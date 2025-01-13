Роберт Мусин просит вольную по болезни

Ходатайство об освобождении банкира рассмотрит казанский судья — автор второго приговора по делу ТФБ

Фото: Михаил Захаров

В ближайшее время Вахитовский суд Казани рассмотрит ходатайство об освобождении дважды осужденного банкира Роберта Мусина. По данным источников «Реального времени», по результатам комиссионной экспертизы 60-летнему экс-главе «Татфондбанка» поставили диагноз из установленного правительством РФ перечня заболеваний, препятствующих отбыванию наказания в местах лишения свободы.

Ходатайство поступило 10 января — к судье Юрию Арсенюку, который в ноябре 2024 года вынес второй приговор по делу Мусина, признав его виновным в злоупотреблении полномочиями и увеличив срок посадки банкира до 12 лет и 6 месяцев, с учетом неотбытого наказания по первому делу. При этом суд сократил размер ущерба с 26,7 до 8,7 млрд рублей.

Вильдан Насыров / realnoevremya.ru

В силу этот приговор не вступил. Его обжаловали адвокат осужденного, сторона обвинения и АСВ, как потерпевшая сторона. Под Новый год в суд поступила жалоба и от самого Мусина. Кроме того, итоговое решение оспаривают минимум двое собственников арестованного по делу ТФБ имущества.

Дата рассмотрения жалоб и представления на приговор в Верховном суде Татарстана пока не назначена.

Напомним, о проблемах со здоровьем Роберта Мусина сообщалось еще в ходе расследования его первого дела. В 2017 году его неоднократно вывозили на коммерческой «неотложке» из СИЗО и госпитализировали в республиканские клиники. После частичного признания вины и освобождения под домашний арест тема здоровья обвиняемого длительное время не заострялась. После оглашения первого приговора в 2021 году по шести эпизодам злоупотреблений на 30 млрд рублей Мусин вновь оказался в СИЗО, а позднее предстал перед судом по второму делу. И уже в ходе этого процесса бывший председатель правления «Татфондбанка» пропустил пять заседаний из-за проблем со здоровьем и впервые появился в зале суда на костылях — после операции на тазобедренном суставе.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Именно ввиду состояния здоровья Мусина Вахитовский суд в августе 2024 года отказался продлевать ему срок ареста, в сентябре с этим решением согласился и Верховный суд РТ. На свободу фигурант не вышел, продолжая отбывать наказание по первому приговору. Напомним, крайняя мера пресечения избиралась осужденному на этапе расследования второго дела, чтобы его не этапировали в колонию.

В прошлом году в Татарстане вольную по болезни получил осужденный по делу о подстрекательстве к убийству бывший министр экологии РТ и глава Буинского района Аглям Садретдинов. Попытки выйти на свободу по медицинским показаниям с 2020 года неоднократно предпринимал и осужденный за аферы экс-глава «Свея» Рашид Аитов, однако выпустили его лишь в 2023-м — условно-досрочно, за 5 месяцев до истечения срока по приговору.