Сергей Рожков: «На наших турнирах выросли игрок сборной России и судьи суперлиги»

Казанский любительский футзал вышел на высший уровень развития

Сергей Рожков руководит татарстанским футзалом уже 16 лет . Фото: Руслан Ишмухаметов

Глава района республики и глава Нацбанка, руководитель Дирекции спортивных проектов и директор цеха «Казаньоргсинтеза», участники чемпионатов мира и судьи международных турниров, чемпионы по хоккею на траве и по художественной гимнастике — они все участники чемпионатов Казани по футзалу. Подробнее о тенденциях и развитии этого вида спорта в республике в интервью «Реальному времени» рассказал Сергей Рожков, руководитель департамента футзала Федерации футбола Татарстана.

«Ренат Ревгатович успешно работает с командой из Чувашии»

— Сергей Владимирович, в структуре Федерации мини-футбола Татарстана ваш департамент занимает очень заметное место. Широчайшая география, большое количество корпоративных команд, связывающих ваши турниры с многочисленными соревнованиями корпоративного уровня. Большое количество топовых футболистов.

— В ареале республиканского футзала семь дивизионов, в которых играют в совокупности 76 команд, в среднем по 11 команд в дивизионе. Очень широкая география, куда включены Урмары и Чебоксары (Чувашия), Волжск (Марий Эл), Кировская область, еще в прошлом году играл Ульяновск. Кстати, чемпионат Казани в прошлом году выиграла команда, представлявшая Чебоксары под названием LAVA, которую тренировал наш легендарный наставник Ренат Камалетдинов. В ее составе играли футзалисты с опытом выступления в составе сборной России Руженцев, Сучилин, Фукин. В межсезонье у LAVA произошли определенные изменения, из-за чего команда объединилась с казанским «Комусом», а ее бывший наставник Ренат Ревгатович успешно работает с другой командой из Чувашии, «Эврикой».

В целом наша суперлига сейчас представляет из себя комплексный турнир. Часть его участников — это наши гости из Чувашии, плюс «Электрон» из Вятских Полян (Кировская область), плюс сборная Сабинского района, которая ранее носила название «Яшьлек». Три команды я бы отнес к корпоративным — это «Казаньоргсинтез», «Банк России», «КАИ-Олимп», причем в прошлом году в числе участников турнира суперлиги выступала еще и команда «Энергия», представляющая генерирующую компанию ТГК-16. Ее организатор — легендарный в прошлом бегун, участник Олимпийских игр в Афинах Рамиль Ариткулов.



Причем эти команды зачастую формируются из сотрудников либо студентов, поскольку наши старты представляют для них возможность подготовиться к внутриотраслевым соревнованиям. Тот же «Банк России» во главе с руководителем Нацбанка РТ Маратом Шарифуллиным выигрывал соревнования среди банковских структур на федеральном уровне. «Казаньоргсинтез» во главе с его организатором Денисом Быковым успешно выступает на отраслевых соревнованиях нефтехимической промышленности. Что касается одной из наших легендарных студенческих команд «КАИ-Олимп», созданной уже названным Ренатом Камалетдиновым, то сейчас ее тренирует Алексей Павлов, не менее заслуженный наставник. И его подопечные на студенческих соревнованиях республики уже опережают Поволжский университет спорта, хотя этот профильный вуз для подготовки будущих тренеров опережает традиционно мощную команду КП(Ф)У, обладающую куда большими возможностями.

— Ваши партнеры из простых любителей мини-футбола выросли до статуса организаторов серьезных команд федерального уровня. Хотя у них большие возможности, но от вклада организатора команды успех зачастую зависит не меньше, чем от уровня мастерства игроков.



Трофеев в республиканском футзале предостаточно. Руслан Ишмухаметов / realnoevremya.ru

— Согласен, поскольку организатор это, по сути, человек, который вкладывается в жизнь команды не меньше, чем в собственную семью. Собрать коллектив взрослых людей, пусть даже объединенных одной целью, вникать в проблемы разнообразного характера — от финансовых до психологических, не зря в профессиональных командах, помимо тренерского, существует административный штаб.

