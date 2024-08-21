Перевели на исправработы: осужденный экс-глава «Тимер Банка» вышел из колонии Альметьевска

Айрат Камалов. Фото: Ирина Плотникова

На пять месяцев раньше окончания срока вышел на свободу бывший председатель правления «Тимер Банка» Айрат Камалов, осужденный за растрату. Неотбытое наказание в виде лишения свободы ему заменили на исправительные работы, подтвердили «Реальному времени» в пресс-службе Альметьевского горсуда.



Ходатайство защиты о смягчении наказания суд удовлетворил со второй попытки — в феврале текущего года в такой же просьбе было отказано.

Свой приговор Камалов отбывал в альметьевской колонии №8, администрация учреждения его ходатайство поддержала, указав что осужденный встал на путь исправления, работает на одном из производств колонии и успел заслужить аж пять поощрений.

В прениях гособвинители запрашивали для подсудимых банкиров 17 лет на двоих. Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

Напомним, в марте 2023 года Вахитовский райсуд Казани признал экс-главу правления «Тимер Банка» Айрата Камалова вместе с экс-председателем глава совета директоров «Тимер Банка» и бывшим первым зампредом правления «Татфондбанка» Рамилем Насыровым виновными в растрате средств банка в особо крупном размере. Их обвиняли в хищении 936 млн рублей, но суд сократил эту сумму до 729,6 млн рублей и назначил каждому по 3 года и 3 месяца колонии общего режима. С учетом времени, проведенного под стражей, к моменту вынесения приговора им оставалось досидеть 2 месяца.

Однако приговор был обжалован: сторона обвинения заявила о «чрезмерной мягкости» назначенного наказания, ну а осужденные и их адвокаты потребовали полного оправдания. Свою вину Камалов и Насыров отрицали с первых дней следствия, указывая на отсутствие ущерба. К слову, в ходе судебного процесса представитель «Тимер Банка» отказался от гражданского иска к обвиняемым, признав тот факт, что возникший в результате спорных сделок долг не остался невозвратным, а был продан банком.

В мае 2023-го Верховный суд РТ вынес жесткое решение по апелляционным жалобам — счел доказанным факт хищения на все 936 млн рублей и увеличил срок посадки Камалова и Насырова до 5 лет.

Рамиль Насыров. Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

Согласно приговору, растрата имела место за пару месяцев до краха «Татфондбанка». Ее способом признано подписание договора об уступке ТФБ в пользу «Тимера» прав требований по восьми кредитным договорам игорного оператора «Роял Тайм Групп» при одновременном снятии залогового обеспечения по данным кредитам. В результате ликвидный залоговый актив в виде строящегося здания гостинично-развлекательного комплекса «Янтарный» в Калининградской области «по вексельной схеме с баланса «Роял Тайм Групп» был выведен на аффилированную организацию ЗАО «РТГ-Балтик» (после переименования — АО «Балтик Билдинг Компани»), а «Тимер», выплатив почти 936 млн, не смог получить полное погашение от должника, поскольку «Роял» остановил платежи и получил статус банкрота.

Заочное обвинение по этому делу также предъявлено бывшему главе «Роял Тайм Групп» Рашиду Таймасову. Он объявлен в международный розыск.