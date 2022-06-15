Казанский суд назначил дату слушаний по новому делу экс-главы «Татфондбанка»

Фото: "Реальное время"

20 июня в Вахитовском райсуде Казани намечен старт процесса по новому обвинению Роберта Мусина в злоупотреблениях на 26,7 млрд рублей. По данным «Реального времени», рассмотрение второго дела экс-председателя правления «Татфондбанка» поручено судье Юрию Арсенюку.



Ожидается, что на первом заседании подсудимому банкиру продлят срок ареста по данному делу — он истекает 23 июня. Возможно, начнут оглашать обвинение.

Напомним, расследование второго дела Мусина началось в мае 2020 года, еще до вынесения ему первого приговора. В сентябре 2021 года Вахитовский райсуд Казани наказал бывшего министра финансов Татарстана и председателя правления «Татфондбанка» 12 годами колонии общего режима, признав его виновным по шести эпизодам злоупотребления полномочиями с ущербом в 30 млрд рублей. При этом по четырем эпизодам злоупотреблений суд счел недоказанным причинение тяжких последствий для потерпевших ТФБ и Банка России. Осужденный оспаривает приговор, требуя частичного оправдания, изменения квалификации и отмены решения по гражданскому иску АСВ.

Почти одновременно с делом экс-главы ТФБ в Вахитовский суд поступили уголовные материалы по его бывшим коллегам — Евгении Даутовой из «Спурта» и Марселю Зарипову из «Интехбанка». Подробности — в материале «Реального времени».