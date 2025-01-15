«Это было безобразное вождение»: трех человек на Cessna в Татарстане убил «высший пилотаж»?

Руководитель Казанского отдела СК на транспорте раскрыл детали резонансных ЧП на воде и в воздухе

Фото: Михаил Захаров

Опроверг народный слух о причинах катастрофы «Боинга» в 2013 году, рассказал о помощи в расследовании крушения состава «Казань — Адлер» и претензиях силовиков к администрации Камско-Устьинского района Татарстана полковник юстиции Николай Гончаров. В канун профессионального праздника следователей руководитель Казанского отдела Центрального следственного управления на транспорте СКР поделился с «Реальным временем» предварительными итогами уголовных дел, заведенных в 2024 году, включая крушение самолета Cessna в Татарстане, когда погибли 11-летняя девочка с матерью и опытный пилот, причем последний посмертно получил статус подозреваемого. Попал в дело и владелец сгоревшего борта.

«Ветки деревьев фактически в окно попадали»

— Николай Алексеевич! Одной из первых версий трагедии с «Цессна» была помеха в виде беспилотника, это подтвердилось?

— Версия по беспилотникам отвергнута. Весь ход полета снимался процесс на камеры GoPro, как дополнительная опция для пассажиров, потом для них монтировалось видео. Это было самое серьезное транспортное происшествие в минувшем году в Татарстане — 10 июля в Камском Устье разбился легкомоторный самолет Cessna под управлением пилота [Евгения] Гущина. Погибли пилот, 11-летняя пассажирка и ее мать. Семья приехала из Москвы. У них был такой тур: арендовали в Нижнем Новгороде машину и планировали проехать через Татарстан в Самару. Обычная семья была, он — торговый представитель, она — бухгалтер...

Мы выехали на место и начали расследование совместно со специалистами Межгосударственного авиационного комитета (МАК) — они эксперты в таких делах, с колоссальным опытом, и следствие на них ориентируется. При осмотре места происшествия нашли эти спортивные камеры, одна была установлена на крыле и сгорела, а камера в салоне уцелела и по ней удалось прямо на месте посмотреть весь ход полета. Мы увидели ошибку пилота — это было безобразное вождение в плане фигур высшего пилотажа на самолете, на котором нельзя их выполнять.

Пилот летал на недопустимо низких высотах, это было установлено в первые же часы следствия. предоставлено Казанским следственным отделом на транспорте СКР

— Очевидцы говорили — он низко летел.

— Они успели налетать минут 20. Действительно, летали на недопустимо низких высотах. Заявленная для диспетчера высота у этого самолета — 1 000 футов, а он летал буквально над водой, над землей. По показаниям выжившего пассажира, ветки деревьев фактически в окно попадали. То самолет из лощины, заросшей деревьями, фактически как в тоннеле, вылетает, то летит прямо над водой. Так нельзя! Тем более — в нагруженном самолете. Пилот — очень самонадеянный был, в принципе — профессионал. Он понимал, что делает. Говорят же, усталость профессионалов обычно заканчивается смертью. В какой-то момент они просто теряют бдительность и начинает вот так чудить.

В то же время же время он это делал, наверняка, чтобы заработать побольше. Потому что это эффектно, пассажиры поэтому и идут именно к нему, только может, мог так покатать... Знаете в Камском Устье вот этот обрыв — представьте, каково лететь параллельно ему вверх или вниз, в пике.

— «Цессна» на это не рассчитана?

— Она выдержала бы, если бы самолет не был так нагружен. Но там ведь был полный салон, по весу — почти на пределе. Из-за чего произошла катастрофа? Он почти с воды резко взмыл вертикально вверх, чтобы взлететь на гору, и произошел срыв воздушного потока — это свойство крыла самолета, его конструкции. Самолет успел залететь на гору, инерции хватило, но в верхней точке потерял подъемную силу и просто рухнул. А поскольку топливо у Cessna в крыльях, оно растеклось и загорелось.

Единственный выживший до сих пор проходит лечение в Москве. предоставлено Казанским следственным отделом на транспорте СКР

Если бы не пожар, может еще были бы выжившие. Нашего потерпевшего — отца семейства, просто выкинуло чуть подальше, он не был в эпицентре. У него сильно обгорела спина, были переломы ног. С места его доставили в Казань и в РКБ очень грамотно и хорошо ему помогли. Уже через месяц его переместили в Москву, где он сейчас долечивается. До сих пор в аппаратах Илизарова. Его здоровью был причинен тяжкий вред. Я его еще в Казани успел допросить. Рассказывает — в салоне он с женой сидел на задних сиденьях, дочка — впереди.

