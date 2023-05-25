АСВ предъявило экс-главе банка «Спурт» иск на 890 млн по уголовному делу

Фото: realnoevremya.ru/Ирина Плотникова (на переднем плане - представитель АСВ Ильназ Багаутдинов)

Вновь не дошел до стадии прений сегодня судебный процесс по уголовному делу бывшего предправления АКБ «Спурт» и экс-председателя совета директоров компаний ОАО «КЗСК» и «КЗСК-Силикон» Евгении Даутовой. Представитель АСВ в интересах потерпевшего банка попросил приобщить к делу гражданский иск к обвиняемой, взыскать с нее ущерб в 890 млн рублей по трем эпизодам злоупотреблений и обратить взыскание на арестованное имущество, передает с заседания журналист «Реального времени».



Позиция представителя АСВ Ильназа Багаутдинова удивила всех присутствующих. Ни на предварительном следствии, ни на старте процесса иск не заявлялся, напротив, ранее участвовавший в деле представитель потерпевшего банка Рамис Абянов заявлял на судебном допросе — иск по уголовному делу заявлен не будет, поскольку истец пошел по пути привлечения Даутовой к субсидиарной ответственности в гражданском процессе.

«Чего ждали так долго? Почему в последний день принесли?» — поинтересовался председательствующий по делу судья Ильдар Салихов. «Готовили», — пояснил Багаутдинов.

Со стороны подсудимой и ее защитника прозвучало иное толкование позиции АСВ. «Параллельно в арбитраже идут гражданские суды по субсидиарной ответственности, первая инстанция уже прошла — по эпизоду сделки с Уфимским предприятием и моему личному кредиту в иске отказано», — сообщила Евгения Даутова и попросила отказать в принятии искового ввиду возможного «задвоения» сумм.

«Решение вынесено, но в законную силу не вступило. Все эпизоды, которые здесь (в уголовном деле, — прим. ред.) вменяются, там рассмотрены. Сейчас идет апелляция», — уточнил адвокат Тахир Мансуров.

Помощник прокурора Вахитовского района Казани Михаил Житлов против приобщения иска не возражал: «Суждения, удовлетворять его или нет, дам уже непосредственно в прениях», — сказал он.

Судья в итоге решил подождать решения апелляционной инстанции по иску о привлечении к субсидиарной ответственности должностных лиц «Спурта» и объявил в рассмотрении дела перерыв до июля.

Напомним, все обвинения против Даутовой связаны с кредитованием Казанского завода синтетического каучука и «КЗСК-Силикон». После прекращения ВЭБом поддержки этих проектов «частно-государственного партнерства» вся кредитная нагрузка по модернизации одного завода и строительству второго легла на «Спурт».

На судебном допросе Евгения Даутова заявила, что никаких преступлений против своего банка не замышляла и делала все для его сохранения в условиях валютного кризиса и двукратной девальвации рубля, которая ударила по главным заемщикам «Спурта» — оборонному предприятию КЗСК и строящемуся «КЗСК-Силикон». В то время как остановивший кредитную линию на эту стройку Внешэкономбанк фактически «добил» казанский банк и его проекты: «Не выполнив свои обязательства, ВЭБ тем не менее выставил поручительство [по уже вложенным средствам] 4 млрд рублей на меня и 3,7 млрд рублей на КЗСК, таким образом обанкротив и завод, и меня», — сообщила она суду.

А еще рассказала, насколько прибыльным мог быть сегодня комплекс двух заводов, если бы не позиция госкредитора и выполнение указаний правительственных чиновников, которые отклонили все найденные руководством банка и двух заводов варианты по привлечению крупных партнеров в качестве акционеров и инвесторов.

Детали допроса банкира — в материале «Реального времени».