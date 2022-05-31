По ходатайству прокуратуры Татарстана продлен арест экс-банкира Мусина по делу на 26,7 млрд

Фото: "Реальное время"/ Ирина Плотникова

До 23 июня сегодня продлили срок ареста бывшего министра финансов Татарстана и главы «Татфондбанка» Роберта Мусина по второму уголовному делу. Такое решение принял Вахитовский суд Казани, куда обратился с ходатайством первый заместитель прокурора республики Алексей Заика, — передает с места журналист «Реального времени».

В зале суда Роберт Мусин был доставлен под конвоем. Комментировать новое обвинение в злоупотреблении полномочиями с ущербом за 26 млрд рублей сегодня отказался. На вопрос суда о ходатайстве заявил: «Не возражаю».





В поддержку позиции руководства помощник прокурора Вахитовского района Руслан Байбиков сообщил: материалы второго уголовного дела банкира поступили в надзорное ведомство 11 мая, обвинение Мусину пока не утверждено и срок для принятия процессуального решения продлен прокурором Татарстана до 9 июня. При этом срок ареста автор ходатайства — первый зампрокурора РТ просит продлить на 20 дней, необходимых для направления дела в суд и назначения процесса.



Фабулу нового дела в сегодняшнем заседании раскрывать не стали.





Напомним, в апреле уже осужденному к 12 годам банкиру предъявили окончательное обвинение еще по одному эпизоду злоупотребления полномочиями с ущербом 26,7 млрд рублей. В одном эпизоде сотрудники СК объединили ряд сделок, включая выдачу невозвратных кредитов, вывод ликвидных и принятие на баланс переоцененных активов. Если прокуратура утвердит обвинение — дело поступит в Вахитовский суд Казани.



В данный момент Мусин содержится в СИЗО сразу по двум уголовным делам. При этом приговор по первому из них в силу пока не вступил.