— Он понимал, что пилот лихачит?

— Потерпевший оценку не давал. Говорил — да, он очень интересно, шустро нас возил, нам очень понравился полет, было очень зрелищно. Почему самолет упал вдруг — не знает. Ну просто не понимает, что пилот превысил возможности техники. Не знает, как можно и нельзя. Рассказывал — пилот был трезвый, сознание не терял и до последнего управлял самолетом.

«Планируем дать оценку действиям собственника самолета»

— А где сейчас рухнувший самолет?

— Обломки — в ангаре, в Камском Устье, как вещественные доказательства. Вместе с сотрудниками МАКа производилась выкладка всех частей, которые сохранились, по своим местам. Такая процедура нам очень помогла в 2008 году, когда в Новой Туре упал вертолет МИ-8. В той катастрофе из пятерых летчиков выжил лишь один. Тогда именно во время выкладки нам стало понятно, что одна тяга поперечного управления не закреплена — там должен быть болт, а его не было. Криминалисты помогли установить, что в этом месте соединения никогда не было и шплинта — это такая контровка, чтобы болт не вывернулся.

По словам Николая Гончарова, для завершения следствия нужно заключение МАК. Михаил Захаров / realnoevremya.ru

Это было мое первое расследование воздушной трагедии. Мы выявили, кто допустил заводской брак и отправили дело в суд в отношении пятерых человек — сотрудников завода и военных представителей. Дело рассматривалось судом дважды, двое получили реальные сроки.

Это я вспоминаю к тому, что все процедуры Межгосударственного авиакомитета очень важные. Выкладка по «Цессне» помогла установить — уцелевшие после пожара части в порядке, конструктивных дефектов нет. Поэтому версия об ошибке пилота пока остается главной. Дело по статье 263 УК РФ о нарушении правил эксплуатации на воздушном транспорте мы возбудили уже в день трагедии. Подозреваемым стал погибший пилот, пока по факту. Будет ли предъявлено ему обвинение посмертно, зависит от заключения МАК, ждем его в первом квартале 2025 года.

11 июля появилось дело по статье 238 УК об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности для жизни и здоровья потребителей. Потому что решили посмотреть на случившееся более широко — планируем дать оценку действиям организатора полета. Ведь пилот не был владельцем воздушного судна, самолет за 5,5 млн рублей приобрел коммерсант, чтобы осуществлять эти «покатушки».

Покупал в России, до этого «Цессну» привезли из Франции. Она, конечно, старенькая — 1973 года выпуска, но для таких самолетов это нормально, а двигатель там поменяли. Хороший был самолет, можно сказать образцовый, обслуживался на аэродроме Куралово.

Однако выяснилось, собственник самолета уже попадал в поле зрения Татарской транспортной прокуратуры, и в отношении него был судебный запрет на данную деятельность. Из текста решения следовало — для осуществления платных перевозок пассажиров с развлекательной целью требуется лицензия и выполнение всех требований безопасности.

— Речь идет о Степане Смирнове?

— Да, это он. Клиентов находил через свои веб-сервисы «Летай с нами». С учетом изъятых доказательств у нас есть основания полагать — собственник знал об экстремальном пилотировании самолета.

Некоторые летавшие на «Цессне» туристы рассказали — за отдельную плату пилот давал порулить. предоставлено Казанским следственным отделом на транспорте СКР

Мы опросили туристов, успевших полетать на этом самолете до крушения. Среди них были даже те, кому пилот давал порулить — это вообще вопиющий случай! И опять же в копилку безобразности пилотирования и организации. Причем, это предоставлялось как дополнительная услуга за отдельную плату. Всего в 2024-м у них, наверное, человек 100 покатались. В зависимости от формата и дополнительных услуг выходило за полет 15—16 тысяч рублей. Но цена зависела и от количества пассажиров, и от наличия сертификата.

Мы опросили человек 20, они в полном восторге. Смотрим отснятые фильмы с их полетами и там те же нарушения правил пилотирования — по высоте, по опасным виражам. При этом у пилота — больше 1,5 тысячи часов налета, он работал пилотом-инструктором учебной школы Бугурусланского летного училища и сам готовил курсантов.

Да, в «Цессне» — два руля. Но ведь полеты были не учебные, и даже позволять пассажиру касаться руля и отстраняться самому, пилот не должен. Эксперты свою оценку этим действиям дадут. Нами назначена летная судебно-техническая экспертиза в опытном экспертном центре Нижнего Новгорода. Для ее проведения также необходимы выводы МАК.

