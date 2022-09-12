В суде Казани оглашают обвинение топ-менеджерам двух банков по делу о растрате

Фото: "Реальное время"/ Ирина Плотникова

Сегодня Вахитовский райсуд Казани приступил к рассмотрению по существу уголовного дела банкиров. В растрате почти на миллиард рублей обвиняются бывшие руководители ТФБ и «Тимер Банка» Рамиль Насыров и Айрат Камалов. Наряду с ними заочно к уголовной ответственности привлечен так называемый игорный король Татарстана Рашид Таймасов.



На заседание пришли родственники обвиняемых, но не явился представитель потерпевшего банка, передает с места журналист «Реального времени».

На заседании прокурор Ленара Чуркина огласила обвинительное заключение. После ее выступления Насыров заявил: «Безусловно, я в этом абсурдном обвинении вину не признаю». Камалов поддержал ту же позицию.

Следующее заседание состоится 15 сентября.

Из текста обвинения следует, что бывшему председателю Совета директоров «Тимер Банка» и бывшему первому зампредседателя правления ТФБ Руслану Насырову и экс-главе «Тимер Банка» Айрату Камалову вменяют растрату средств «Тимер Банка» на общую сумму 935 миллионов 889 тысяч 939 рублей по сделке от 24 октября 2016 года. В этот день между «Татфондбанком» и «Тимер Банком» был подписан договор об уступке прав требований по восьми кредитным договорам «Роял Тайм Групп» Рашида Таймасова. В результате «Тимер» выплатил ТФБ вышеназванную сумму задолженности в 935,9 млн (включая проценты), стал новым кредитором компании Рашида Таймасова, а компания перестала погашать задолженность, считают следователи, и позднее получила через суд статус банкрота.

При этом бывшего соратника главы ТФБ Роберта Мусина силовики считают организатором преступной группы.

Таймасов находится в розыске по этому делу.

Ожидалось, что сегодня районный суд также пересмотрит вопрос о мере пресечения двум банкирам — на прошлой неделе Верховный суд РТ признал незаконным последнее решение о продлении им ареста до 27 января 2023 года. Однако материалы по мере пресечения в Вахитовский суд пока не вернулись.

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