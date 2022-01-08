АСВ раскрыло подробности конкурсного производства в отношении «Татфондбанка»

Фото: Максим Платонов (архив)

Госкорпорация «Агентство по страхованию вкладов» опубликовала сведения о ходе конкурсного производства в отношении ПАО «Татфондбанк». Информация предоставлена по состоянию на 1 декабря 2021 года.

В документе указано, что число кредиторов первой очереди «Татфондбанка» составляет 11 829. Их требования, включенные в соответствующий реестр, удовлетворены на 52,41%.

Всего у «Татфондбанка» насчитывается 16 516 кредиторов. Их требования, включенные в соответствующий реестр, по данным АСВ, удовлетворены лишь на 24,68%.

В документе указано, что осенью 2021 года удалось продать часть имущества «Татфондбанка». В период с 1 сентября по 30 ноября с торгов ушли монеты, права требования к юридическим и физическим лицам, недвижимое имущество. По пяти из 11 лотов аукционы еще проводятся. По трем лотам торги не состоялись.

Кроме того, АСВ указало, что реализовано имущество балансовой стоимостью более 1 млн рублей. Среди них права требования, квартиры и нежилые помещения.

В конце декабря стало известно, что АСВ дополнительно направит 1,45 млрд рублей на расчеты с кредиторами первой очереди «Татфондбанка», чьи требования включены в соответствующий реестр. Таким образом, процент удовлетворения требований кредиторов первой очереди будет увеличен до 54,22% суммы установленных требований.

Татьяна Демина