Апелляция по делу экс-главы «Татфондбанка» отложена — Мусин болен

Сегодня Верховный суд Татарстана планировал приступить к пересмотру жалоб на приговор экс-главы «Татфондбанка» Роберта Мусина. Однако заседание пришлось отложить почти на две недели — осужденный все еще находится на лечении.



По данным источников «Реального времени», Мусина еще 17 июля госпитализировали из СИЗО в горбольницу №16 — для проведения некой плановой операции, после которой перевели на лечение в стационар другой казанской больницы регионального значения. Ввиду больничного банкира процесс по его второму уголовному делу в Вахитовском райсуде Казани дважды откладывался.

Тем временем в Казань из Самары вернулось первое уголовное дело осужденного банкира Мусина. По решению Шестого кассационного суда общей юрисдикции уголовная коллегия Верховного суда Татарстана должна повторно рассмотреть вопрос о законности приговора экс-главы «Татфондбанка». В кассационной инстанции посчитали, что ряд аргументов защиты о действиях предправления банка не получили оценку ни в приговоре, ни в апелляционном определении, как и доводы владельцев арестованного по делу имущества.

Напомним, в сентябре 2021-го Мусин был признан виновным в шести эпизодах злоупотребления полномочиями с ущербом в 30 млрд рублей, освобожден от наказания по двум из них за сроком давности и приговорен к 12 годам колонии общего режима. В 2022-м апелляционная инстанция скостила ему год, однако на данный момент ее решение признано незаконным, а Мусин тем временем успел отсидеть почти 9 лет — с учетом нормы о зачете дня в СИЗО за полтора в колонии общего режима.

Подробности — в материале «Реального времени».

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Ирина Плотникова