Если собрать сильных футболистов, то тут существует серьезный риск в том, что твои сокомандники будут востребованы в других лигах и турнирах, а у нас футзалисты могут одновременно выступать и в чемпионатах по классическому футболу, его разновидностях, таких как 8 на 8, ветеранских.

Заканчивая рассказ о корпоративных командах, необходимо отметить наши силовые структуры, поскольку сейчас играют команды Прокуратуры, Следственного комитета, до недавнего времени участвовала команда Верховного суда, за который, кстати, в любительских соревнованиях выступал Владимир Байрамов, в прошлом игрок Премьер-лиги, а сейчас тренер лидера чемпионата Туркменистана. Это к вопросу о топовых участниках наших турниров.

«Выражаю огромное уважение организаторам действующих 76 команд»

— Бывают ли ситуации, когда футболист, на которого рассчитывали как на лидера команды, приходил играть четвертый официальный матч за день.

— Это еще если приходил, а ситуации бывают всякие — форс-мажоры с травмами, попадание в пробки. Казалось бы, это частности, но повторяясь они очень нервируют, а ведь организатор — это зачастую обычный человек из коллектива с лидерскими или организаторскими качествами, либо с сочетанием одного и другого. И я просто выражаю огромное уважение организаторам действующих 76 команд, как и тем, на ком долгое время держались команды в прошлом.



Это и Павел Федорченко, с которого начиналась история казанского мини-футбола, Магомед Закаржаев, который зарядил любовью к мини-футболу сотрудников, и сейчас у нас заявлены две команды, составленные, преимущественно, из сотрудников аэропорта, Руслан Баязитов, «Руал», Айрат Сахиев, «Волга», Алексей Шабанов, «Париж».

— Певец Салават Фатхетдинов, который с партнером по бизнесу создал знаменитый в прошлом «Сал-Дан».

— Евгений Варакин, ныне руководитель Верхнеуслонского района, Максим Денисов, который сейчас вышел даже не на республиканский или федеральный уровень, а на международный, будучи руководителем Дирекции спортивных проектов. Исполнительный директор республиканской федерации лыжного спорта республики Денис Блохин ранее был организатором футбольной команды «Сетевой компании», сейчас играет в одной из наших команд. Денис Корчагин сейчас в общем процессе, продолжая играть и в чемпионате города, и в ветеранском чемпионате, но мы не должны забывать, что увлечение мини-футболом привело его к созданию профессиональной команды «Ядран», выступавшей на уровне чемпионата России, и ее игроки продолжают выступать там, как Никита Хромых, принявший гражданство Армении и играющий за местную сборную.

76 команд — это потолок по количеству в наших условиях. Руслан Ишмухаметов / realnoevremya.ru

— Кстати, его партнер по сборной Армении Роберт Бояркин сейчас защищает ворота «Казаньоргсинтеза».

— Да, и в этом, я считаю, заслуга наших мини-футбольных стартов, поскольку они позволяют завязывать горизонтальные связи. Команды играют вместе, пусть даже соревнуются, знакомятся, и начинают ездить на турниры друг к другу. И наши казанские команды успевают поехать в районы республики или даже за ее пределы, чтобы стартовать на местных турнирах, куда их приглашают участники официального чемпионата Казани.

«В Елабуге проходит чемпионат района сразу в двух лигах»

— На заре вашего прихода в руководство департамента высшим достижением можно было считать приглашение на чемпионат Казани команд из соседних районов — Высокогорского и Лаишевского, плюс Зеленодольска. Сейчас остался только Зеленодольск, зато количество участников из районов существенно увеличилось.

