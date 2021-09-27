Приговор Мусину: суд увидел злоупотребления экс-главы ТФБ по кредиту «Банка России»

Фото: «Реальное время»/ Ирина Плотникова

В Вахитовском райсуде Казани огласили приговор по четырем из шести эпизодов дела бывшего предправления «Татфондбанка» Роберта Мусина. Только что его признали виновным в злоупотреблении полномочиями по истории с кредитом 3,1 млрд рублей Банка России, информирует журналист «Реального времени» из зала суда.



Согласно приговору, подсудимый умышленно скрыл от кредитора заключение дополнительных соглашений с отлагательным условием — снижения показателя норматива достаточного базового капитала ТФБ ниже 4,5% — после которого права требования казанского банка по субординированным депозитам «Казаньоргсинтеза» и «Нижнекамскнефтехима» перешли к «Новой нефтехимии». Из показаний представителя потерпевшего: именно под эти депозиты Банк России выдавал «Татфондбанку» кредит в 3,1 миллиарда.

Защита в прениях предлагала признать Мусина виновным по этому эпизоду в неправомерных действиях при банкротстве (ч.1 ст. 195 УК РФ) и прекратить его преследование за сроком давности. Согласно приговору, признаки банкротства наступили уже после данных сделок.

В то же время в суде установлено — «Банку России» причинен существенный ущерб, но особо тяжких последствий для данного кредитного учреждения невозврат 3,1 млрд рублей не повлек. В итоге действия Мусина по данному эпизоду злоупотребления полномочий переквалифицированы с части 2 на менее тяжкую часть 1 статьи 201 УК РФ.

Ранее подсудимого признали виновным еще по трем эпизодам злоупотреблений, при этом по двум суд посчитал нужным смягчить квалификацию.

В суде оглашают подробности пятого эпизода дела.