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Сергей Рожков: «На наших турнирах выросли игрок сборной России и судьи суперлиги»

00:00, 28.01.2025

Казанский любительский футзал вышел на высший уровень развития

Сергей Рожков: «На наших турнирах выросли игрок сборной России и судьи суперлиги»
Сергей Рожков руководит татарстанским футзалом уже 16 лет . Фото: Руслан Ишмухаметов

Глава района республики и глава Нацбанка, руководитель Дирекции спортивных проектов и директор цеха «Казаньоргсинтеза», участники чемпионатов мира и судьи международных турниров, чемпионы по хоккею на траве и по художественной гимнастике — они все участники чемпионатов Казани по футзалу. Подробнее о тенденциях и развитии этого вида спорта в республике в интервью «Реальному времени» рассказал Сергей Рожков, руководитель департамента футзала Федерации футбола Татарстана.

«Ренат Ревгатович успешно работает с командой из Чувашии»

Сергей Владимирович, в структуре Федерации мини-футбола Татарстана ваш департамент занимает очень заметное место. Широчайшая география, большое количество корпоративных команд, связывающих ваши турниры с многочисленными соревнованиями корпоративного уровня. Большое количество топовых футболистов.

— В ареале республиканского футзала семь дивизионов, в которых играют в совокупности 76 команд, в среднем по 11 команд в дивизионе. Очень широкая география, куда включены Урмары и Чебоксары (Чувашия), Волжск (Марий Эл), Кировская область, еще в прошлом году играл Ульяновск. Кстати, чемпионат Казани в прошлом году выиграла команда, представлявшая Чебоксары под названием LAVA, которую тренировал наш легендарный наставник Ренат Камалетдинов. В ее составе играли футзалисты с опытом выступления в составе сборной России Руженцев, Сучилин, Фукин. В межсезонье у LAVA произошли определенные изменения, из-за чего команда объединилась с казанским «Комусом», а ее бывший наставник Ренат Ревгатович успешно работает с другой командой из Чувашии, «Эврикой».

В целом наша суперлига сейчас представляет из себя комплексный турнир. Часть его участников — это наши гости из Чувашии, плюс «Электрон» из Вятских Полян (Кировская область), плюс сборная Сабинского района, которая ранее носила название «Яшьлек». Три команды я бы отнес к корпоративным — это «Казаньоргсинтез», «Банк России», «КАИ-Олимп», причем в прошлом году в числе участников турнира суперлиги выступала еще и команда «Энергия», представляющая генерирующую компанию ТГК-16. Ее организатор — легендарный в прошлом бегун, участник Олимпийских игр в Афинах Рамиль Ариткулов.

Причем эти команды зачастую формируются из сотрудников либо студентов, поскольку наши старты представляют для них возможность подготовиться к внутриотраслевым соревнованиям. Тот же «Банк России» во главе с руководителем Нацбанка РТ Маратом Шарифуллиным выигрывал соревнования среди банковских структур на федеральном уровне. «Казаньоргсинтез» во главе с его организатором Денисом Быковым успешно выступает на отраслевых соревнованиях нефтехимической промышленности. Что касается одной из наших легендарных студенческих команд «КАИ-Олимп», созданной уже названным Ренатом Камалетдиновым, то сейчас ее тренирует Алексей Павлов, не менее заслуженный наставник. И его подопечные на студенческих соревнованиях республики уже опережают Поволжский университет спорта, хотя этот профильный вуз для подготовки будущих тренеров опережает традиционно мощную команду КП(Ф)У, обладающую куда большими возможностями.

Ваши партнеры из простых любителей мини-футбола выросли до статуса организаторов серьезных команд федерального уровня. Хотя у них большие возможности, но от вклада организатора команды успех зачастую зависит не меньше, чем от уровня мастерства игроков.

