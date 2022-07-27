Верховный суд Татарстана снова разбирается в деле Роберта Мусина

Сегодня в Верховном суде РТ после трехмесячного перерыва возобновится апелляционный процесс по жалобам на приговор бывшего председателя правления «Татфондбанка». Об этом сообщает с места журналист «Реального времени».



За время длительной паузы силовики успели направить в суд новое дело Роберта Мусина по злоупотреблениям с ущербом в 26,7 млрд рублей. Вину в них уже осужденный банкир не признает.

Напомним, приговор Мусину Вахитовский суд Казани вынес 10 месяцев назад — наказал 12 годами колонии общего режима, признав виновным по шести эпизодам злоупотреблений полномочиями с тяжкими последствиями и без таковых и ущербом в 30 млрд рублей. Приговор обжаловали осужденный и его адвокат, а также связанные с банкиром организации и его близкие, чье имущество райсуд оставил под арестом.

Первое заседание в апелляции состоялось в феврале 2022 года, к концу апреля завершились прения, ожидалось, что осужденный выступит с последним словом и коллегия удалится в совещательную комнату для вынесения итогового решения. Однако с подачи прокурора 27 апреля было возобновлено судебное следствие — для оглашения ряда протоколов о признаках фальсификации в банковских документах со стороны третьих лиц, а далее сам Мусин попросил о перерыве для консультации с адвокатом, обещая заявить некое ходатайство. На этой стадии апелляционная коллегия объявила в деле беспрецедентно долгий перерыв до 27 июля со ссылкой на период отпусков.

На данный момент из назначенного 12-летнего срока Роберт Мусин отсидел 6 лет и 3,5 месяца: каждый день в СИЗО ему зачтут за полтора, а день под домашним арестом — за день.

Ожидается, что сегодня в Верховном суде РТ пройдут повторные прения по делу осужденного экс-главы «Татфондбанка». Ровно год назад в Вахитовском Мусин выступал с последним словом.