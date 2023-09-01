На расчеты с кредиторами «Татфондбанка» направят еще почти 1,5 млрд рублей

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» дополнительно направит 1,45 млрд рублей на расчеты с кредиторами ПАО «Татфондбанк», сообщили «Реальному времени» в пресс-службе АСВ. В результате требования кредиторов первой очереди будут удовлетворены на 59,48% от общей суммы долговых обязательств. Выплаты начнутся 11 сентября 2023 года, уточнили в пресс-службе ГК.

Перечисление транша в 1,5 млрд рублей в счет погашения обязательств перед вкладчиками ТФБ стало возможным за счет продажи имущества, находящегося в конкурсной массе банка. Но какие именно активы были реализованы, АСВ не уточняет.

Напомним, что Агентство по страхованию вкладов в начале мая сообщало о возможности направить 1,2 млрд рублей на расчеты с кредиторами «Татфондбанка». К тому моменту уровень удовлетворения требований кредиторов первой очереди составлял 57,42%.

В июле стало известно о продаже земельного участка в «Серебряном бору» в Аракчино, принадлежащего ТФБ, за 1,6 млрд рублей. Его приобрел федеральный девелопер Glorax, а продавцом выступил Республиканский фонд поддержки (РФП).

В пресс-службе РФП уточнили, что земельный участок площадью в 25 га не входил в конкурсную массу ТФБ, а по распоряжению правительства Татарстана был передан фонду для расчетов с пострадавшими вкладчиками «ТФБ-Финанс» (они не могли войти в реестр кредиторов ТФБ, так как их вклады не значились на балансе ТФБ), а также «Интехбанка». Республиканский фонд поддержки ведет расчеты с пострадавшими вкладчиками ТФБ самостоятельно, независимо от АСВ. В настоящий момент им выплачено 2,6 млрд рублей. Средства от сделки с Glorax будут поступать в несколько этапов, уточнили в РФП. Первый платеж ожидается в конце года, после чего фонд проведет заседание по его распределению среди вкладчиков, уточнили в пресс-службе РФП.

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Луиза Игнатьева