Трофеев в республиканском футзале предостаточно. Руслан Ишмухаметов / realnoevremya.ru

— Согласен, поскольку организатор это, по сути, человек, который вкладывается в жизнь команды не меньше, чем в собственную семью. Собрать коллектив взрослых людей, пусть даже объединенных одной целью, вникать в проблемы разнообразного характера — от финансовых до психологических, не зря в профессиональных командах, помимо тренерского, существует административный штаб.

Если собрать сильных футболистов, то тут существует серьезный риск в том, что твои сокомандники будут востребованы в других лигах и турнирах, а у нас футзалисты могут одновременно выступать и в чемпионатах по классическому футболу, его разновидностях, таких как 8 на 8, ветеранских.

Заканчивая рассказ о корпоративных командах, необходимо отметить наши силовые структуры, поскольку сейчас играют команды Прокуратуры, Следственного комитета, до недавнего времени участвовала команда Верховного суда, за который, кстати, в любительских соревнованиях выступал Владимир Байрамов, в прошлом игрок Премьер-лиги, а сейчас тренер лидера чемпионата Туркменистана. Это к вопросу о топовых участниках наших турниров.

«Выражаю огромное уважение организаторам действующих 76 команд»

Бывают ли ситуации, когда футболист, на которого рассчитывали как на лидера команды, приходил играть четвертый официальный матч за день.

— Это еще если приходил, а ситуации бывают всякие — форс-мажоры с травмами, попадание в пробки. Казалось бы, это частности, но повторяясь они очень нервируют, а ведь организатор — это зачастую обычный человек из коллектива с лидерскими или организаторскими качествами, либо с сочетанием одного и другого. И я просто выражаю огромное уважение организаторам действующих 76 команд, как и тем, на ком долгое время держались команды в прошлом.

Это и Павел Федорченко, с которого начиналась история казанского мини-футбола, Магомед Закаржаев, который зарядил любовью к мини-футболу сотрудников, и сейчас у нас заявлены две команды, составленные, преимущественно, из сотрудников аэропорта, Руслан Баязитов, «Руал», Айрат Сахиев, «Волга», Алексей Шабанов, «Париж».

— Певец Салават Фатхетдинов, который с партнером по бизнесу создал знаменитый в прошлом «Сал-Дан».

— Евгений Варакин, ныне руководитель Верхнеуслонского района, Максим Денисов, который сейчас вышел даже не на республиканский или федеральный уровень, а на международный, будучи руководителем Дирекции спортивных проектов. Исполнительный директор республиканской федерации лыжного спорта республики Денис Блохин ранее был организатором футбольной команды «Сетевой компании», сейчас играет в одной из наших команд. Денис Корчагин сейчас в общем процессе, продолжая играть и в чемпионате города, и в ветеранском чемпионате, но мы не должны забывать, что увлечение мини-футболом привело его к созданию профессиональной команды «Ядран», выступавшей на уровне чемпионата России, и ее игроки продолжают выступать там, как Никита Хромых, принявший гражданство Армении и играющий за местную сборную.

76 команд — это потолок по количеству в наших условиях. Руслан Ишмухаметов / realnoevremya.ru

Кстати, его партнер по сборной Армении Роберт Бояркин сейчас защищает ворота «Казаньоргсинтеза».

— Да, и в этом, я считаю, заслуга наших мини-футбольных стартов, поскольку они позволяют завязывать горизонтальные связи. Команды играют вместе, пусть даже соревнуются, знакомятся, и начинают ездить на турниры друг к другу. И наши казанские команды успевают поехать в районы республики или даже за ее пределы, чтобы стартовать на местных турнирах, куда их приглашают участники официального чемпионата Казани.

«В Елабуге проходит чемпионат района сразу в двух лигах»

На заре вашего прихода в руководство департамента высшим достижением можно было считать приглашение на чемпионат Казани команд из соседних районов — Высокогорского и Лаишевского, плюс Зеленодольска. Сейчас остался только Зеленодольск, зато количество участников из районов существенно увеличилось.

