Верховный суд Татарстана предоставил Роберту Мусину последнее слово

Фото: realnoevremya.ru/Ирина Плотникова

Уже сегодня приговор по делу экс-главы «Татфондбанка» Роберта Мусина может вступить в силу. В данный момент осужденный за злоупотребления полномочиями с ущербом 30 млрд рублей выступает в Верховном суде РТ с последним словом, после чего апелляционная коллегия удалится в совещательную комнату, сообщает с заседания журналист «Реального времени».

В последнем слове Роберт Мусин дал понять, что его попытки довести до следствия и суда свою позицию успехом не увенчались. Как и усилия по спасению тонущего банка.

«Невозможно желать банку банкротства, скрывая от регулятора его трудности, дабы избежать отзыва лицензии, — заявил осужденный. — Невозможно, преследуя цель приукрасить действительное положение дел в ПАО «ТФБ», чтобы оно соответствовало требованиям и нормативам банка России, предвидеть и сознательно допускать причинение ущерба банку, повлекшее его банкротство и отзыв лицензии. Это прямые противоречия, которые не только не были устранены в суде первой инстанции, но обрели еще более явные черты».

По мнению банкира, его действия не преследовали цели нанести вред банку и не должны оцениваться таким образом:

— В марте 2016 года я вернулся на пост председателя правления потому, что банк уже находился в сложном финансовом положении. Все мои последующие усилия были направлены на то, чтобы как минимум добиться санации «Татфондбанка». Более полугода я делал все, что от меня зависит: помимо завышения финансовых показателей и сокрытия негативных факторов, вменяемых мне в вину, принимались вполне реальные меры, которые я перечислил в прениях.

Мусин считает, что предпринятые им перед крахом ТФБ действия «не могли усугубить состояние фактического банкрота», а «отзыв лицензии был вопросом короткого промежутка времени». Он отмечает — суд констатировал технический дефолт в виде неисполненных требований на сумму свыше 4 млрд рублей на начало декабря 2016-го.

Приступившая к работе 15 декабря того же года временная администрация банка позже представила отчет: «Чистые активы ТФБ по состоянию на 30 сентября 2016 года составили минус 48,4 млрд рублей».

«Это не позиция защиты, а установленный факт! — подчеркнул экс-глава «Татфондбанка. — При наличии вышеперечисленных фактов мог ли повлиять на банкротство вывод залогов в общей сумме 5 млрд рублей, если недостаток капитала уже почти в 10 раз превышает эту сумму?! О какой нормальной деятельности банка может идти речь при уступке кредитного портфеля «Бинбанка» 9 декабря и перемены лиц в обязательствах ТФБ на «Новую нефтехимию» по кредиту Центробанка? Нормальная деятельность фактически прекратилась полгода назад и представляла собой меры по предупреждению банкротства. У меня на этом все, уважаемый суд».

Мусин и его адвокат оспаривают как квалификацию деяний, так и наказание в 12 лет колонии общего режима, назначенное Вахитовским судом Казани. Также просят отменить приговор в части удовлетворения гражданского иска АСВ и направить данный иск на рассмотрение в гражданском порядке. Прокуратура и представитель потерпевшего ТФБ настаивают на законности приговора, юристы жены и дочери осужденного требуют снять арест с их имущества. Ту же позицию занимают представители ряда связанных с банкиром фирм.

Напомним, приговор Мусину был вынесен в сентябре 2021 года, но пока не вступил в силу. Стартовавший в начале 2022 года процесс по рассмотрению апелляционных жалоб дошел до стадии последнего слова уже к 27 апреля, но оно так и не состоялось. С подачи прокуратуры и экс-председателя правления «Татфондбанка» было возобновлено судебное следствия, после чего на протяжении семи месяцев процесс неоднократно откладывался — на время отпусков, больничных, уведомления о дополнениях к жалобам, подачу возражений и прочего.

