«От наказания освободить за сроком давности»: в суде Казани адвокат Мусина просил снять обвинения на 22 млрд

Фото: Динар Фатыхов

Свой анализ вмененных экс-главе «Татфондбанка» сделок на 26,7 млрд рублей провел сегодня в прениях Вахитовского суда Казани адвокат Алексей Клюкин. По его мнению, в следствии и суде подтверждена связь Роберта Мусина лишь по семи кредитуемым компаниям с невозвратными кредитами на 4,5 млрд рублей, тогда как версия обвинения о выводе залогов и замене хороших активов на неликвид опровергается материалами дела, — передает с заседания журналист «Реального времени».



Адвокат предложил суду исключить из объема обвинения значительную часть сделок, квалифицировать действия его клиента за кредитование семи организаций по ч.1 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями в коммерческой организации без тяжких последствий) и прекратить преследование Роберта Мусина за истечением срока давности. Защитник отметил — за доведение банка до отзыва лицензии и банкротства, как за убийство — нельзя наказывать дважды, напоминая приговор 2021 года, по которому Мусин получил 11 лет колонии общего режима.

Сам подсудимый от выступления в прениях воздержался.

На прошлом заседании гособвинитель запросила для Роберта Мусина 9 лет лишения свободы за злоупотребление полномочиями на 26,7 млрд рублей и путем частичного сложения наказания по первому приговору предложила назначить ему 16 лет колонии общего режима. Представитель АСВ эту позицию поддержал.