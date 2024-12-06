Минус 18 миллиардов: казанский суд втрое сократил ущерб по делу экс-главы «Татфондбанка» Роберта Мусина

Прокуратура Татарстана обжалует приговор Мусину, суд исключил из обвинения весомую часть сделок

Фото: Максим Платонов

До 8 миллиардов 661 млн 144 тысяч рублей сократился ущерб по новому делу Роберта Мусина, установленный приговором Вахитовского райсуда Казани. В прокуратуре Татарстана сообщили — в ближайшее время в суд будет направлено апелляционное представление на приговор. В чем суд усмотрел личную выгоду банкира от совершения преступления, какие сделки признал ущербными, а какие исключил из обвинения — в материале «Реального времени».

Полностью суд не принял доводы обеих сторон

Первый приговор по делу бывшего главы «Татфондбанка» Роберта Мусина читали полтора дня. Второй — порядка 10 минут, в связи с вступившими в силу поправками в УПК, которые позволяют оглашать лишь резолютивную часть итогового решения. А в этой части не озвучивают ни судебную оценку доводов обвинения и защиты, ни установленный в процессе размер ущерба.

Напомним, на старте процесса банкира обвиняли в злоупотреблении полномочиями по сделкам ТФБ с ущербом в 26 млрд 747 млн рублей с 1 марта 2015 года по 15 декабря 2016 года, в предбанкротный период. На ту же сумму госкорпорация АСВ заявила гражданский иск как конкурсный управляющий банкротством.

Вильдан Насыров / realnoevremya.ru

Суд иск удовлетворять не стал, признав за потерпевшей стороной право на возмещение ущерба в гражданском порядке. Ведь после оценки доказательств весь заявленный в иске и обвинении ущерб председательствующий по делу судья Юрий Арсенюк посчитал недоказанным и исключил претензии к Мусину аж на 18 млрд рублей, тем самым сократив ущерб в три раза.

За счет чего это произошло? Источники «Реального времени» отмечают — суд тщательно проанализировал каждую вменяемую Мусину сделку и не во всем согласился с обеими сторонами процесса.

Вкратце напомним фабулу обвинения в трех частях, включенных в единый эпизод злоупотребления полномочиями с тяжкими последствиями (ч. 2 ст. 201 УК РФ):

1. Непогашенная задолженность на 15 млрд 771 млн рублей по необеспеченным кредитам 35 юрлицам, выданным, по версии силовиков, по указанию Мусина с 1 марта 2015 года по 15 декабря 2016 года. Среди получателей — ряд уже известных компаний из первого дела Мусина. Однако во второе включили совершенно иные займы. А также вывод залогов по кредитам на 1,2 млрд рублей.

2. Невыгодные сделки по выкупу земельных паев: в обвинение включили две сделки с выкупом у партнеров паев ЗПИФ «ТФБ — рентный инвестиционный фонд» и ЗПИФ «Приволжский» по завышенной, как считают силовики, стоимости на 3,8 млрд рублей, из которых 2,36 млрд пришлись на сделку между ТФБ и ПАО «Московский кредитный банк».

3. Заведомо невыгодный обмен «хороших активов на плохие»: сюда вошли передача ссудной задолженности ООО «Воронеж-Аква Инвест» и ООО «Логос» в обмен на неликвидные, согласно обвинению, векселя ООО «Новая нефтехимия» на 1,8 млрд рублей; мена облигаций ПАО «ИФК «Союз» на 2,3 млрд рублей; продажа ссудной задолженности ООО «Эримэкс» за неликвидные векселя ООО «Служба взыскания «Редут» на 1,5 млрд рублей; покупка банком ценных бумаг на 169,2 млн рублей у ООО «Лесное» без фактической оплаты и неликвидных векселей ЗАО «Инвестиционные активы» и ООО «Полюс С» на 99 миллионов.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Согласно приговору, претензии по части земельных активов суд исключил из обвинения полностью. И существенно проредил сделки по кредитованию и замене активов.

В каких сделках суд признал виноватым Мусина:

Обмен ссудной задолженности «Эримэкса» перед банком на неликвидные векселя «Редута» с причинением вреда банку на 1 млрд 499,97 млн рублей.

Вывод денежных средств ТФБ и покупка через брокера переоцененных активов ЗАО «Инвестиционные активы» и ООО «Полюс С» на 99 млн.

Продажа облигаций «ИФК «Союз» с балансовой стоимостью 2,3 млрд рублей в обмен на дисконтные векселя подконтрольных банку «Инвестиционных активов» и «Полюса С».

Продажа подконтрольному ТФБ обществу «Лесное» облигаций ООО «РГС» за 169,2 млн рублей с отсрочкой оплаты, причем деньги по сделке в банк так и не поступили.

Роман Хасаев / realnoevremya.ru

Также суд сделал вывод — долгое время Мусин незаконно и вопреки интересам банка «обеспечивал безосновательную выдачу «техническим» организациям из группы компаний DOМО заведомо невозвратных многомиллионных кредитов», причем объем этих кредитов неуклонно возрастал ввиду отсутствия у организаций иных источников для текущей деятельности и обслуживания долгов перед банком.

