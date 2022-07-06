«Вину частично признаю»: Евгения Даутова в суде Казани заявила — силовики неверно трактуют ее действия

Фото: Ирина Плотникова

Сегодня в Вахитовском райсуде Казани огласили обвинение бывшему председателю правления АКБ «Спурт» Евгении Даутовой. Получив слово, подсудимая заявила, что согласна с ним лишь частично, передает с заседания журналист «Реального времени».



Даутова попросила дать ей возможность изложить свою позицию в ходе рассмотрения дела.

«Признаю частично. Затрудняюсь сейчас сказать. Фактура правильная, а толкование действий, на мой взгляд, неправильное. В части эпизода по «УПП» (ООО «Уфимское производственное предприятие», — прим. ред.), по моему эпизоду (личное получение кредитов на 78 млн рублей, — прим. ред.) и по части КЗСК», — пояснила Евгения Даутова.

Ее защитник Тахир Мансуров добавил: «Евгения Даутова вину частично признает». По словам адвоката, его клиентка не отрицает попавших в обвинение сделок банка, но не согласна с приписываемым ей преступным умыслом и тяжкими для банка последствиями по эпизоду кредитования КЗСК и «КЗСК-Силикон» через технические компании.



В деле объявлен перерыв до сентября. На выходе из зала экс-предправления на вопрос о выборе особого порядка при рассмотрении ее первого уголовного дела призналась журналистам: «Сейчас очень жалею об этом».

На старте процесса выяснилось, что приглашение на сегодняшнее заседание обвиняемой прислали в день ее 65-летия — 27 июня. «Поздравили?» — уточнил председательствующий судья Ильдар Салихов. «Нет», — отвечала обвиняемая.

Напомним, в 2019-м, даже с учетом полного признания вины, суд приговорил Даутову к 3 годам колонии за злоупотребление полномочиями и фальсификацию финансовой отчетности. В 2020-м ее освободили условно-досрочно и вскоре возбудили новое дело. В суд оно ушло по трем эпизодам злоупотребления полномочиями с ущербом в 890 млн рублей.



Конструкцию нового дела сегодня на заседании суда изложил гособвинитель Айрат Ибрагимов. Он подчеркнул — на момент совершения всех этих сделок председатель правления банка являлась его крупнейшим акционером. Она владела 10,16% акций АКБ «Спурт» лично и еще 12,4% через свою компанию «Газмаркет». Одновременно с этим банкир была бенефициаром ОАО «Казанский завод синтетического каучука» с долей 30,05% акций, а КЗСК, в свою очередь, был владельцем контрольного пакета в «КЗСК-Силикон» — 51,1%.

По версии обвинения, Даутова имела финансовую заинтересованность в будущем двух казанских заводов. И для этого организовала их кредитование через группу не ведущих реальной деятельности «технических» и подконтрольных ей компаний «Редит», «Карпи», «СК-Дзержинск», «Просгермет» и другие. При открытии ряда компаний их директорами выступили подчиненные банкира.

Использование «технических» заемщиков, кредиты которых по цепочке, с самым разным назначением платежа, направлялись на КЗСК и «КЗСК-Силикон», позволяло банку не создавать дополнительные резервы на возможные риски данного проекта, подчеркнул представитель прокуратуры Вахитовского района.

Фабула обвинения в трех эпизодах выглядит так:

Эпизод 1. Невозвратные займы 712 млн на КЗСК и «КЗСК-Силикон» . По версии обвинения, с 5 сентября 2013 года по 6 февраля 2017 года Даутова умышленно, вопреки интересам банка «Спурт», в целях извлечения выгод и преимущества в виде финансирования принадлежащих ей ОАО «Казанский завод синтетического каучука» и ОАО «КЗСК-Силикон», выдала кредиты десятку подконтрольных компаний — в том числе прописанных в Москве, Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде. Кредиты были направлены на финансирование нефтехимического комплекса, но привели к образованию невозвратной задолженности в 712 млн рублей, снижению нормативов достаточности собственных капиталов банка.





. По версии обвинения, с 5 сентября 2013 года по 6 февраля 2017 года Даутова умышленно, вопреки интересам банка «Спурт», в целях извлечения выгод и преимущества в виде финансирования принадлежащих ей ОАО «Казанский завод синтетического каучука» и ОАО «КЗСК-Силикон», выдала кредиты десятку подконтрольных компаний — в том числе прописанных в Москве, Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде. Кредиты были направлены на финансирование нефтехимического комплекса, но привели к образованию невозвратной задолженности в 712 млн рублей, снижению нормативов достаточности собственных капиталов банка. Эпизод 2. Кредит для погашения кредита на 100 миллионов . Злоупотреблением со стороны предправления банка в СК считают выдачу в августе — сентябре 2016 года кредитов на 100 млн рублей компании «Торговля и Логистика», что не вела реальной финансово-хозяйственной деятельности. Вся полученная сумма ушла на погашение задолженности по равнозначному кредиту ООО «Уфимское производственное предприятие», выданного «Спуртом» в 2016 году. На момент сделки в «УПП» уже началось конкурсное производство, но имелись активы, которых не было у нового, технического заемщика...



. Злоупотреблением со стороны предправления банка в СК считают выдачу в августе — сентябре 2016 года кредитов на 100 млн рублей компании «Торговля и Логистика», что не вела реальной финансово-хозяйственной деятельности. Вся полученная сумма ушла на погашение задолженности по равнозначному кредиту ООО «Уфимское производственное предприятие», выданного «Спуртом» в 2016 году. На момент сделки в «УПП» уже началось конкурсное производство, но имелись активы, которых не было у нового, технического заемщика... Эпизод 3. Займы самой себе на 78,1 млн рублей. Также в обвинении Даутовой указаны шесть кредитов самой себе, выданные банком с 14 февраля по 9 марта 2017 года на суммы от полутора до 23 млн рублей каждый. Общий ущерб «Спурта» оценен в 78,1 млн рублей. Однако следствием установлено, что деньги не обналичивались и технически банк даже не покидали, то есть ни о каком выводе активов речь не идет.

Потерпевшим по делу признан банк в лице АСВ. Его представитель сегодня в Вахитовский суд не явился.

Ирина Плотникова