«Выделили материалы в отношении администрации района»

— Странно, что эти полеты выпали из-под надзора в период, когда даже запуск беспилотников уже требовал согласований.

— По этому поводу мы выделили материалы в отношении администрации Камско-Устьинского района по признакам статьи 293 УК (халатность) и направили в Верхнеуслонский межрайонный следственный отдел. Предварительно установлено — администрация предоставила возможность организовать на своей территорию взлетную полосу, фактически прямо в поселке.

В действиях чиновников Камского Устья следователи усмотрели признаки халатности. "Реальное время"

При этом налогов в местный бюджет Смирнов не платил, это и вызывало вопросы — ведь чем-то власть должна руководствоваться, прежде чем разрешать коммерческую деятельность. Никакие документы там не составлялись, все было на устных договоренностях с первыми лицами района и кем-то из Минземимущества. Имела ли место коррупция, установить не удалось. Но катания гостей точно были — по просьбам должностных лиц района.

Продолжалось это минимум пару лет. И в прошлом году для таких полетов было не так много времени — небо над Татарстаном закрывали на время крупных международных мероприятий. Думаю, они мало что заработали.

Вообще, если отстраниться от катастрофы, такие люди — энтузиасты малой авиации. Во всем мире она хорошо развита, в Америке и Канаде, там как мотороллеры, самолеты летают. А в России малая авиация хромает, такое серое поле с этими самолетами. Много на этом все равно не заработаешь, столько проблем с обслуживанием самолетов, с инфраструктурой. Я как следователь в сфере транспорта это вижу.

Самую серьезную трагедию на воде сотрудникам Казанского отдела на транспорте СКР пришлось расследовать в Чувашии. Михаил Захаров / realnoevremya.ru

Может, если бы этим энтузиастам помогли, то все бы наладилось и на свои места встало. Ведь люди эти не глупые, ответственные, пилоты — профессионалы, лучшие из лучших. И, возможно, во главе угла и не зарабатывание денег стоит. А их просто шпыняют, запрещают летать от греха подальше, и они уходят в районы, где контроля еще меньше, какие-то полосы находят, договариваются. Это проблема федерального масштаба.

— Скажите, а как идет расследование катастрофы 2021 года, когда в Мензелинске после взлета с аэродрома упал самолет L-410 и погибли 16 человек?

— Мы выезжали на место, но расследованием занимались коллеги из Уфимского следственного отдела на транспорте и военные следователи, это же был самолет ДОСААФ. В зоне нашего Казанского отдела находятся Чувашия, Марий Эл и часть Татарстана — раздел идет по реке Вятке. Левая сторона — это Татарская транспортная прокуратура и мы, правая часть — Челны, Мензелинск уже относятся к Камской транспортной прокуратуре и Уфимскому отделу на транспорте.

Ураган на Волге и сны о «Булгарии»

— А где из трех регионов больше ЧП на транспорте?

— Сложно сказать. Самая серьезная трагедия на воде прошлым летом у нас произошла в Чувашии. Помните, ураган по всему Поволжью прокатился? Там 29 июля затонула моторная лодка, на которой перевозили шестерых детей. Всего на судне, рассчитанном на пятерых, были 10 человек, двое взрослых и двое детей погибли — одному было 8 лет, другому — год.

Там тоже была туристическая поездка, и во время урагана люди застряли на острове Амоксар. Попросили подвезти их на землю. И хозяева лодки немного самонадеянно поступили — ни места на всех не хватало, ни спасательных жилетов, но поплыли. Ураган застал их на середине акватории Волги, а двигатель заглох. В результате стихия перевернула судно, и все оказались в воде. Шестерых детей спасли. Остальных мы потом неделю собирали — трупы всплывали в разных местах.

«Это были страшные дни, которые до сих пор снятся», — вспоминает Николай Гончаров дело о крушении «Булгарии». Предоставлено Следкомом по РТ

Обвиняемым в этом деле стал погибший судоводитель. Мы собирались направлять дело в суд, но после предъявления обвинения его родственники согласились на прекращение дела в связи со смертью.

К сожалению, каждый сезон мы имеем такие трагедии. Туристические поездки, корпоративы.

— Я слышала, вы первым из силовиков в 2011-м прибыли на место крушения «Булгарии»?

