Следком направил новое дело «Татфондбанка» и Мусина в прокуратуру

Фото: "Реальное время" (архив)

В Казани завершено расследование второго уголовного дело экс-главы «Татфондбанка» Роберта Мусина. Как выяснило «Реальное время», Следком по РТ уже направил его в прокуратуру Татарстана для утверждения обвинительного заключения.



Окончательное обвинение банкиру предъявлено в злоупотреблении полномочиями с тяжкими последствиями для ТФБ и ущербом в 26 млрд 747 млн рублей. В прокуратуре республики поясняют — для принятия решения потребуется значительное время.

Фабулу нового дела осужденного основателя ТФБ силовики не раскрывают. Ограничиваются формулировками, что в результате его злоупотреблений банку причинен имущественный вред в виде невозвращенных кредитов, снятия обеспечения по кредитным договорам, а также вывода ликвидных и принятия на баланс переоцененных активов.

«Реальному времени» удалось узнать, чем отличается новое дело Мусина от старого и что может выиграть уже осужденный к 12 годам банкир от трехмесячного «перерыва» в рассмотрении его апелляционных жалоб.