— Да, Богатые Сабы, Камское Устье, Кукмор, Куркачи, Раифа, Тюлячи, традиционно сильная в развитии футзала Елабуга, которая вообще-то сама проводит чемпионат района сразу в двух лигах. Но, сравнивая прошлое нашего вида спорта и его нынешнее состояние, спрошу: сколько было команд-участниц на пике, в девяностые, нулевые годы, когда не существовало разделения на лиги?

— Первый турнир стартовал весной 1991 года с 14 командами. На пике их количество выросло почти в два раза, до 26. Хотя опыт разделения команд на лиги практиковался в далеком 1997 году, но масштабы, конечно, несравнимы, и это ощущается буквально во всем. Те футболисты, у которых был опыт выступлений на уровне второй лиги чемпионата страны — такие как Искандер Шайхов, Дмитрий Благов либо названный Камалетдинов, экс-хоккеист СК им. Урицкого Владимир Бокарев — казались звездами. Сейчас мы говорим о Бояркине, участнике отборочных матчей чемпионата Европы 2022 года.

— И не только о нем. У нас много игроков из распавшегося «Ядрана», который ориентировался на воспитанников казанского мини-футбола, выступая на профессиональном уровне чемпионата России. Сейчас в чемпионате страны по футболу играет казанский «Сокол», так вот в наших соревнованиях представители его тренерского и административного штабов защищают цвета команды «Ред девелопмент». Это и Ильяс Минневалиев, Дмитрий Орлов, Рустем Сабирзянов, кстати, у него играет и сын Адель Сабирзянов. Участник отборочных игр чемпионатов мира и Европы Марат Хайруллин, который выступал за сборную Казахстана. Болельщики киевского «Динамо» и московского «Спартака», возможно, удивятся, но один из их тренеров, Рауль Рианчо, был участником наших любительских турниров (Рианчо работал в тренерском штабе «Динамо» и в сборной Украины в период с 2014 по 2018 годы, в 2018-м был вначале ассистентом, а затем исполняющим обязанности главного тренера «Спартака», — прим. авт.).

В Казани он защищал цвета команды «Татцентр». Некогда лучший российский бомбардир Премьер-лиги чемпионата России Руслан Мухаметшин. Участники чемпионата мира по футболу до 17 лет в составе сборной России Анатолий Анисимов и Амир Гаврилов. Некогда команда «Волга» практиковала приезд на игры таких звезд футзала, как бразильца с российским паспортом Сирило, сборника Максима Маевского, который сейчас стал одним из тренером в молодежной сборной страны. Чемпион России Евгений Баляйкин, многолетний участник наших турниров, бывший футболист юниорской сборной России Вячеслав Щукин.

Многочисленные премии за деятельность. Руслан Ишмухаметов / realnoevremya.ru

«Главной звездой сейчас стал Булат Гайнатуллин, приглашенный в сборную России»



Еще один из наших партнеров, Роман Федорченко, тренировал в прошлом детско-юношескую команду, и из его воспитанников вырос профессиональный футболист Артур Гилязетдинов. Через участие в наших соревнованиях, на наших турнирах КФЛЛ, проводимых под руководством моего коллеги Алексея Шуварова, с большим вкладом в рост его карьеры отца, Гусмана Гилязетдинова, тоже участника наших соревнований с большим игровым стажем.

— Были периоды, когда отец и сын либо играли в одной команде, либо даже противоборствовали друг с другом. Династия Гилязетдиновых одна из таких.

— Таких случаев и ранее хватало, и сейчас я замечаю, что наш партнер по команде «Молния» Олег Игнатьев приходит не только на игры своей команды, но и когда играет сын Артем. Играли упомянутый Дмитрий Благов и его сын Максим. В команде «Форсаж», одной из самых старейших в истории современного казанского футзала, партнерами являются отец и сын — Руслан и Данила Апакины. У еще одного нашего многолетнего партнера Рената Шарапова подрос сын Ришат, причем играют они в разных командах. Но главной звездой сейчас стал Булат Гайнатуллин, который через участие в любительских соревнованиях вырос до профессионального игрока в футзал, в начале нынешнего сезона подписал контракт с КПРФ, а недавно был вызван уже в сборную России. Его отец — наш многолетний соперник по разным командам Рустем Гайнатуллин.



