Пентхаус по цене «однушки»: как мэр Бугульмы поселился на «крыше»

Пока Линар Закиров летал в Китай, в суде по его «раскулачиванию» вскрыли детали дисконтных покупок его семьи

«Если бы сейчас вернуть назад все, я бы и за 30 млн не продал», — так вспоминал сегодня крайне невыгодную сделку 2015 года с мэром Бугульмы бизнесмен Дмитрий Беспалов. В суде по иску прокурора Татарстана о «раскулачивании» семьи ВИП-чиновника выяснилось — оборудованный в девятиэтажке пентхаус в два этажа с террасой на крыше и итальянской мебелью достался Линару Закирову всего за 5 млн рублей. При этом в декларации цена сделки оказалась еще ниже. Что отвечал продавец суду на вопрос о давлении, как защиту Закировых обязали обеспечить явку помощников мэра и почему в процессе поднимался вопрос о релокантах и СВО — в материале «Реального времени».

«Драгметаллы» Закирова-старшего и москвич-релокант

На третьем по счету заседании суда никто из ответчиков так и не появился. При этом в Высокогорский суд поступила информация, что мэр Бугульмы Линар Закиров на днях улетел в составе правительственной делегации. А вот причину отсутствия его матери защита озвучивать не стала. Хотя ровно неделю назад цитировала ходатайство Фатымы Закировой о ее желании участвовать в рассмотрении иска, но с оговоркой об отсутствии возможности приехать именно 10 января в связи с плохой погодой и самочувствием.

За полтора часа суд успел допросить одного свидетеля и рассмотреть десяток ходатайств, в том числе блокировать очередную попытку московской адвокатуры перевести антикоррупционный процесс в закрытый режим. Неблагоприятная информация о Линаре Закирове обернулась «проблемами» у членов семьи, которые не являются ответчиками по иску, пояснила суду представитель столичного адвокатского бюро Ирина Каплун, чьи коллеги Скляр и Ульянов представляли интересы Закировых на прошлых заседаниях. Она передала суду распечатки материалов с якобы недостоверной информацией, правда, судья с такой оценкой не согласился, заметив — публикации отражают сведения иска Альберта Суяргулова.

Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

Прокурор отдела по надзору за антикоррупционным законодательством Лилия Фаттахова просила приобщить договоры купли-продажи квартир в московском ЖК «Сердце столицы» 2022-го, где в том же году апартаменты в 74 «квадрата» за 17,5 млн рублей смогла приобрести пенсионерка Закирова. По данным прокуратуры, аналогичное жилье в том же ЖК почему-то продавалось дороже, по средней цене 478 тысяч рублей за «квадрат».

«К примеру, 23 марта 2022 года, буквально за месяц до заключения договора с Закировой, квартира площадью на 25 кв. меньше продана за 26,8 млн рублей, а аналогичный объект недвижимости в сентябре отчужден за 45 млн», — поделилась Фаттахова в подтверждение версии о занижении цены сделки.

Адвокат из Москвы и казанец Нияз Халитов, представляющий интересы Альберта Газизова, двоюродного брата мэра, были против приобщения этих договоров. Как выяснилось далее, у защиты есть объяснение, почему сделка прошла по кадастровой стоимости. «После начала СВО было много релокантов — «скидывали» недвижимость по цене ниже рыночной и уезжали. Именно таким товарищем являлся и продавец [Перфилов]. На территории России найти мы его не смогли», — сообщила Ирина Каплун, попросив сделать судебный запрос: пересекал ли данный человек границу РФ: «Если он в стране — будем просить обеспечить его явку».

Еще одно ходатайство защиты касалось доходов ныне покойного супруга Фатымы Закировой. Ранее главный ответчик сообщал проверяющим: отец занимался сбытом цветных металлов, его сбережения унаследовала мать и часть этих средств пошла на покупку объектов, которые истец считает купленными на неподтвержденные доходы. Аргументируя необходимость сделать запрос по заработкам Рустема Закирова, защитница оговорилась — «он занимался реализацией драгметалла».

«Цветных металлов. Если бы драгоценных — в отношении него было бы нечто иное», — отреагировал председательствующий судья Раис Гаязов. Ходатайство по Закирову-старшему он удовлетворил, а в части запросов по местонахождению продавца-москвича отказал.

