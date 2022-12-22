«По делу «ТФБ Финанс» обвиняют пятерых из ТФБ»: дело на 2,3 млрд рублей дошло до суда

Фото: realnoevremya.ru/Ирина Плотникова

Сегодня Вахитовский суд Казани приступает к рассмотрению уголовного дела о злоупотреблении полномочиями с ущербом в 2,3 млрд рублей. В числе потерпевших — 1746 клиентов инвесткомпании «ТФБ Финанс». На скамье подсудимых — пятеро, включая двух бывших зампредов «Татфондбанка», все они сейчас под подпиской о невыезде, передает с места журналист «Реального времени».



На заседание пришли несколько потерпевших. Часть вложенных средств они получили от республиканского фонда поддержки, часть не могут вернуть до сих пор.

До суда это дело шло больше пяти лет. В феврале 2017-го под стражей оказались бывшие заместители Мусина — Вадим Мерзляков и Сергей Мещанов, успевший занять пост вице-президента «Промсвязьбанка», а также директор ИК «ТФБ Финанс» Тимур Вальшин, а также Рустам Тимербаев и Илнар Абдульманов, работавшие одновременно в ТФБ и «ТФБ Финанс.

Первоначально следователи МВД по РТ возбудили дело о мошенничестве с ущербом в 90 млн рублей, к августу 2017-го эта сумма перевалила за миллиард, а прокуратура Татарстана приняла решение о передаче дела для дальнейшего расследования в Следственный комитет. Оно попало в производство 4-го отдела по особо важным делам Следкома по РТ, где уже расследовали дело в отношении экс-главы ТФБ Роберта Мусина. В этом году предварительное следствие завершилось.

По версии обвинения, в феврале 2016-го обвиняемые «организовали недобросовестное консультирование» вкладчиков банков в отделениях ПАО «Татфондбанк», ПАО «Интехбанк» и ПАО «Тимер Банк», предлагая им стать клиентами «ТФБ Финанс» и вложить деньги в новый инвестиционный продукт. При этом, как считают в СК и прокуратуре, вкладчикам не сообщили о высоких рисках, а условия договора и обязательства трактовались консультантами искаженно. В результате средства потерпевших инвестировались в невостребованные на рынке биржевые облигации самого ТФБ.

Все пять фигурантов вину не признают.