Генпрокуратура утвердила новое обвинение экс-главе «Татагропромбанка» Федорову

В Вахитовский райсуд Казани будет направлено второе уголовное дело о злоупотреблении полномочиями в «Татагропромбанке» с тяжкими последствиями. Такое обвинение бывшему главе банка Алексею Федорову утвердил заместитель Генерального прокурора Николай Шишкин.



Ущерб в релизе Генпрокуратуры РФ не фигурирует. Лишь версия силовиков, что обвиняемый в декабре 2016 года, исполняя обязанности председателя правления банка, размещал его ликвидные средства в иных банковских организациях, находящихся в предбанкротном состоянии. А еще — пролонгировал кредиты, ранее выданные упомянутым организациям без комплексного и объективного мониторинга финансовых рисков.

В СКР и надзорном ведомстве считают — эти действия привели к критическому снижению активов (капитала) Банка, их недостаточности для удовлетворения требований кредиторов и последующему банкротству указанной кредитной организации.

Напомним, в данный момент Вахитовский суд Казани уже рассматривает дело Федорова о злоупотреблении полномочиями с ущербом 43,7 млн рублей — в июне за эти действия банкир получил условный срок в 3 года, но в августе этот приговор отменил Верховный суд РТ.

Отметим, первое дело против Федорова расследовали в Следкоме по РТ, а второе — в 3-м следственном управлении центрального аппарата СКР с дислокацией в Нижнем Новгороде.

Ирина Плотникова