— Да, так получилось, что мы со следователем-криминалистом Алексеем Петропавловским приехали туда раньше коллег. Увидели гладь воды, на которой болтается лодка, привязанная к мачте утонувшего судна, и масляное пятно. Из дежурной части сообщают — был большой теплоход, на борту — 200 с лишним человек, и они все там, под водой. И мы поняли, что все ужасно.

Выживших на тот момент уже «Арабелла» забрала. Постепенно начали еще люди подъезжать. Штаб мы организовали на судне «Арбат» и две недели жили там. И это были страшные дни, которые до сих пор снятся, если честно, как и «Боинг». Несколько суток занимались тем, что относили тела, которые нам аквалангисты доставали и подавали — детей, женщин. Всего в той трагедии спаслись 79 человек, 122 погибли.

После «Булгарии» количество ЧП на воде резко уменьшилось, отмечает руководитель следственного отдела на транспорте. Предоставлено Следкомом по РТ

— С вашей точки зрения ощутимые выводы после этой катастрофы были сделаны?

— Конечно. Все как будто очнулись. Весь этот бардак с кривыми судами, неофициальными поездками по большей части прекратился. Это было заметно вообще для всех в речной сфере. И количество происшествий резко уменьшилось. Но теперь мы имеем единичные случаи каждый год, связанные уже с безалаберностью отдельных граждан.

Так в ближайшее время планируем направить в суд дело о гибели управделами Минземимущества Татарстана. Он утонул вместе с катером, когда тот врезался в пирс у яхт-клуба «Волжская Венеция» и от удара перевернулся. Четыре человека, включая нашего обвиняемого — брата владельца катера, выбрались через боковой люк. По нашим данным, все они были пьяные. Погибший перед столкновением спал, и, вероятно, не смог сориентироваться. Говорят, за ним ныряли, но достать не смогли. Там катер закрытый, кабинного типа.

Порой нам также приходится расследовать преступления против российских граждан за рубежом.

«Такого в другом следственном отделе не найдешь»

Также в этом году пришлось заниматься расследованием обстоятельств крушения поезда «Казань — Адлер» в Котельниково Волгоградской области. 29 июля пассажирский состав на переезде столкнулся с грузовиком и сошел с рельсов. Вагоны по полю раскидало. Чудом никто не погиб.

Это был состав казанского формирования и большинство свидетелей и потерпевших — казанцы. И в рамках помощи волгоградским следователям эти допросы и экспертизы я взял на себя.

— А сколько вы работаете в следствии на транспорте?

— Почти всю жизнь, с начала создания Следственного комитета. В 2005-м я работал в прокуратуре Агрыза следователем. В 2007-м Татарский транспортный прокурор Рафкат Уразбаев забрал меня с территории к себе, следователем на транспорт. И все, с тех пор и работаю. Нам приходится заниматься и общеуголовными преступлениями — те же убийства, а если с участием несовершеннолетних, то и наркотики. Но с техногенными преступлениями следователи на территории, в отличие от нас, сталкиваются реже.

Я это понял, когда занимался катастрофой вертолета в Новой Туре. Таких интересных с точки зрения следствия дел, как на транспорте, ты в другом следственном отделе не найдешь. Этим можно всю жизнь заниматься. Я и занимаюсь. Ни разу не пожалел, что в свое время выбрал этот профиль.

Полковник Гончаров утверждает — в момент падения «Боинга» в Казани в 2013-м все пассажиры были в салоне. Предоставлено Следкомом по РТ

За годы что работаю ощутимо меньше стало случаев травматизма и смертей на железной дороге. Лет 10 назад мы в неделю по два-три раза по сигналам о сбитых выезжали. За последние три месяца — не было ни одного.

— Вы упомянули и казанскую катастрофу «Боинга», а ведь по ней до сих пор ходят слухи о некоем вмешательстве в полет ВИП-пассажиров. Можете развеять?

— Это абсолютно надуманная народная версия, что самолет пилотировался не летчиком. Это не соответствует действительности, потому что часть тела одного из ВИП-пассажиров — его удалось установить по генетике — мы нашли совершенно в другой части аэродрома. И лишь через два дня докопались до кабины пилотов и двери, запертой на запорное устройство. Вскрыли и по останкам также провели генетические экспертизы. Так что могу утверждать — в момент падения все пассажиры были в салоне.

Михаил Захаров / realnoevremya.ru

— Чего бы вы пожелали следователям в годовщину образования СК?

— Хотел бы поздравить коллег с профессиональным праздником, пожелать успехов в делах на благо России.

— С праздником!