«Растраты не было»: в суде Казани выступили с последним словом топ-менеджеры ТФБ и «Тимер Банка»

Сегодня в Вахитовском райсуде Казани завершились прения по уголовному делу о растрате в «Тимер Банке» 936 млн рублей. Приговор по этому делу может быть оглашен 3 марта. В последнем слове бывший председатель совета директоров этого банка Рамиль Насыров и бывший глава правления Айрат Камалов попросили суд о законном и справедливом решении, передает журналист «Реального времени».



«Не было никакой растраты», — заявил в последнем слове Айрат Камалов и далее выразил благодарность всей команде сотрудников своих подчиненных и коллег: «Мы смогли сохранить банк в тяжелое время, ни один клиент, ни один вкладчик не потерял ни рубля. Мне не стыдно за свою работу, в том числе перед отцом».

Рамиль Насыров вновь сообщил суду — ни в чем виноватым себя не признает и ранее всегда верил в состязательность уголовного процесса. Но получив постановление о предъявлении обвинения на 10 листах, понял: «Права на защиту я просто лишен». Далее банкир снова указал на отсутствие доказательств растраты и ущерба в материалах дела, вступивших в силу решениях арбитражных судов о законности сделки цессии и назвал позицию прокуратуры в прениях «какими-то номенклатурными играми».

По мнению Насырова, «чудовищный срок в 9 лет» (запрошенный обвинением в качестве наказания) ничем не обоснован и преследует лишь цель оказать психологическое давление, «чтобы любое законное и обоснованное решение» [суда по делу] выглядело странным.

Ранее старший помощник прокурора Вахитовского района Татьяна Маслова предложила суду изолировать банкиров от общества на 9 и 8 лет соответственно, наказав каждого еще и уголовным штрафом в 1 млн рублей. Насыров и Камалов, а также их адвокаты в прениях настаивали, что вменяемая сделка от 24 октября 2016 года по уступке «Тимер Банку» прав требования по кредитным договорам заемщиков «Татфондбанка» была выгодна самому «Тимеру», снижала финансовую зависимость от уже испытывающего проблемы ТФБ и в конечном итоге способствовала сохранению у банка-получателя прав лицензии. Со ссылкой на заключения ТФБ, АСВ и Банка России подсудимые утверждали — на момент заключения того договора цессии качество кредитного портфеля оценивалось по 1-2 категории. Более того, попавшие в уголовное дело кредиты «Роял Тайм Групп» погашались вплоть до августа 2021 года, несмотря на утверждения следствия о «невозвратности» долга.

Напомним, банкирам вменяют растрату средств «Тимер Банка» на общую сумму 935 млн 889,9 тыс. рублей по сделке за пару месяцев до краха ТФБ, которую силовики считают заведомо невыгодной и убыточной для «Тимера». Заочно по этому делу обвинен и арестован бывший «игорный король» из Татарстана Рашид Таймасов, глава «Роял Тайм Групп».

24 октября 2016 года между «Татфондбанком» и «Тимер Банком» был подписан договор об уступке прав требований по восьми кредитным договорам «Роял Тайм Групп» (инвестор игорной зоны «Азов Сити», — прим. ред.). При этом кредитный комитет «Татфондбанка» под руководством первого зампреда правления ТФБ Рамиля Насырова дал добро на снятие залогового обеспечения по данным кредитам, а совет директоров «Тимера» во главе с тем же Насыровым одобрил сделку между банками по кредитному портфелю «Роял Тайм Групп».

В результате «Тимер» выплатил ТФБ вышеназванную сумму задолженности почти в 936 млн (включая проценты), стал новым кредитором «Рояла», а эта компания, как считают силовики, перестала погашать задолженность и получила статус банкрота. Тем временем ликвидный залоговый актив в виде строящегося здания гостинично-развлекательного комплекса «Янтарный» в Калининградской области «по вексельной схеме с баланса «Роял Тайм Групп» был выведен на аффилированную организацию ЗАО «РТГ-Балтик» (после переименования — АО «Балтик Билдинг Компани»).