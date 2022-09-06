Игорный король Рашид Таймасов успел сбежать от уголовного дела?

Казино в Калининграде арестовали по делу банкиров Казани, глава «Роял Тайм Групп» заочно обвинен в растрате под миллиард

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Новое дело банкиров начинает рассматривать Вахитовский райсуд Казани. В растрате на 936 млн рублей обвиняются бывшие руководители ТФБ и «Тимер Банка» Руслан Насыров и Айрат Камалов. Наряду с ними обвинение заочно предъявлено так называемому игорному королю Татарстана Рашиду Таймасову. Его компания «Роял Тайм Групп» в свое время инвестировала миллиарды в игорную зону «Азов Сити», а после ее закрытия пыталась взыскать убытки с Минфина. Почему Таймасова нет на скамье подсудимых, какое калининградское казино арестовали по «казанскому» делу и велики ли шансы банкиров на выход из СИЗО в ближайшее время — в материале «Реального времени».



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Возбужденное МВД «дело банкиров» расследовалось почти два года и дошло до суда раньше, чем в Казань привезли самих обвиняемых. В итоге продлевать им меру пресечения 8 августа Вахитовскому райсуду Казани пришлось по видео-конференц-связи с одним из СИЗО Москвы. Именно там провели последние полтора года своей жизни 44-летний Айрат Камалов, бывший председатель правления «Тимер Банка» (ранее БТА-Казань), и 40-летний Рамиль Насыров — бывший глава совета директоров «Тимер Банка» и первый зампред правления «Татфондбанка».



Казанский суд оставил обоих под стражей еще на полгода, до 27 января 2023-го. И почти через месяц после этого решения обвиняемых наконец этапировали в СИЗО Казани. 5 сентября они предстали перед судом уже лично.



Комментировать свое дело журналисту «Реального времени» арестованные банкиры не стали. Воздержались и их адвокаты Юрий Некрасов и Ирина Князева.

На предварительном заседании райсуда в закрытом режиме рассмотрели письменное ходатайство от московского адвоката о возврате материалов в Генпрокуратуру. Такое же ходатайство заявил адвокат Некрасов. Обвиняемые были за, гособвинитель Татьяна Маслова — против. Судья Руфина Газизова отклонила доводы защиты и назначила дату рассмотрения дела по существу.

Однако уже во вторник, 6 августа, двое судей Верховного суда Татарстана в разных залах с разницей в час признали незаконным постановление своей коллеги из районного суда о продлении ареста Насырову и Камалову. Мотивировочная часть отмены в апелляции не прозвучала, однако судьи — авторы решений (из разных составов) не стали ни освобождать обвиняемых, ни заменять им домашний арест реальным.

Подсудимые и их защитники указывали на два допущенных, по их мнению, процессуальных нарушения — недопустимость отправки в СИЗО по делам о предпринимательской деятельности и ошибку в сроках при продлении ареста. По решению Тверского райсуда Москвы срок этой меры пресечения истекал 11 августа, а суд продлил стражу со дня поступления дела в суд — с 27 июля, но не обосновал это в решении.

Судьи апелляционной инстанции отправили материал на новое рассмотрение в райсуд, продлив перед этим Насырову и Камалову срок стражи до 20 сентября. Такая позиция Верховного суда РТ подарила банкирам надежду на вольную задолго до приговора.

Если вкратце, подсудимым Насырову и Камалову вменяют растрату средств «Тимер Банка» на общую сумму 935 миллионов 889 тысяч 939 рублей по сделке от 24 октября 2016 года. В этот день между «Татфондбанком» и «Тимер Банком» был подписан договор об уступке прав требований по восьми кредитным договорам «Роял Тайм Групп». В результате «Тимер» выплатил ТФБ вышеназванную сумму задолженности в 935,9 млн (включая проценты), стал новым кредитором компании Рашида Таймасова, а компания перестала погашать задолженность, считают следователи, а позднее получила через суд статус банкрота.

«Тимер» выплатил ТФБ вышеназванную сумму задолженности в 935,9 млн, стал новым кредитором компании Рашида Таймасова. Фото: royaltimegroup.ru

Таймасов также прошел через личное банкротство, что широко освещалось в СМИ. А вот о том, что этот 42-летний бизнесмен получил статус обвиняемого в хищении, до «Реального времени» никто не сообщал. Впрочем, обвинение ему предъявили заочно. Ведь на момент возбуждения дела и ареста предполагаемых подельников «игорный король» уже находился за пределами РФ и предпочитал общаться со знакомыми лишь в мессенджерах.



«Он объявлен в розыск, материалы по нему выделены в отдельное производство», — отмечает один из близких к силовикам источников. В базах московских и казанских судов информация об обращении силовиков с заочным арестом обвиняемого Таймасова отсутствует. Хотя данная процедура необходима для объявления фигуранта в международный розыск.



По некоторым данным, бывший король игорного бизнеса покинул страну, сначала перебравшись на родину своей супруги — на Украину.

