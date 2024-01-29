Дрон не пролетит: энергетики ТАИФа имеют защиту своих объектов от беспилотников

Фото: realnoevremya.ru

Беспилотники, ПВО, дронопорты — это уже не кадры из фантастических фильмов, а наша с вами реальность. Потому защита объектов критической инфраструктуры стала новым вызовом для промышленности Татарстана. О том, как решают этот вопрос энергетики, «Реальному времени» рассказали в «ТГК-16».

Незаметная угроза

— Ключевая угроза сейчас — это акты незаконного вмешательства с использованием БПЛА, — отметил в одном из своих выступлений министр энергетики РФ Николай Шульгинов.

Опасность беспилотников — в их незаметности для сил противовоздушной обороны страны, легкости сборки и скрытной доставке в район цели и в ювелирной точности попадания, что позволяет врагу нанести точечный удар по заранее выбранным уязвимым объектам и разом нарушить работу систем жизнеобеспечения тысяч мирных граждан. В первую очередь это относится к объектам топливно-энергетического комплекса: крупным электрическим подстанциям, газораспределительным пунктам и к хранилищам нефтепродуктов, расположенным открыто и представляющим собой идеальную мишень для террористических атак с воздуха.

Дроны отличаются габаритами, функциональностью, дальностью полетов, уровнем автономности и другими характеристиками.

По техническим параметрам выделяют дроны самолетного и вертолетного типов. В основе первых — несущие плоскости-крылья, которые обеспечивают дрону высокий, продолжительный полет большого радиуса. БПЛА вертолетной или, как еще их называют, коптерной модели характеризуется наличием винтов. Такие дроны, в свою очередь, делятся в зависимости от количества этих самых винтов: трикоптер, квадрокоптер, гексакоптер и пр. Благодаря своей плавности и стабильности полета коптеры получили широкое применение для мониторинга и анализа территории.

Еще один способ квалификации дронов — цель использования. В этом случае они делятся на военные и гражданские. Первые, как несложно догадаться, используются в боевых действиях. Они отличаются своими функциональными параметрами. Военные БПЛА способны самостоятельно совершать посадку, летать на дальние расстояния, выполнять поставленные тактические задачи, переносить тяжелые грузы.

А применение гражданских БПЛА в современном мире очень широкое: геодезия, аграрный сектор, широкий круг государственных служб (полиция, скорая помощь, пожарные, аварийные службы) и пр.

— Мы на предприятии со всей серьезностью относимся к угрозе от беспилотников, и во взаимодействии с Минэнерго России, с правоохранительными органами Республики Татарстан уже приняли для себя стратегию противодействия террористическим атакам с воздуха, — рассказал заместитель генерального директора по экономической безопасности, охране и режиму АО «ТГК-16» Ирек Каримов.

Комплексный подход

Стратегия энергопредприятия включает в себя три основных направления, которые применяются комплексно.

Первое — это активная охрана объектов в виде защитных «куполов» радиоэлектронного подавления, попав в который, вражеский дрон теряет управление и падает, либо зависает в воздухе, впустую растрачивая запас энергии в аккумуляторе.

Стратегия энергопредприятия включает в себя три основных направления, которые применяются комплексно. Фото предоставлено realnoevremya.ru АО «ТГК-16»

Все подробности такой защиты по понятным причинам энергетики раскрыть не могут.

— Производитель оборудования — российская компания, специализирующая на разработке и производстве систем радиоэлектронной борьбы. Все оборудование — на 100% отечественного производства, эффективно работает уже на многих объектах, в том числе в прифронтовых регионах, — рассказал Ирек Каримов.

Второе направление в стратегии предприятии — это пассивная защита от ударов беспилотников: установка защитных экранов, сеток, обваловка и строительство защитных стен.

— Строительство защитных барьеров и экранов — вспомогательная мера для отдельно стоящих объектов инфраструктуры, для которых создание купола радиоэлектронного подавления нецелесообразно из-за высокой стоимости, — объяснил собеседник.

И последнее, третье направление — вооружение сотрудников охраны ручными комплексами подавления беспилотников (антидроновыми ружьями) и обучение тактике работы с ними. На сегодняшний день все ТЭЦ предприятия оснащены этими ружьями. Кроме того, на филиалах на регулярной основе проводятся мероприятия, направленные на усиление безопасности.

— Эти мероприятия позволяют обезопасить наши объекты энергетики от угрозы террористических актов с использованием беспилотников, — заверил Ирек Каримов.