— Процедура выдачи многомиллионных кредитов была формальной и была призвана лишь юридически оформить указания Мусина. Его личная выгода выражалась в желании приукрасить действительное положение дел в ПАО «Татфондбанк», поскольку он, являясь бенефициаром банка, имел непосредственный личный интерес в положительной оценке ценных бумаг ПАО и привлечении вкладчиков, для чего банк должен был соответствовать требованиям ЦБ России... Мусин был лично заинтересован в сокрытии нарастающей просроченной задолженности DOМО, чтобы как можно дольше сохранять за собой руководство банком и получать доходы от его деятельности, — цитирует один из источников «Реального времени» выдержку из приговора Вахитовского суда от 25 ноября 2024 года.

При этом суд считает незаконной выдачу кредитов лишь 12 компаниям из числа входивших в группу DOМО и тех, что были подконтрольны Мусину. Ущерб по ним на 4 млрд 550 млн рублей признавал и сам банкир.

Какие сделки приговором исключены из обвинения

В то же время суд не согласился с доказательствами стороны обвинения и представителей потерпевшего, что именно подсудимый обеспечивал безосновательную выдачу кредитов еще 24 компаниям, входившим в так называемую группу «финансовое посредничество». В их числе — ОАО «АРТУГ», ООО «ВОСТОК ШУЗ», «Авто Хаус», «Актив-Центр», «ГК «ТРИУМФ», «ИФК «ТатИнК», «Свитиль» и другие.

Вильдан Насыров / realnoevremya.ru

Данное решение, в частности, мотивировано отсутствием в показаниях представителя потерпевшего Ильина и исследованных в процессе актов проверок ЦБ России «сведений о причастности и заинтересованности лично Мусина в выдаче безвозвратных кредитов данным компаниям». По мнению суда, показания директоров-работников банка о номинальном руководстве свидетельствуют о связи «технических» компаний с ТФБ, а не напрямую с подсудимым.

Также из объема обвинений суд исключил сделку на 1,8 млрд рублей по замене задолженности «Воронеж-Аква Инвеста» и «Логоса» векселями ООО «Новая нефтехимия», посчитав, что довод о неликвидности этих ценных бумаг не соответствует материалам уголовного дела и фактическим обстоятельствам.

Еще один минус по ущербу в 1,2 млрд рублей касается вывода залогов по договорам с ООО «АБ1», «ТФБ Актив» и «Инвестиционные активы». По данным источников «Реального времени», суд не нашел в обвинении данных, какие обязательства указанных компаний и в каком объеме были обеспечены и как должна распределяться заявленная следствием сумма ущерба. При этом в процессе установлено — в случае с ООО «АБ1» арбитраж отказался признавать недействительным заключенное в октябре 2016-го соглашение о расторжении договора залога.

Михаил Захаров / realnoevremya.ru

Что касается земельных паев, то версию об их покупке «Татфондбанком» по завышенной цене суд отверг. Сослался на показания свидетелей, что эти сделки были основаны на независимой экспертной оценке их стоимости, не имевшей существенных отклонений от официальной цены на сайте ЗПИФ «ТФБ-Рентный инвестиционный фонд». ЦБ в отчетах также подтверждал корректность закупки части паев, а по некоторым выдал предписание о снижении стоимости, что и было сделано банком.

Также при оценке обвинения суд указал: в июле 2014-го, когда по данным паям заключались договоры залога, АСВ соглашалось с их балансовой стоимостью. В связи с чем возникают неустранимые сомнения в правомерности сравнения сотрудниками СК балансовой и рыночной стоимости данных активов. Эти сомнения суд истолковал в пользу подсудимого, исключив ущерб банку на 1,4 млрд по выкупу паев у «РГС Банка» и на 2,36 млрд по таким же сделкам с «БК Регион и «Московским кредитным банком».

Напомним, на ошибочности версии силовиков в части «замены хороших активов плохими» в суде настаивала защита, указывая, что юристы АСВ в арбитражах отказались от своих заявлений по оспариванию земельных сделок, предпочтя оставить паи в составе конкурсной массы.

Согласен ли Мусин с новым приговором?

По данным «Реального времени», представители АСВ намерены оспаривать приговор относительно нерассмотрения иска и отказа от части обвинений. Свое апелляционное представление ожидаемо готовит и прокуратура.

Интригой на сегодня остается вопрос: согласится ли с приговором сам Роберт Мусин? Ведь весомый довод защиты — банкротство, как и смерть, не может наступить дважды и за тяжкие последствия бывший предправления уже осужден — не стал аргументом в пользу более мягкой квалификации и освобождения от наказания за сроком давности.

Адвокат дважды осужденного Алексей Клюкин пока воздерживается от комментариев по результатам процесса. В базе суда, по данным на 6 декабря, приговор числится как необжалованный.

Михаил Захаров / realnoevremya.ru

Напомним, 25 ноября суд признал Роберта Мусина виновным в злоупотреблении полномочиями с тяжкими последствиями в виде краха банка и назначил 6,5 года колонии, но путем частичного сложения этого срока с первым приговором банкира окончательное наказание определил в 12 лет и 6 месяцев колонии общего режима. Три четверти этого срока Мусиным уже отбыто — ввиду зачета дня СИЗО за полтора в колонии общего режима и времени под домашним арестом 1:1.

Если приговор вступит в силу, осужденный сможет воспользоваться законным правом на УДО. Впрочем, состояние здоровья Мусина, который ввиду болезни перенес операцию по эндопротезированию и передвигается лишь на костылях, тоже может служить основанием для ходатайств о вольной.