ОАО ТГК-16
Общая информация
Генерирующая компания в составе группы компаний «ТАИФ». В имущественный комплекс энергопредприятия входят Казанская ТЭЦ-3 и Нижнекамская ТЭЦ (ПТК-1), основным предназначением которых является энергообеспечение крупных промышленных узлов нефтегазохимического комплекса Республики Татарстан и жилых микрорайонов на территории городов Казани и Нижнекамска.
Установленная электрическая мощность генерирующих объектов ОАО «ТГК-16» составляет около 1 300 МВт, установленная тепловая мощность значительна и достигает 5 681 Гкал/час.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420097, ул. Зинина, д.10
- Телефон: (843) 203-75-59
- Email: office@tgc16.ru
- Сайт: www.tgc16.ru
Дата последнего обновления: 10.05.2018