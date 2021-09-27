Приговор Мусину: казанский суд смягчил вину банкира по «личному» кредиту 133 млн

Фото: "Реальное время"/ Ирина Плотникова

Только что Роберта Мусина признали виновным в незаконных действиях с ущербом для банка 133,7 млн рублей — это невозвратный кредит семейной фирмы «Аида и Д», передает из суда журналист «Реального времени».



При этом Вахитовский райсуд Казани переквалифицировал его действия с ч.2 на ч.1 ст. 201 УК РФ, не усмотрев в установленном злоупотреблении полномочиями тяжких последствий. Согласно приговору, сам по себе кредит в 133 млн рублей не мог довести банк до краха. Такие же аргументы ранее озвучивала и защита, правда, настаивала на более мягкой квалификации — причинение имущественного вреда при отсутствии признаков хищения (ч.2 ст. 165 УК).

По второму эпизоду судом установлено — кредитную линию семейной компании подсудимого в 2014 году в ТФБ открыли без залога и поручительства. Со счета заемщика — «Аиды и Д» — деньги сразу уходили в мусинскую «Новую нефтехимию» как платеж по договору о выпуске векселей и банку уже не возвращались. В суде установлено — 80 млн рублей двумя траншами были зачислены на личный счет Мусина и потрачены им же, а еще 20 млн ушли на оплату некоего личного долга банкира его знакомому владельцу «Банной усадьбы».

Суд критически отнесся к доводам Роберта Мусина о желании погасить кредит в будущем — за счет прибыли с проекта «Казанское подворье» (реновации гостиницы «Казань» на улице Баумана). Согласно приговору, фиктивные договоры о процентном займе и выпуске ценных бумаг, которыми прикрыли снятие денег самим подсудимым в кассе, «свидетельствуют об отсутствии у него такого намерения».

Оглашение приговора продолжается.

Ранее суд установил вину подсудимого в злоупотреблениях и по первому эпизоду дела, связанному с выдачей невозвратных кредитов группе компаний «ДОМО» на 18 млрд рублей в 2013—2016 годах.