Как прокуратура считала доходы первой леди Бугульмы и поездки ее мужа

Представитель прокуратуры полностью поддержала исковые требования своего шефа — аннулировать права собственности и обратить в доход РФ семь объектов недвижимости на 60,3 млн рублей. Первые в деревне Берлек оформлены на двоюродного брата мэра, остальные на мать:



дом 213 кв. м с участком в деревне Берлек Бугульминского района (в 2018-м приобретен за 2,9 млн рублей);

квартира 66 «квадратов» и помещение кладовой в ЖК «Немецкий квартал» Бугульмы (куплены в июле 2016 года за 2,31 млн по договору долевого строительства);



квартира 127,5 кв. м в ЖК «Дом на Кремлевской» в Казани (август 2016 года, 16 млн рублей);

нежилое помещение 11,8 кв. м — место на парковке ЖК «Дом на Кремлевской» в Казани (апрель 2017-го, 500 тысяч рублей);

квартира в 74 «квадрата» на четвертом этаже 37-этажного дома ЖК «Сердце столицы» на Шелепихинской набережной в Москве (апрель 2022-го, по договору покупка обошлась в 17,5 млн рублей, по мнению прокуратуры и результатам экспертного заключения, на дату сделки объект не мог стоить меньше 38,6 млн рублей).



Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

Лилия Фаттахова напомнила — контроль за расходами и доходами Закировых осуществлялся по распоряжению главы Татарстана, но на основании информации прокурора РТ. В результате проверяющие выявили несоответствие.

Официальный доход мэра в 2014—2021 годах составил более 22 млн рублей, из которых 15% вычли в качестве подоходного налога. Его супруга с 2016-го (после регистрации брака) по 2021-й получила зарплату в 771 тысячу. А еще 1,3 млн рублей дохода от деятельности открытого в 2019 году ИП. Речь о кафе «Буга», которое работает в муниципальном помещении на улице Ломоносова. По данным надзорного ведомства, договор об аренде между исполкомом района и первой леди Бугульмы заключался по итогам тендера, причем других претендентов не было. Срок договора истекает в этом году. Анализ движения денежных средств по предпринимательскому счету Закировой показывает — все поступления уходили на текущую деятельность.

Далее Фаттахова прошлась по всем указанным в иске объектам, отметив, что пару якобы самостоятельных сделок матери Линара Закирова сопровождал Кириллов, помощник главы, а коммунальные расходы по дому брата в Берлеке оплачивал другой помощник мэра — Журавлев. Доводы Альберта Газизова о самостоятельной покупке на сбережения и подаренный матерью миллион в прокуратуре оценили критично. Дарили Газизову 1 млн, причем в 2009 году, и с четкой целью — на строительство дома в Высокогорском районе. Дом был построен в тот же период, а вот активы в Берлеке выкупались через 11 лет...

Усомнились проверяющие и в пояснениях самого Линара Закирова, который указывал — помог матери купить лишь казанскую квартиру в «Доме на Кремлевской», передав 8 млн рублей из банковской ячейки, которые хранил после продажи иномарки «Инфинити» и квартиры по улице Абсалямова, которую в 2015-м выкупил у бывшей жены. В личной сделке по квартире также отметился помощник главы Кириллов, причем стоимость отчуждения данного объекта в прокуратуре считают завышенной.

А еще отмечают: договор обслуживания банковской ячейки при даче объяснения мэр не представил. Его адвокаты уже не раз обещали суду поделиться данным документом, уверяя, что запросы сделаны и вопрос затягивается со стороны банка. Чтобы ускорить процесс и развеять сомнения — а была ли та ячейка, — суд сегодня решил направить свой запрос.

Прошлась Фаттахова в своей речи и по личной квартире мэра в 200 кв. метров в Бугульме, которая по документам была выкуплена в 2015-м лично Закировым у первого собственника Дмитрия Беспалова за 2,9 млн рублей. Это цена однокомнатной квартиры. Обратить и этот актив в доход государства надзорное ведомство не требует, однако считает — цена сделки умышленно занижена. Ходатайство о вызове продавца-свидетеля суд удовлетворил еще на первом заседании, однако 10 января Беспалова к трибуне так и не вызвали — тогда процесс отложили в связи со вступлением нового адвоката Нияза Халитова. К москвичам-представителям Закирова это не относится, поскольку в представленной от главного мэра и его матери доверенности указаны сразу девять адвокатов одного бюро.

По данным прокуратуры, доходы Закирова и его родственников не позволяли купить названную ранее недвижимость. А ведь были еще траты в элитных бутиках, отелях и ресторанах по всему миру в ходе служебных и личных вояжей в 2014—2022 годах — всего на 35 млн рублей. При зарплате в 24 млн. Вывод представителя истца — указанные ответчиками источники доходов не могут учитываться в качестве таковых с учетом всех расходов на текущие нужды

— Указанные обстоятельства в совокупности свидетельствуют, что Закировым в период замещения должности главы совершались коррупционные правонарушения, — подытожила прокурор Фаттахова.

Представители ответчиков иск не признали.

