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ОАО ТГК-16

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ОАО ТГК-16 Фото: Максим Платонов

Общая информация

Генерирующая компания в составе группы компаний «ТАИФ». В имущественный комплекс энергопредприятия входят Казанская ТЭЦ-3 и Нижнекамская ТЭЦ (ПТК-1), основным предназначением которых является энергообеспечение крупных промышленных узлов нефтегазохимического комплекса Республики Татарстан и жилых микрорайонов на территории городов Казани и Нижнекамска.

Установленная электрическая мощность генерирующих объектов ОАО «ТГК-16» составляет около 1 300 МВт, установленная тепловая мощность значительна и достигает 5 681 Гкал/час.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420097, ул. Зинина, д.10
  • Телефон: (843) 203-75-59
  • Email: office@tgc16.ru
  • Сайт: www.tgc16.ru

Дата последнего обновления: 10.05.2018

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