Сегодня в Верховном суде РТ состоялись повторные прения, во время которых адвокат осужденного Алексей Клюкин обратил внимание апелляционной тройки на незаконные, по его мнению, положения оспариваемого приговора. В частности, отметил, что Мусину незаконно вменили злоупотребление полномочиями члена Совета директоров ПАО «ТФБ» (в период когда он не был главой правления и председателем кредитного комитета), хотя такие полномочия Уставом банка вообще не предусмотрены.

Защитник заявил: в приговоре председательствующий судья райсуда Наиль Камалетдинов подчеркнул, по сути, как член Совета директоров Мусин превысил полномочия, однако ответственность за такие действия вопреки интересам коммерческой организации Уголовным Кодексом РФ не предусмотрена. Санкции применяются лишь к должностным лицам государственных и муниципальных организаций по статье 286 УК РФ.



Кроме того, Клюкин поставил под сомнение выводы суда первой инстанции при оценке схожих доказательств по разным эпизодам обвинения. Так, в одном случае суд установил нулевую цену простых облигаций ТФБ на 9—13 декабря 2016-го (эпизод зачета прав требований с ПАО «БинБанк» на 2,7 млрд рублей, — прим. ред.), а в другом посчитал, что при выводе из-под залога векселя ТФБ на 9 декабря 2013-го ущерб банка составил 310 млн рублей.

В своих выступления адвокат и осужденный Роберт Мусин просили о частичном оправдании и переквалификации обвинения с ч. 1 и ч. 2 ст. 201 УК:

Эпизод 1. «DарМОвые» кредиты на 19,1 млрд рублей (с процентами в 0,6 млрд) 2013—2016 годов просили оценивать как фальсификацию финансовой отчетности (ч. 1 ст. 172.1 УК РФ).

Эпизод 3. «Зачетная» передача прав требования по кредитам ТФБ на 2,7 млрд рублей «Бинбанку» — оправдать

Эпизод 4. История получения кредита Банка России на 3,1 млрд рублей — квалифицировать как неправомерные действия при банкротстве (ч. 1 ст. 195) и прекратить за истечением срока давности.

Эпизод 6. Залоговые «фокусы» на 27,5 млрд рублей — переквалифицировать на неправомерные действия при банкротстве (ч. 2 ст. 195) и прекратить за сроком давности.

Оставшиеся за бортом эпизоды с невозвращенными кредиты для ООО «Аида и Д» в 133,7 млн рублей и уплывшим в офшор кредитом ОАО «Казанская сельхозтехника» на 256,9 млн рублей в выступлениях банкира и адвоката не упоминались. Они не стали оспаривать признание вины по ч. 1 ст. 201 УК с освобождением от наказания за сроком давности.

По ч. 1 ст. 172.1 УК РФ защита предлагает считать наказание отбытым и освободить Мусина из-под стражи. Отметим, что на данный день он отсидел более половины из назначенного срока.

Прокурор Наталья Кожевникова просила отклонить жалобы защиты и третьих лиц, настаивая на законности приговора. Представитель потерпевшего ТФБ Юрий Пиягин заявил, что вина осужденного полностью доказана и ущерб с него в пользу АСВ в размере установленного судом ущерба в 23,3 млрд рублей взыскан правомерно.

При этом Пиягин категорически возражал против отмены приговора в части арестов имущества жены и дочери Мусина, а также связанных с банкиром организаций. В частности указывал — вступившее в силу решение Вахитовского райсуда Казани по разделу совместно нажитого супругами Робертом и Лидией Мусиными имущества не может служить основанием для отмены ареста. По его мнению, при вынесении приговора суд четко установил — попавшее под арест имущество добыто преступным путем, доказательств законности его приобретения Лидией Мусиной не представлено. Представитель ТФБ отметил, что оформленное на жену и дочь имущество не соответствует их доходам и полному отсутствию таковых в период, когда Аида Мусина (ныне Гилязова) еще была несовершеннолетней.