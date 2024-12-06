Ущерб по новому делу Роберта Мусина суд Казани сократил до 8,7 млрд рублей
Прокуратура Татарстана готовит представление на новый приговор банкиру
Как стало известно «Реальному времени», Вахитовский райсуд Казани уценил ущерб по уголовному делу Роберта Мусина до 8,7 млрд рублей. Это в три раза меньше того, что ему предъявляли силовики и АСВ.
О значительном сокращении ущерба источники «Реального времени» сообщали уже в день оглашения приговора 25 ноября. Однако точную сумму согласились раскрыть лишь сейчас.
Напомним, на старте процесса Мусина обвиняли в злоупотреблении полномочиями председателя правления ТФБ по сделкам с ущербом в 26 млрд 747 млн рублей с 1 марта 2015 года по 15 декабря 2016 года, в предбанкротный период. На ту же сумму госкорпорация АСВ заявила гражданский иск как конкурсный управляющий банкротством.
Суд иск удовлетворять не стал, признав за потерпевшей стороной право на возмещение ущерба в гражданском порядке. Ведь после оценки доказательств весь заявленный в иске и обвинении ущерб председательствующий по делу судья Юрий Арсенюк посчитал недоказанным и исключил претензии к Мусину аж на 18 млрд рублей, тем самым сократив ущерб в три раза.
За счет чего это произошло — говорится в мотивировочной части приговора, которая в суде не оглашалась. Источники «Реального времени» отмечают — в итоговом документе полностью исключены претензии по части сделок с земельными паями и частично по сделкам обмена активами и выдаче кредитов.
25 ноября суд признал Роберта Мусина виновным в злоупотреблении полномочиями с тяжкими последствиями в виде краха банка и назначил 6,5 года колонии, но путем частичного сложения этого срока с первым приговором банкира окончательное наказание определил в 12 лет и 6 месяцев колонии общего режима.
Прокуратура готовит апелляционное представление на приговор.
О выводах суда по доказанным и исключенным обвинениям — в материале «Реального времени».
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