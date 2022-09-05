В Казань из СИЗО Москвы этапировали экс-главу «Тимер Банка» Камалова и экс-зампреда «ТФБ» Насырова

Фото: realnoevremya.ru/ Ирина Плотникова

Сегодня перед Вахитовским райсудом Казани по обвинению в растрате под миллиард предстали бывший председатель правления АО «Тимер Банк» Айрат Камалов и зампредседатель правления «Татфондбанка» Рамиль Насыров.



Их уголовное дело поступило в суд еще в июле, однако лишь на прошлой неделе обвиняемых доставили в СИЗО Казани из московского изолятора, сообщает из суда журналист «Реального времени».

Сегодня в суде назначено предварительное заседание — в закрытом режиме. Ожидается, что на нем будет рассмотрено ходатайство защиты о возврате материалов дела в прокуратуру. Об этом «Реальному времени» сообщила гособвинитель, старший помощник прокурора Вахитовского района Казани Татьяна Маслова.

Под стражей оба бывших топ-менеджера банков находятся уже полтора года — в феврале 2021-го их по ходатайству следователей МВД России арестовал Басманный суд Москвы.

Напомним, уголовное дело против Камалова и Насырова возбудили еще в августе 2020-го в ГСУ МВД Татарстана — по материалам проверок Главного управления УЭБиПК МВД России. Через несколько месяцев материалы дела были переданы для дальнейшего расследования в Москву.

Рамиль Насыров ранее привлекался в качестве обвиняемого по делу «Татфондбанка», но позже получил статус свидетеля. Фото Дарьи Турцевой

Первоначально банкиров подозревали в особо крупном мошенничестве (ч.4 ст. 159 УК РФ) в связи с выдачей «Татфондбанком» кредитов «Ройял Тайм Групп» еще в 2014 году и уступке права требования по ним «Тимер Банку» в 2016-м. Предварительный ущерб оценивался в 935,9 млн рублей. Эта сумма не поменялась. Итоговое обвинение Камалову и Насырову предъявили по одному эпизоду присвоения или растраты в особо крупном размере (ч.4 ст. 160 УК РФ).



Вину оба не признают. Их адвокаты пока отказываются от комментариев.

По версии защиты — никакого ущерба «Тимер Банку» не причинено, о чем представители банка неоднократно заявляли еще на следствии.

Рамиль Насыров ранее привлекался в качестве обвиняемого по делу «Татфондбанка», однако позже получил в двух уголовных делах своего шефа Роберта Мусина статус свидетеля.