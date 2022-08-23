«Прошу оправдать меня»: в Татарстане отменили приговор экс-главе «Татагропромбанка»

Фото: Ирина Плотникова (на снимке Федоров с адвокатом)

Сегодня Верховный суд РТ отменил приговор экс-руководителю «Татагропромбанка» Алексею Федорову, сообщает из суда журналист «Реального времени». Основания для такого решения на заседании не озвучивались.



В июне текущего года Вахитовский суд Казани наказал Федорова 3 годами лишения свободы условно с таким же испытательным сроком. Банкира признали виновным в злоупотреблении полномочиями с ущербом 43,7 млн рублей, но без тяжких последствий. На указанную сумму был удовлетворен гражданский иск АСВ.

Прокуратура в прениях просила о четырех годах колонии общего режима, поэтому подала апелляционное представление, указав, что назначенное наказание является слишком мягким, а переквалификация обвинения с части 2 на часть 1 статьи 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями в коммерческой организации) необоснованной.

Осужденный и его адвокат также обжаловали итоговое решение.

«Прошу приговор отменить и оправдать меня», — обратился к суду Федоров. Он попросил суд приобщить к материалам дела подробнейшую схему движения средств по счетам в подтверждение своей позиции. «Все уголовное дело с выписками по счетам полностью подтверждает — денежные средства вернулись в банк, как такового ущерба нет, произошла замена заемщика», — сообщил осужденный.

Адвокат банкира Илдар Исламов солидарен с клиентом: «Материалы дела подтверждают — выдачи кредитов для «БиТиЕл» как такового не было. Была притворная сделка, после чего «БиТиЕл» и другие юрлица передавали денежные средства друг другу, которые потом оказались в распоряжении «Татагропромбанка» и были направлены на улучшение финансового положения банка». По мнению защитника, при таких обстоятельствах в деле отсутствует состав преступления».

Прокурор Наталья Кожевникова парировать эти доводы не стала, настаивала на удовлетворении апелляционного представления.

Выйдя из совещательной комнаты тройка судей постановила — приговор отменить. Чьи доводы — обвинения или защиты — легли в основу этого решения, пока неизвестно.

Напомним, бывшему врио предправления вменяли невыгодную для банка сделку по переводу задолженности по невозвратному кредиту 43,7 млн рублей с казанской рекламной фирмы «БиТиЕл» (позднее — «БТЛ-Сервис») на оптовую компанию по торговле мясом «Чистопольская заря». По версии обвинения, именно Федоров подписал соответствующий договор в январе 2017 года, но при этом был расторгнут договор поручительства по кредиту с учредителем фирмы «БиТиЕл» Андреем Корсаковым. Данные сделки в арбитраже признали неправомерными.