На Казанской ТЭЦ-3 заработала первая турбина в рамках программы ДПМ

Фото: Динар Фатыхов

ТГК-16 завершила работы на первой турбине, реализованные в рамках программы ДПМ. На Казанской ТЭЦ-3 в конце декабря была включена в сеть и выведена на номинальную мощность 50 МВт паровая турбина — Т-50-130-1 с генератором №3. Подробности — в материале «Реального времени».

Турбина с 50-летней историей

В начале 2019 года правительство РФ одобрило новую программу по отбору проектов для модернизации (КОММод), или ДПМ-2. За это время энергокомпания ТГК-16 приняла участие в нескольких отборах мощностей. На сегодняшний день в двух филиалах отбор прошли шесть турбин. Одна из них — паровая турбина Т-50-130-1 с генератором №3 (ТГ-3) на Казанской ТЭЦ-3 — уже выдала первый электрический ток в энергосистему страны.

ТГ-3 была введена в эксплуатацию еще в 1971 году, и за более чем 50 лет турбина наработала 343 тыс. часов и выработала порядка 14,5 млрд кВт·ч энергии. Если учитывать тот факт, что цилиндры высокого давления турбины имеют ресурс 220 тысяч часов, ТГ-3 полностью соответствовала критериям отбора.

Паровая турбина Т-50-130-1 с генератором №3 (ТГ-3) на Казанской ТЭЦ-3 выдала первый электрический ток в энергосистему страны. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— В 2019 году была начата работа по подготовке ТГ-3 к модернизации. Для решения задачи повышения надежности и экономичности эксплуатируемой теплофикационной турбины в рамках модернизации Уральским турбинным заводом успешно был проведен комплекс мероприятий по устранению конструктивных недостатков и внедрению новых разработок, повышающих надежность и эффективность работы ТГ-3, — рассказал заместитель начальника котлотурбинного цеха Айнур Шагиев.

«ТГ-3 готова к выдаче заявленной мощности на рынке электроэнергии»

Договор на изготовление и поставку оборудования был заключен в 2021 году, а 1 апреля 2024 года начались работы по демонтажу турбинного оборудования.



— Был заменен цилиндр и ротор высокого давления, все паропроводы в пределах турбины, маслопроводы стопорного клапана и множество других вспомогательных элементов. Выполнен ремонт генератора с полной заменой обмоток статора генератора, выполнен капитальный ремонт цилиндра и ротора низкого давления, — уточнил Айнур Шагиев.

В рамках реализации этого инвестиционного проекта были модернизированы и системы управления. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

К декабрю 2024 года все монтажные работы были завершены, началась подготовка ТГ-3 к первому пуску. После проверки всех защит и сигналов 20 декабря турбина была включена в сеть и выведена на номинальную мощность 50 МВт.



— Был проведен целый комплекс успешных испытаний. К началу 2025 года ТГ-3 готова к выдаче заявленной мощности на рынке электроэнергии, — уверил энергетик.



Обновилась не только турбина

В рамках реализации этого инвестиционного проекта были модернизированы и системы управления.



— Современный этап развития промышленного производства характеризуется переходом к использованию передовой технологии, стремлением добиться предельно высоких эксплуатационных характеристик как действующего, так и проектируемого оборудования. Все это возможно только при условии повышения качества управления промышленными объектами, в том числе при широком применении автоматизированных систем, — отметил ведущий инженер энергопредприятия Амир Хамитов.



В частности, в рамках проекта по модернизации турбины на Казанской ТЭЦ-3 в конце декабря 2024 года были закончены работы по замене отработавших эксплуатационный срок систем: ЭГСРиЗ и АСКВД на базе российского программно-технического комплекса.

В рамках проекта по модернизации турбины на Казанской ТЭЦ-3 были выполнены работы по замене отработавших эксплуатационный срок систем: ЭГСРиЗ и АСКВД на базе российского программно-технического комплекса. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Электрогидравлическая система регулирования (ЭГСР) обеспечивает надежное управление и регулирование турбины во всех допустимых по техническим условиям технологических режимах работы, а также в аварийных ситуациях. Взаимодействие оперативного персонала с технологическим процессом осуществляется с автоматизированного рабочего места, на котором представлена информация о ходе технологического процесса и производится управление технологическим оборудованием.



АСКВД представляет собой аппаратно-программный комплекс с распределенными вычислительными и информационными ресурсами, предназначенный для контроля, анализа и диагностики вибрационного состояния турбоагрегатов электростанций. Вибродиагностический контроль осуществляется на всех режимах эксплуатации турбоагрегата, включая валоповорот, набор оборотов (пуск), работу под нагрузкой и на холостом ходу (номинальная частота вращения), режим проверки автомата безопасности, выбег (останов).



— Применение данного комплекса позволяет повысить вибрационную надежность, культуру эксплуатации и ремонта вращающегося оборудования, обеспечивает принятие своевременных мер, уменьшающих последствия отказов, предоставляет возможности для раннего обнаружения возникающих дефектов и неисправностей и предупреждения их опасного развития. Основным средством отображения информации является АРМ оператора, — объяснил энергетик.

АСКВД представляет собой аппаратно-программный комплекс с распределенными вычислительными и информационными ресурсами. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Счет с нуля



Реконструкции ТГ-3 обнулила парковый ресурс турбины. Вновь установленное оборудование также имеет ресурс 220 тыс. часов, то есть это практически около 30 лет надежной работы.



— Реализация данных мероприятий позволила значительно улучшить основные показатели надежности работы турбоагрегата (количество отказов, наработка на отказ, коэффициент готовности), а также оказать положительный эффект на технико-экономические показатели турбины, — отметил Айнур Шагиев.



До конца следующего года будет реализован еще один проект энергопредприятия по программе ДПМ. Запланировано включение в работу турбины ПТ-60-130/13 на Нижнекамской ТЭЦ (ПТК-1). Сейчас по этому проекту идет изготовление оборудования, в первой половине года оно должно быть поставлено на станцию. Остальные турбины будут модернизироваться и вводиться в работу последовательно с 2026 по 2028 год.