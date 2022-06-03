«Злоупотребил при выдаче кредитов 35 юрлицам»: и.о. прокурора Татарстана утвердил новое обвинение Мусину

Фото: "Реальное время"

В ближайшее время второе дело экс-главы «Татфондбанка» Роберта Мусина направят в Вахитовский суд Казани. Сегодня и.о. прокурора РТ Алексей Заика утвердил банкиру новое обвинение в злоупотреблении полномочиями с ущербом на 26,7 млрд рублей, сообщил «Реальному времени» старший помощник прокурора Руслан Галиев.



По версии следствия, с января 2013 года по декабрь 2016 года фигурант дела, выполняя управленческие функции в банке, использовал свои полномочия вопреки законным интересам этой организации и в целях извлечения выгод и преимуществ для себя и других лиц. Так, банкир злоупотребил полномочиями при выдаче необеспеченных кредитов 35 аффилированным юридическим лицам, а также в выводе ликвидных и принятии на баланс переоцененных активов.

На сей раз вину Мусин не признает. По первому делу он признавал ее частично, отвергая умысел на ущерб банку и вкладчикам. Его первый приговор — 12 лет колонии — в силу пока не вступил.

Напомним, на днях по ходатайству прокуратуры казанский суд продлил срок ареста обвиняемого-осужденного.

Детали нового обвинения — в материале «Реального времени».