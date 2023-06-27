В Казани вынесли новый приговор экс-главе «Татагропромбанка» — от наказания его освободили

Сегодня Вахитовский райсуд Казани повторно вынес обвинительный приговор бывшему зампреду — и.о. предправления «Татагропромбанка» Алексею Федорову. За злоупотребление полномочиями с ущербом в 43,7 млн рублей он получил 2 года лишения свободы условно и тут же был освобожден от наказания за истечением срока давности, сообщил «Реальному времени» адвокат банкира Илдар Исламов.



По словам защитника, прекращение за сроком давности стало возможным после того, как суд переквалифицировал действия Федорова с ч. 2 на ч. 1 ст. 201 УК РФ, признав, что сделка на указанную выше сумму не могла повлечь тяжкие для банка последствия. Вину в преступлении подсудимый не признал. В прениях прокуратура запрашивала для него 4 года колонии.

realnoevremya.ru

Напомним, по тому же делу год назад бывшего главу «Татагропромбанка» наказали 3 годами лишения свободы условно, однако Верховный суд РТ отменил этот приговор и вернул дело на пересмотр.



Бывшему врио предправления вменяли невыгодную для банка сделку по переводу задолженности по невозвратному кредиту 43,7 млн рублей с казанской рекламной фирмы «БиТиЕл» (позднее — «БТЛ-Сервис») на оптовую компанию по торговле мясом «Чистопольская заря». По версии обвинения, именно Федоров подписал соответствующий договор в январе 2017 года, но при этом был расторгнут договор поручительства по кредиту с учредителем фирмы «БиТиЕл» Андреем Корсаковым. Данные сделки в арбитраже признали неправомерными.

Позже тот же райсуд приступил к рассмотрению второго уголовного дела против Алексея Федорова — по обвинению в злоупотреблении полномочиями с ущербом свыше 1 млрд рублей.



Ирина Плотникова