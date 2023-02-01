«За помощь группе ТФБ и Мусину на миллиард»: в Казани судят экс-главу «Татагропромбанка»

Фото: realnoevremya.ru/Ирина Плотникова (Федоров на переднем ряду справа)

Сегодня в Вахитовском райсуде Казани стартовал новый процесс по делу бывшего зампреда — и.о. предправления «Татагропромбанка» Алексея Федорова. Ему огласили обвинение в злоупотреблении полномочиями с ущербом свыше 1 млрд рублей, повлекшем, как считают силовики, неисполнение обязательств перед кредиторами и банкротство банка. Вину подсудимый не признал, передает журналист «Реального времени».



По версии СКР и Генпрокуратуры РФ, в предбанкротный для «Татфондбанка» период Федоров продолжал кредитовать ТФБ и «Интехбанк», «действуя в интересах этой банковской группы и ее бенефициара Роберта Мусина» и «руководствуясь карьеристскими побуждениями — сформировать репутацию успешного руководителя...» Ему вменяют сделки с пролонгацией и выдачей новых, заведомо невозвратных займов и передачей ликвидных активов.

В июне прошлого года в Вахитовском суде Алексей Федоров получил условный срок в 3 года за злоупотребление полномочиями с ущербом 43,7 млн рублей, однако в августе 2022-го этот приговор был отменен, и процесс по этому обвинению вновь стартовал в райсуде.

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Ирина Плотникова