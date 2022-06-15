АСВ предъявило иски под 30 млрд рублей к Мусину, Зарипову и Даутовой

Как стало известно «Реальному времени», по новым уголовным делам бывших председателей правления «Татфондбанка», «Интехбанка» и «Спурта» потерпевшей госкорпорацией АСВ заявлены гражданские иски о компенсации ущерба на общую сумму 29,4 млрд рублей.



Больше всех АСВ требует с экс-главы ТФБ Роберта Мусина — 26,7 млрд рублей, меньше всех — с Евгении Даутовой, 890 млн рублей. В эти суммы, по версии СК и прокуратуры Татарстана, оценивается ущерб от злоупотреблений в их бывших банках.

Такой же ущерб по «Интеху» не превышает 800 млн рублей, однако финансовые претензии АСВ к бывшему предправления Марселю Зарипову потянули на 1,8 млрд рублей с учетом еще пяти эпизодов его дела, которые еще до суда были прекращены за истечением срока давности.



Все три дела банкиров уже поступили в гражданский суд. Первый процесс стартует 20 июня. Подробности — в материале «Реального времени».