Силовики считают, что автором преступного плана и создателем орггруппы выступил Рамиль Насыров, занимавший руководящие должности в двух банках — участниках сделки. Он же, согласно обвинению, вовлек в эту группу Камалова, Таймасова и неких неустановленных лиц.

По версии силовиков, автором преступного плана и создателем орггруппы выступил Рамиль Насыров. Фото: Ирина Плотникова

24 зеленодольских участка и казино в «Янтарной» зоне

Как удалось выяснить «Реальному времени», в договор уступки прав по кредитам «Рояла» не попали 24 земельных участка в Зеленодольском районе залоговой стоимостью от 4 до 312 млн рублей! Речь о наделах в деревне Чирючи Большекургузинского поселения, в селе Уразла Большеякинского поселения и селе Большие Яки — там находился самый дорогой из участков площадью 208 га. Большая часть из 24 объектов недвижимости одновременно являлась залоговым имуществом и по другим кредитам.

Следователи считают — Насыров лично собрал заседание кредитного комитета ТФБ, на котором «организовал принятие решения» о выводе данных залоговых активов, поручил изготовить соответствующий протокол заседания и подписал его. А после этого организовал встречу совета директоров «Тимер Банка», на котором сделка покупки у ТФБ прав требования к оператору игорного бизнеса была одобрена. А требования эти были заведомо невозвратными, по версии силовиков.

Ни один из уплывших после этих сделок зеленодольских участков под арест по делу Насырова — Камалова — Таймасова не попал. В счет возможного возмещения ущерба силовики арестовали имущество третьего лица — АО «Балтик Билдинг компани» из игорной зоны «Янтарная» в поселке Куликово Калининградской области. «Это действующее казино, которое приносит владельцам регулярный доход», — комментирует ситуацию один из источников «Реального времени».

В счет возможного возмещения ущерба силовики арестовали казино в игорной зоне «Янтарная» в поселке Куликово Калининградской области. Фото: newsofgambling.com

Площадь арестованного объекта недвижимости впечатляет — почти 20 тысяч квадратных метров. Впрочем, первоначальные планы «Роял Тайм Групп» по инвестициям в данный комплекс впечатляли еще больше. В 2015-м компания, уже вложившая миллиарды в азартные заведения «Азов-Сити», заявляла о намерении построить в «Янтарной» зоне город-курорт «Амберленд» с залами для геймеров, ВИП-отелем, спа, ресторанами, барами и конференц-залами. Озвучивалась сумма предполагаемых инвестиций в 45 млрд рублей при участии Steelman Partners, запускавшего казино в Лас-Вегасе и Макао.

Для сравнения: в 2010-м казанский холдинг «Роял Тайм Групп» стал резидентом кубанской игорной зоны, успел построить там гостиницу на 90 номеров и три очереди казино площадью около 12 тыс. кв. м, вложившись на 3,4 млрд рублей. Но отбить деньги на чужом азарте компания не успела — в 2014-м правительство РФ решило, что игорная зона на территории олимпийских объектов в Сочи стране нужнее. Компания Таймасова безуспешно обращалась с иском к Минфину РФ, требуя компенсировать миллиардные инвестиции.

Любопытно, что за несколько месяцев до сделки банков по уступке права требовать долги с «Роял Тайм Групп» Рашид Таймасов на пару с казанским партнером Булатом Бахтиозиным зарегистрировал и возглавил новую компанию «Юни Менеджмент» в Калининграде, а после краха ТФБ оставил пост в «Рояле». Из состава учредителей, по документам, он, Аниса Таймасова, Игорь Корольков и Гузель Тришина официально вышли значительно раньше. С 2011-го головной компанией игорного оператора стал кипрский офшор GUCEN ENTERPRISES LTD.

В 2015-м компания, уже вложившая миллиарды в азартные заведения «Азов-Сити», заявляла о намерении построить в «Янтарной» зоне город-курорт «Амберленд». Проект «Роял Тайм Групп»

Ну, а «Юни Менеджмент» Таймасова в феврале 2017-го взялся управлять казино Sobranie в Калининградской области, проект которого был реализован ЗАО «РТГ Балтик». Ныне эта компания называется АО «Балтик Билдинг компани», и именно ее объект оказался под арестом по делу казанских банкиров и «игорного короля». Вероятно, следователи увидели связь между инвестициями компании Таймасова в «Янтарную» зону и действующим комплексом казино. В ходе гражданских процессов руки неких заинтересованных лиц до этого привлекательного актива просто не дотянулись, отмечает один из источников «Реального времени».

Впрочем, судя по отчетности собственника заведения АО «Балтик Билдинг компани», в пандемию игорная зона ощутимо просела. Согласно данным портала «СПАРК-Интерфакс», вышеназванная компания-оператор задекларировала за прошлый год выручку в 54,6 млн рублей при чистом убытке в 165 млн и чистых активах с отрицательным значением в 1,1 млрд рублей.

Потерпевший не потерпевший?

Близкий к обвиняемым источник «Реального времени» сообщил — с самого начала расследования данное дело выглядело довольно странным. Во-первых, его возбудили без заявления потерпевшей стороны. По данным источника, этого заявления в уголовном деле нет до сих пор. Что не помешало полицейским объявить «Тимер Банк потерпевшим. Такое бывает, когда в переводе гражданского спора в уголовную плоскость есть некие заинтересованные лица.



