотникова

В прениях гособвинители Руслан Губаев и Динар Чуркин запросли для банкира 14 лет и 9 месяцев колонии — по шести эпизодам злоупотребления полномочиями с тяжкими последствиями (ч.2 ст. 201 УК РФ). Адвокат подсудимого Алексей Клюкин усмотрел в действиях своего клиента основания для частичного оправдания и прекращения его преследования за сроком давности после переквалификации обвинения на фальсификацию финансовой отчетности (ч. 1 ст. 172.1 УК РФ), преднамеренные действия при банкротстве (ч. 1 и ч. 2 ст. 195 УК), причинение имущественного ущерба без цели хищения (ч. 2 ст. 165 УК) и злоупотребление полномочиями без тяжких последствий (ч.1 ст.201 УК РФ).

Все детали уголовного дела — в спецсюжете «Реального времени».