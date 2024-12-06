Ущерб по новому делу Роберта Мусина суд Казани сократил до 8,7 млрд рублей

Прокуратура Татарстана готовит представление на новый приговор банкиру

В заседаниях суда Роберт Мусин участвовал по видеосвязи с СИЗО. Фото: Вильдан Насыров

Как стало известно «Реальному времени», Вахитовский райсуд Казани уценил ущерб по уголовному делу Роберта Мусина до 8,7 млрд рублей. Это в три раза меньше того, что ему предъявляли силовики и АСВ.

О значительном сокращении ущерба источники «Реального времени» сообщали уже в день оглашения приговора 25 ноября. Однако точную сумму согласились раскрыть лишь сейчас.

Напомним, на старте процесса Мусина обвиняли в злоупотреблении полномочиями председателя правления ТФБ по сделкам с ущербом в 26 млрд 747 млн рублей с 1 марта 2015 года по 15 декабря 2016 года, в предбанкротный период. На ту же сумму госкорпорация АСВ заявила гражданский иск как конкурсный управляющий банкротством.

Суд иск удовлетворять не стал, признав за потерпевшей стороной право на возмещение ущерба в гражданском порядке. Ведь после оценки доказательств весь заявленный в иске и обвинении ущерб председательствующий по делу судья Юрий Арсенюк посчитал недоказанным и исключил претензии к Мусину аж на 18 млрд рублей, тем самым сократив ущерб в три раза.

За счет чего это произошло — говорится в мотивировочной части приговора, которая в суде не оглашалась. Источники «Реального времени» отмечают — в итоговом документе полностью исключены претензии по части сделок с земельными паями и частично по сделкам обмена активами и выдаче кредитов.



25 ноября суд признал Роберта Мусина виновным в злоупотреблении полномочиями с тяжкими последствиями в виде краха банка и назначил 6,5 года колонии, но путем частичного сложения этого срока с первым приговором банкира окончательное наказание определил в 12 лет и 6 месяцев колонии общего режима.

Прокуратура готовит апелляционное представление на приговор.

О выводах суда по доказанным и исключенным обвинениям — в материале «Реального времени».



Ирина Плотникова