— Один из лучших вратарей в истории казанского футзала.

Надо что-то придумать в канун 80-летия Великой Победы. Руслан Ишмухаметов / realnoevremya.ru

— Я закончу о наших воспитанниках, только теперь уже в судейском корпусе. Совсем недавно Дамир Забиров отсудил на уровне суперлиги чемпионата России, у нас же его помнят как игрока и как арбитра. В 2021 году он судил финал игр стран СНГ. Но и в прошлом сезоне наш воспитанник Адель Гимадиев стал участником международного турнира, отсудив финал игр стран БРИКС. Профессиональными хоккеистами стали сыновья Шамиля Галиаскарова, Романа Дегтярева, Альберта Насыбуллина, Алексея Шабанова, профессиональным баскетболистом — сын Андрея Горнаева из легендарной команды «Молния». На своем 35-м (!) году существования игроки этой команды решили сосредоточиться только на ветеранских соревнованиях, разделившись своим огромным коллективом на «Молнию» и «Гром». Раньше они успевали играть и в чемпионате города и по ветеранам, но когда средний возраст игроков приблизился к 50, решили сосредоточиться только на ветеранах.

«У нас играет чемпион России по художественной гимнастике»

Тут еще необходимо отметить, что в классическом футболе подходят дифференцированно в плане возраста участников, там есть разделение по возрастам на три группы. По ветеранам у нас, с одной стороны, целых 13 команд-участниц, что радует, но вместе собраны команды 40-летних и тех, кому за 50. С учетом того, что в этом году ветеранами стал 1984 год рождения, а это и Хайруллин, и Щукин, уже названные выше как игроки топ-уровня, и их товарищи по выпуску того же года рождения, ставшие вторыми призерами первенства России среди СДЮСШОР. Надо понимать, какого уровня мастерства игроки были собраны в один коллектив. Да еще они элементарно моложе остальных. Поэтому в нынешнем сезоне одновременно заявиться в чемпионат Казани и ветеранский турнир позволила себе только одна команда — «Барс».



— В классическом футболе играет Максим Астахов, чемпион мира по подводному плаванию, один из руководителей федерации подводного плавания.

— В футбол и мини-футбол в прошлом играл Руслан Феоктистов, голкипер гандбольного «КАИ-Зиланта», участник еврокубков. У нас за Зеленодольск играли чемпион летней Универсиады 2013 года Ильфат Замалутдинов и Александр Сюськин и многократные чемпионы страны по этому виду спорта Адель Ахметшин, Александр Кривошеев, Ильдар Султанов, Александр Филюшин. Часть из них продолжает играть до сих пор. Сейчас из тех, про кого я знаю точно, у нас играет чемпион России по художественной (!) гимнастике Булат Сунгатуллин. Наши люди есть в профессиональном регби, я имею в виду руководителя медицинской службы команды «Стрела-Ак Барс» Дмитрия Цурикова.

В целом мы отмечали географию команд турнира, а я еще бы отметил географию участников в различных казанских, и не только, командах. Ранее такими командами были «Витарус», «Нефтчи», которыми руководили граждане Сирии и Азербайджана, туда привлекались футболисты-иностранцы, зачастую обучающиеся в Казани. Сейчас у нас серьезно представлена Африка, в одной из команд играют сразу трое — из Гамбии, Египта и Кот-д’Ивуа́р, плюс Камерун, защищающий цвета команды Вятских Полян. Есть представители Азии, Америки, самым известным из которых, конечно же, остается эквадорец Юрий Солано, который через выступления на наших соревнованиях в классическом футболе в конце концов поменял профессию переводчика на тренера, получив соответствующую лицензию.



Беседовал Джаудат Абдуллин