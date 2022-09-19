Казанский суд не освободил из СИЗО топ-менеджеров двух банков по делу о растрате

Фото: realnoevremya.ru/ Ирина Плотникова

Только что Вахитовский райсуд Казани отказал в освобождении из-под стражи бывших руководителей ТФБ и «Тимер Банка» Рамиля Насырова и Айрата Камалова. Под арестом их оставили до 27 января 2023 года, сообщает из зала суда журналист «Реального времени»



Напомним, банкиров обвиняют в растрате 935,9 млн рублей. За решеткой они находились 1 год и 7 месяцев. Последний раз арест был продлен в августе, когда материалы уголовного дела поступили в суд для рассмотрения по существу. Однако 6 сентября Верховный суд Татарстана отменил августовское решение по мере пресечения как незаконное и направил материалы в этой части на пересмотр.

Гособвинитель просила продлить арест до 27 января 2023 года

Сегодня гособвинитель Татьяна Маслова в процессе повторно заявила ходатайство о продлении Насырову и Камалову стражи сразу на шесть месяцев с момента поступления дела в суд — то есть до 27 января 2023 года. Подсудимые категорически возражали. Оба до задержания добровольно и самостоятельно являлись на допросы в полицию.

Насыров заявил суду встречное ходатайство о переводе его под домашний арест. «Гособвинителем не учтено, что инкриминируемое деяние совершено членом органа управления в сфере предпринимательской деятельности при управлении имуществом организации», — отметил бывшей председатель совета директоров «Тимер Банка» и первый зампред ТФБ. Его попытки углубиться в суть обвинения и изложить свою позицию были пресечены судом со ссылкой, что эта возможность ему будет представлена позднее, при рассмотрении дела по существу.

В деле нет «ни одного факта» в подтверждение, что я давил или планировал давить на работников банка, уничтожал доказательства, предпринимал попытки сбежать от следствия или намеревался это сделать, — убеждал суд Рамиль Насыров. «Также нет сведений о продаже принадлежащего мне имущества на территории РФ, о наличии у меня имущества и счетов за рубежом, гражданства иностранного государства — ни рапортов, ни справок», — заявил обвиняемый. В суде исследовали сведения органов ЗАГС, что загранпаспорт обвиняемого просрочен.

Рамиль Насыров настаивал — недвижимости и счетов за рубежом не имеет. Загранпаспорт просрочен.

По его словам — на момент избрания ареста в феврале 2021-го потерпевший банк и следствие опирались на версию о том, что в результате договора цессии обязательства перед «Тимером» были погашены ничем не обеспеченными векселями другого татарстанского банка. «В данный момент следствием установлено — обвиняемый не имеет к этому отношения, а вышеуказанная сделка разбирается в рамках другого уголовного дела», — сообщил Рамиль Насыров.

Адвокат Юрий Некрасов в защиту Камалова просил суд избрать альтернативную меру — запрет определенных действий, залог либо домашний арест. Он подчеркивал — банкиров обвиняют в преступлениях в сфере предпринимательской деятельности, а значит, арест незаконен. «Нахождение Камалова не под стражей не повлияет на ход рассмотрения дела по существу», — считает Некрасов. Его клиент доводы защитника поддержал.

По словам адвоката Некрасова, денежный залог за его клиента готовы внести мать и супруга

Адвокат Ирина Князева отметила — в материалах нет даже доказательств причастности Насырова к преступлениям, предлагала ограничиться домашним арестом. А еще указывала на заслуги своего клиента, включая благодарности татарстанских банков, именные стипендии правительства РТ и РФ и даже диплом об окончании музыкальной школы. Также она просила приобщить данные о его научной деятельности в качестве кандидата технических наук.

Ранее против реального ареста выступил и представитель потерпевшего «Тимер Банка» Иванов, но сегодня на заседание он не явился, отмечает с места журналист «Реального времени».

В итоге председательствующий по делу судья Руфина Газизова постановила — меру пресечения не менять.

Адвокат Ирина Князева просила приобщить характеризующий Насырова материал на 68 листах, начиная со школьного аттестата

Ранее в суде огласили обвинение банкирам по сделке от 24 октября 2016 года. В этот день между «Татфондбанком» и «Тимер Банком» был подписан договор об уступке прав требований по восьми кредитным договорам «Роял Тайм Групп» Рашида Таймасова. В результате «Тимер» выплатил ТФБ вышеназванную сумму задолженности в 935,9 млн (включая проценты), стал новым кредитором компании Рашида Таймасова, а компания перестала погашать задолженность, считают следователи, и позднее получила через суд статус банкрота. При этом еще до уступки долга из-под залога были освобождены 24 земельных участка.

Насырова в МВД и прокуратуре считают организатором группы, Камалова и Таймасова его подельниками. Последний объявлен в розыск.