Другой источник уточняет — банк не обращался с заявлением конкретно по той сделке, которая сейчас фигурирует в обвинении, но при этом просил проверить предполагаемое мошенничество по незаконному возврату «Роял Тайм Групп» 500 млн рублей на счет «Тимера» в ТФБ в преддефолтные дни декабря 2016 года.

Фото: Ирина Плотникова

Во-вторых, претензии силовиков к сделке 2016 года появились после того, как голосующие акции казанского «Тимер Банка» выкупила «Российская финансовая корпорация» — дочерняя структура корпорации «Ростех». У новых собственников по результатам ревизии могло появиться желание оспорить прошлые сделки. И такие попытки в арбитраже действительно были.



В-третьих, погашение кредитной задолженности продолжалось и после подписания в 2016 году договора об уступке прав. «К ноябрю 2018-го «Роял» выплатил «Тимеру» порядка 340 млн рублей. А в августе 2021 года банк продал право требования по этим кредитам третьему лицу, оценив портфель в 506 миллионов», — поясняет знакомый двух арестованных банкиров, правда, категорически отказывается назвать имя покупателя... При этом подчеркивает — с подсудимыми данный человек не связан.

Напомним, на момент переуступки прав к «Роял Тайм Групп» эта бывшая компания Таймасова уже полным ходом проходила процедуру банкротства. Так что интерес покупателя мог быть связан лишь с желанием претендовать на имущество в конкурсной массе.

Вновь попав за решетку, банкир ходатайствовал о заключении с ним досудебного соглашения, но позже позицию кардинально поменял. Фото: Ирина Плотникова

Насыров: «Тимер Банк» претензий ко мне не имеет

Свою позицию по делу сегодня в Верховном суде РТ озвучил и главный обвиняемый Руслан Насыров. После высоких постов в двух казанских банках и прекращения уголовного преследования по злоупотреблению с кредитом ЦБ на 3 млрд рублей (эпизод из первого дела бывшего шефа ТФБ Роберта Мусина, — прим. ред.) Насыров перебрался в столицу. На момент задержания трудился в ПАО «Московский кредитный банк» на должности вице-президента стратегического развития.

По данным источников «Реального времени», вновь попав за решетку, банкир ходатайствовал о заключении с ним досудебного соглашения, но позже позицию кардинально поменял.

— В результате заключения договора цессии от 24 октября 2016 года (между ТФБ и «Тимер Банком» по кредитам «Роял Тайм Групп», — прим. ред.), который лег в основу предъявленного мне обвинения, потерпевшим [банком] получен доход, где уплачены проценты в размере 256 млн рублей. Из них — 149 млн рублей получены по кредитным договорам «Роял Тайм Групп», которые являются предметом рассмотрения по настоящему уголовному делу, — сообщил Насыров Верховному суду.

На заседании он пытался доказать — на постах зампреда и председателя Совета директоров занимался предпринимательской деятельностью, а потому мера пресечения в виде ареста к нему применена незаконно. Также банкир указывал — попавший в уголовное дело договор не был заведомо убыточным для «Тимер Банка».

Фото: Ирина Плотникова

В подтверждение сослался на ряд писем представителя потерпевшего «Тимер Банка» в адрес следствия и суда, где «представитель потерпевшего прямо подтвердил предпринимательский характер сделки, получение дохода от нее, а также сообщил, что претензий материального характера ко мне и иным обвиняемым по настоящему уголовному делу не имеет».

Бывший соратник Мусина просил Верховный суд учесть позицию арбитражных судов по спорам, затрагивающим кредитные обязательства «Роял Тайм Групп», однако председательствующий судья прервал его: «Решения других судов преюдицию не образуют... По существу дела мы ваши доводы не рассматриваем, только вопрос о мере пресечения».

Обвиняемый Айрат Камалов о сделках и своем руководстве «Тимер Банком» сегодня не говорил. Лишь заявлял о солидарности с адвокатом в части незаконности дальнейшего содержания в СИЗО. «Нет оснований для продления еще на шесть месяцев, кроме как тяжесть вменяемого мне преступления, — рассуждал он, отрицая желание и возможность влиять на свидетелей и мешать следствию. — Кроме того, потерпевший говорит — там нет никакого ущерба в принципе».

В свою очередь адвокат Юрий Некрасов в защиту Камалова напоминал — на иждивении его клиента четверо детей и двое родителей, один из которых страдает неизлечимым и тяжелым заболеванием. Защитник также подчеркнул — против продления ареста обвиняемому на заседании возражал представитель потерпевшей организации «Тимер Банк», но его проигнорировали.

По данным «Реального времени», пересмотреть вопрос о мере пресечения Вахитовский суд Казани может уже на следующей неделе. Шансы на освобождение фигурантов под домашний арест немного выросли. Но Камалов, Насыров и их адвокаты намерены добиваться более высокой цели — оправдания.