— Да, Богатые Сабы, Камское Устье, Кукмор, Куркачи, Раифа, Тюлячи, традиционно сильная в развитии футзала Елабуга, которая вообще-то сама проводит чемпионат района сразу в двух лигах. Но, сравнивая прошлое нашего вида спорта и его нынешнее состояние, спрошу: сколько было команд-участниц на пике, в девяностые, нулевые годы, когда не существовало разделения на лиги?

Первый турнир стартовал весной 1991 года с 14 командами. На пике их количество выросло почти в два раза, до 26. Хотя опыт разделения команд на лиги практиковался в далеком 1997 году, но масштабы, конечно, несравнимы, и это ощущается буквально во всем. Те футболисты, у которых был опыт выступлений на уровне второй лиги чемпионата страны — такие как Искандер Шайхов, Дмитрий Благов либо названный Камалетдинов, экс-хоккеист СК им. Урицкого Владимир Бокарев — казались звездами. Сейчас мы говорим о Бояркине, участнике отборочных матчей чемпионата Европы 2022 года.

— И не только о нем. У нас много игроков из распавшегося «Ядрана», который ориентировался на воспитанников казанского мини-футбола, выступая на профессиональном уровне чемпионата России. Сейчас в чемпионате страны по футболу играет казанский «Сокол», так вот в наших соревнованиях представители его тренерского и административного штабов защищают цвета команды «Ред девелопмент». Это и Ильяс Минневалиев, Дмитрий Орлов, Рустем Сабирзянов, кстати, у него играет и сын Адель Сабирзянов. Участник отборочных игр чемпионатов мира и Европы Марат Хайруллин, который выступал за сборную Казахстана. Болельщики киевского «Динамо» и московского «Спартака», возможно, удивятся, но один из их тренеров, Рауль Рианчо, был участником наших любительских турниров (Рианчо работал в тренерском штабе «Динамо» и в сборной Украины в период с 2014 по 2018 годы, в 2018-м был вначале ассистентом, а затем исполняющим обязанности главного тренера «Спартака», — прим. авт.).

В Казани он защищал цвета команды «Татцентр». Некогда лучший российский бомбардир Премьер-лиги чемпионата России Руслан Мухаметшин. Участники чемпионата мира по футболу до 17 лет в составе сборной России Анатолий Анисимов и Амир Гаврилов. Некогда команда «Волга» практиковала приезд на игры таких звезд футзала, как бразильца с российским паспортом Сирило, сборника Максима Маевского, который сейчас стал одним из тренером в молодежной сборной страны. Чемпион России Евгений Баляйкин, многолетний участник наших турниров, бывший футболист юниорской сборной России Вячеслав Щукин.

Многочисленные премии за деятельность. Руслан Ишмухаметов / realnoevremya.ru

«Главной звездой сейчас стал Булат Гайнатуллин, приглашенный в сборную России»

Еще один из наших партнеров, Роман Федорченко, тренировал в прошлом детско-юношескую команду, и из его воспитанников вырос профессиональный футболист Артур Гилязетдинов. Через участие в наших соревнованиях, на наших турнирах КФЛЛ, проводимых под руководством моего коллеги Алексея Шуварова, с большим вкладом в рост его карьеры отца, Гусмана Гилязетдинова, тоже участника наших соревнований с большим игровым стажем.

Были периоды, когда отец и сын либо играли в одной команде, либо даже противоборствовали друг с другом. Династия Гилязетдиновых одна из таких.

— Таких случаев и ранее хватало, и сейчас я замечаю, что наш партнер по команде «Молния» Олег Игнатьев приходит не только на игры своей команды, но и когда играет сын Артем. Играли упомянутый Дмитрий Благов и его сын Максим. В команде «Форсаж», одной из самых старейших в истории современного казанского футзала, партнерами являются отец и сын — Руслан и Данила Апакины. У еще одного нашего многолетнего партнера Рената Шарапова подрос сын Ришат, причем играют они в разных командах. Но главной звездой сейчас стал Булат Гайнатуллин, который через участие в любительских соревнованиях вырос до профессионального игрока в футзал, в начале нынешнего сезона подписал контракт с КПРФ, а недавно был вызван уже в сборную России. Его отец — наш многолетний соперник по разным командам Рустем Гайнатуллин.

