Прения по делу экс-главы банка «Спурт» отложены — в дело вступил новый адвокат

Фото: Ирина Плотникова/realnoevremya.ru

Сегодня Вахитовский райсуд Казани вновь не смог перейти к прениям по уголовному делу бывшего предправления АКБ «Спурт» и экс-председателя совета директоров компаний ОАО «КЗСК» и «КЗСК-Силикон» Евгении Даутовой. К защите обвиняемой подключился второй адвокат Ринат Файзрахманов, передает из суда журналист «Реального времени».

Файзрахманов попросил у суда время для ознакомления с материалами дела, а попутно объявил, что у защиты будет ходатайство о повторном допросе обвиняемой по некоторым обстоятельствам дела. В деле объявлен перерыв до 21 июля.

Напомним, Даутову обвиняют по трем эпизодам злоупотребления полномочиями с ущербом в 890 млн рублей. Причем по двум из них в ходе судебного процесса истек срок давности.



Фото: Ирина Плотникова/realnoevremya.ru

Ранее на судебном допросе Евгения Даутова заявила, что никаких преступлений против своего банка не замышляла и делала все для его сохранения в условиях валютного кризиса и двукратной девальвации рубля, которая ударила по главным заемщикам «Спурта» — оборонному предприятию «КЗСК» и строящемуся «КЗСК-Силикон». В то время как остановивший кредитную линию на эту стройку «Внешэкономбанк» фактически «добил» казанский банк и его проекты. «Не выполнив свои обязательства, ВЭБ тем не менее выставил поручительство [по уже вложенным средствам] 4 млрд рублей на меня и 3,7 млрд рублей на «КЗСК», таким образом обанкротив и завод, и меня», — сообщила она суду.

А еще рассказала, насколько прибыльным мог быть сегодня комплекс двух заводов, если бы не позиция госкредитора и выполнение указаний правительственных чиновников, которые отклонили все найденные руководством банка и двух заводов варианты по привлечению крупных партнеров в качестве акционеров и инвесторов.

Напомним, все обвинения против Даутовой связаны с кредитованием Казанского завода синтетического каучука и «КЗСК-Силикон». После прекращения ВЭБом поддержки этих проектов «частно-государственного партнерства» вся кредитная нагрузка по модернизации одного завода и строительству второго легла на «Спурт».

Также в показаниях экс-главы «Спурта» прозвучала позиция — никто не может быть судим дважды за одно преступление. По эпизоду кредитования двух заводов через «технические» компании ей инкриминируют злоупотребление с тяжкими последствиями в виде доведения банка до банкротства. Однако в 2019-м Вахитовский суд уже выносил ей приговор с такой формулировкой, наказав с учетом полного признания вины 3 годами колонии. «Можно ли дважды довести банк до банкротства?» — задается вопросом адвокат обвиняемой Тахир Мансуров. Отметим, что ту же мысль ранее на старте своего второго процесса высказывал и экс-глава «Татфондбанка».

На прошлом заседании представитель АСВ в интересах банка «Спурт» предъявил Даутовой иск на 890 млн рублей. Сегодня выяснилось — до обвиняемой этот иск по почте до сих пор не дошел.