«Мэр говорит: давай пополам, и я согласился на 5 млн»

На заседании выяснилось, после развода и до вступления в новый брак бугульминский мэр обзавелся «гнездышком» в девятиэтажке родного города на улице Джалиля. Правда, после рассказа первого собственника оценивать эту недвижимость стоит исключительно как элитное жилье, по индивидуальному проекту.

— В 2003 году я купил две квартиры в строящемся доме, объединил их, снял технический этаж. Высота потолков стала 5 метров, площадь — где-то 220 «квадратов», — делился бизнесмен Дмитрий Беспалов. — Над одной из комнат не снял технический этаж, а прорубил до крыши. Поставил там барбекю на дровах, сделал террасу. Внутри начал делать сауну, джакузи, камин в гостиной. В общем, получилась такая комфортная квартира.

Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

Со слов бывшего владельца, ремонтом и обустройством он занимался пять лет. В итоге появилась и гардеробная, и обставленный кабинет для работы, и спортивный зал. А еще два санузла. Мебель для кухни и спальни закупал итальянскую, на крышу — гарнитур попроще. И все это досталось покупателю. Не стал забирать даже два телевизора.

Беспалов говорит: на этапе строительства купил помещения за 1 млн, в процессе ремонта вложил еще 5 млн. В какую сумму обошлась мебель и другие улучшения, не сообщил:

— Я особо не собирался продавать. Но потом решили уехать из Бугульмы. Хотели продать [квартиру] за 12 млн рублей. Нигде объявления не давали, и особо никто не знал. Но мэр как-то вышел на нас, может, по сарафанному радио, и пришел смотреть, с помощником Александром. Понравилось им.

Бывший владелец говорит: с Закировым раньше знаком не был. До него приходила еще парочка интересующихся, но не с целью покупки — «чисто посмотреть, как в музей».

Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

— Я хотел десятку (10 млн рублей). Пришел мэр и, получается, говорит: давай пополам. И я согласился на 5 млн рублей. Потому что нужно было кредит гасить, — поделился свидетель.

— А почему в договоре 2 млн 900 тысяч рублей? — уточнила прокурор.

— Там было два договора. Улучшения по квартире и оборудование отдельным договором прошли...

Беспалов уточнил: инициатором второго договора был покупатель, расчет производился наличными и уже в день сделки продавец внес полученные средства в банк. «Можно запрос сделать», — предложил он.

Между тем из пояснений Закирова проверяющим следовало — жилье это он купил с незавершенным ремонтом и понадобились дополнительные средства. Беспалов рассказал лишь об одной весомой «недоделке» — в квартире нужно было заменить газовый котел, поскольку проектный не был рассчитан на отопление помещений в два этажа: зимой в помещениях было холодновато. Да и вскрытая часть технического этажа нуждалась в дополнительном утеплении.

Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

Необходимость продажи жилья свидетель объяснил так — владел в Бугульме одним из супермаркетов и регулярно брал кредиты на закупку товаров. А в 2015-м возникли проблемы.

— Побоялся, что не успею погасить. И надо было быстрее из Бугульмы уезжать. Было такое стрессовое состояние. Если бы сейчас вернуть назад все, я бы и за 30 (млн) не продал, — признался суду теперь уже казанец Дмитрий Беспалов, уверяя, что больше таких квартир ему не встречалось...

Вопросов о причинах стресса и отъезда из Бугульмы ему никто не задавал. Ни о каком понуждении к маловыгодной сделке свидетель не заявлял. Однако после допроса осталось ощущение некой недосказанности.

Адвокатов интересовало, уплатил ли бывший собственник налог с этой сделки, по чьей инициативе он оказался в зале суда и допрашивался ли ранее по данной истории. Выяснилось — вызывали в УБЭП. Вопрос — какой именно отдел экономической полиции участвовал в проверке — суд снял. «Тогда вопрос — оказывалось ли на вас воздействие, тоже, наверное, лучше не задавать», — обронила представитель Закировых.

Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

«Какое-то давление на вас было оказано перед судебным заседанием?» — поинтересовался в свою очередь судья. Ответ был отрицательным.

По данным источников «Реального времени», семья Закирова по-прежнему живет в том пентхаусе.

Защита просила суд о помощи с вызовом остальных продавцов недвижимости, включая генеральных директоров компаний-застройщиков. По последним суд отказал. Кроме того, председательствующий Раис Гаязов прошелся по представленному адвокатами списку свидетелей и попросил впредь подавать данные с адресами и контактами: писать «на деревню, дедушке» суд не может.

Кроме того, судья предложил защите самостоятельно обеспечить явку помощников мэра и его родного брата и отложил заседание на февраль.