Один из лучших вратарей в истории казанского футзала.

Надо что-то придумать в канун 80-летия Великой Победы. Руслан Ишмухаметов / realnoevremya.ru

— Я закончу о наших воспитанниках, только теперь уже в судейском корпусе. Совсем недавно Дамир Забиров отсудил на уровне суперлиги чемпионата России, у нас же его помнят как игрока и как арбитра. В 2021 году он судил финал игр стран СНГ. Но и в прошлом сезоне наш воспитанник Адель Гимадиев стал участником международного турнира, отсудив финал игр стран БРИКС. Профессиональными хоккеистами стали сыновья Шамиля Галиаскарова, Романа Дегтярева, Альберта Насыбуллина, Алексея Шабанова, профессиональным баскетболистом — сын Андрея Горнаева из легендарной команды «Молния». На своем 35-м (!) году существования игроки этой команды решили сосредоточиться только на ветеранских соревнованиях, разделившись своим огромным коллективом на «Молнию» и «Гром». Раньше они успевали играть и в чемпионате города и по ветеранам, но когда средний возраст игроков приблизился к 50, решили сосредоточиться только на ветеранах.

«У нас играет чемпион России по художественной гимнастике»

Тут еще необходимо отметить, что в классическом футболе подходят дифференцированно в плане возраста участников, там есть разделение по возрастам на три группы. По ветеранам у нас, с одной стороны, целых 13 команд-участниц, что радует, но вместе собраны команды 40-летних и тех, кому за 50. С учетом того, что в этом году ветеранами стал 1984 год рождения, а это и Хайруллин, и Щукин, уже названные выше как игроки топ-уровня, и их товарищи по выпуску того же года рождения, ставшие вторыми призерами первенства России среди СДЮСШОР. Надо понимать, какого уровня мастерства игроки были собраны в один коллектив. Да еще они элементарно моложе остальных. Поэтому в нынешнем сезоне одновременно заявиться в чемпионат Казани и ветеранский турнир позволила себе только одна команда — «Барс».

В классическом футболе играет Максим Астахов, чемпион мира по подводному плаванию, один из руководителей федерации подводного плавания.

— В футбол и мини-футбол в прошлом играл Руслан Феоктистов, голкипер гандбольного «КАИ-Зиланта», участник еврокубков. У нас за Зеленодольск играли чемпион летней Универсиады 2013 года Ильфат Замалутдинов и Александр Сюськин и многократные чемпионы страны по этому виду спорта Адель Ахметшин, Александр Кривошеев, Ильдар Султанов, Александр Филюшин. Часть из них продолжает играть до сих пор. Сейчас из тех, про кого я знаю точно, у нас играет чемпион России по художественной (!) гимнастике Булат Сунгатуллин. Наши люди есть в профессиональном регби, я имею в виду руководителя медицинской службы команды «Стрела-Ак Барс» Дмитрия Цурикова.

В целом мы отмечали географию команд турнира, а я еще бы отметил географию участников в различных казанских, и не только, командах. Ранее такими командами были «Витарус», «Нефтчи», которыми руководили граждане Сирии и Азербайджана, туда привлекались футболисты-иностранцы, зачастую обучающиеся в Казани. Сейчас у нас серьезно представлена Африка, в одной из команд играют сразу трое — из Гамбии, Египта и Кот-д’Ивуа́р, плюс Камерун, защищающий цвета команды Вятских Полян. Есть представители Азии, Америки, самым известным из которых, конечно же, остается эквадорец Юрий Солано, который через выступления на наших соревнованиях в классическом футболе в конце концов поменял профессию переводчика на тренера, получив соответствующую лицензию.

Беседовал Джаудат Абдуллин

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