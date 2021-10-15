Прокуратура РТ не стала обжаловать приговор экс-главе «Татфондбанка»

Фото: "Реальное время"

Сторона гособвинения полностью согласилась с приговором банкиру Роберту Мусину и не стала его обжаловать. Эту информацию «Реальному времени» подтвердили в пресс-службе прокуратуры Татарстана.



Ранее в Вахитовский суд Казани поступили пять апелляционных жалоб на этот приговор — от самого осужденного экс-главы «Татфондбанка», его адвоката, дочери, бывшей супруги и конкурсного управляющего компании «Новая нефтехимии».

Но если защита оспаривает квалификацию обвинения, выводы суда и размер назначенного наказания, то родственники и конкурсник — судьбу арестованного по делу имущества, которое должно пойти на погашение ущерба. В Верховный суд Татарстана материалы дела пока не направлены.

Напомним, согласно приговору, суд сократил размер ущерба по делу с 53 до 30 млрд рублей, признал Мусина виновным в шести эпизодах злоупотребления полномочиями, в том числе — двух с тяжкими последствиями. По двум эпизодам невозвратных кредитов на 133,7 и 253 млн рублей Мусина освободили от наказания за истечением срока давности, по совокупности других дали 12 лет колонии общего режима, лишили госнаград и взяли под стражу в зале суда.