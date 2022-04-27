Верховный суд объявил трехмесячный перерыв в деле Мусина

Фото: «Реальное время» (архив)

Судебный процесс по делу экс-главы «Татфондбанка» сегодня был отложен на 27 июля, столь длительный перерыв в Верховном суде Татарстана объяснили периодом отпусков, передает журналист «Реального времени».



Ожидается, что на следующем заседании осужденный Роберт Мусин заявит некое новое ходатайство — для его подготовки и консультации с защитником он сегодня просил об отложении процесса.

Ранее по ходатайству прокурора и Мусина суд возобновил судебное следствие по рассмотрению апелляционных жалоб на приговор. К данному моменту осужденный к 12 годам колонии общего режима отсидел почти половину срока — 5 лет и 11 месяцев.