«По сути, метод альтернативной котельной только увеличит доходы теплоснабжающих организаций»

Мнение представителя энергокомпании о последствиях предстоящего перехода республики на новую модель расчета стоимости тепла

Фото: предоставлено компанией ТГК-16

Два года назад вступили в силу поправки к федеральному закону «О теплоснабжении», которые предполагают переход российских городов на новую модель расчета тарифа на тепло для населения по методу альтернативной котельной. Первопроходцем метода стал Рубцовск, в этом году о потенциальной готовности уже заявили 29 населенных пунктов страны. В их числе — Казань. «Реальное время» пообщалось с ведущим инженером отдела реализации тепловой энергии энергокомпании ТГК-16 Станиславом Семеновым. О последствиях нового принципа ценообразования, росте стоимости тепла для жителей и дальнейших перспективах он рассказал в интервью.

«Переход на новую модель приведет к росту цен на тепловую энергию»

— Станислав Александрович, с внесением изменений в действующее законодательство в области теплоснабжения в стране запущен механизм перехода на метод альтернативной котельной. Первопроходцем в этой области стал Рубцовск. В этом году о своей потенциальной готовности уже заявили 29 населенных пунктов России. Среди них — Казань. В чем разница между существующим способом расчета тарифов на тепло для населения и новым, по методике альткотельной?

— На сегодняшний день тарифы рассчитывают по методу «затраты плюс», когда теплоснабжающая компания подает в регулирующий орган информацию о своих затратах, необходимых для производства тепла. Затраты организации, принимаемые органом регулирования, то есть необходимая валовая выручка, делятся на общее количество отпускаемого тепла, так и определяется тариф. То есть чем больше затрат у генерации, тем выше тариф, в связи с чем производители не заинтересованы в их снижении.

10 августа 2017 года в силу вступили изменения в федеральный закон «О теплоснабжении». Они предполагают, что города или поселения будут относить к «ценовым зонам теплоснабжения», в которых ценообразование на тепло для населения будет определяться по новой методике, которая предполагает уход от государственного регулирования тарифов. Так, цена на тепло в «ценовой зоне» между участниками теплоснабжения будет определяться по соглашению сторон, а конечная цена для потребителей не должна превышать установленного предельного уровня, рассчитанного по так называемому методу альтернативной котельной, то есть такого уровня цены, при которой потребитель смог бы отказаться от центрального теплоснабжения и построить собственный (виртуальный) источник тепла. Предельный уровень цены так же, как и тарифы, будет устанавливаться уполномоченным органом исполнительной власти субъекта РФ в области госрегулирования цен (Госкомитет РТ по тарифам).

Фото предоставлено компанией ТГК-16

— Нуждается ли теплоснабжение республики и ее столицы в новом методе тарифообразования?

— Насколько система теплоснабжения Татарстана нуждается в таком переходе, мне сказать трудно. Могу сказать в разрезе крупных городов, таких как Казань или Нижнекамск. Действующий метод тарифообразования и сейчас позволяет не только обеспечивать надежность теплоснабжения путем поддержания технического состояния действующего оборудования производителей тепла и теплосетевых организаций, но и разрабатывать инвестиционные программы, включая затраты по их реализации в тарифы, и получать чистую прибыль от своей деятельности. Таким образом, ничего нового, кроме вытекающей «сверхприбыли» и дополнительного увеличения тарифов для населения республики, метод альтернативной котельной в энергетику Татарстана не принесет.

— По расчетам экспертов, новый метод может дать дополнительный рост тарифов от 20% до 84%. К какому мнению склоняетесь вы?

— Безусловно, переход на новую финансовую модель рынка теплоэнергии приведет к росту стоимости цен на тепловую энергию для населения. Так, на официальном сайте Минэнерго РФ представлен калькулятор расчета стоимости тепловой энергии по методу альткотельной, с помощью которого каждый гражданин уже сегодня может посчитать примерную стоимость предельной цены на тепло в случае перехода на альтернативную котельную в своем регионе. Так, исходя из расчетов данного калькулятора предварительная стоимость тепловой энергии для населения г. Казани вырастет с 1 741,49 руб. с НДС до 1 972,02 рубля за гигакалорию с НДС (разница в 230,53 рубля), что дает рост тарифа на 13%. В Нижнекамске, по предварительным расчетам, тариф вырастет с 1 651,46 руб. с НДС до 1 892,71 руб. с НДС (увеличение на 241,25 рубля), что приводит к удорожанию на 14,6%.

— Я правильно понимаю, что после перехода на новый метод расчета уравняются тарифы для всех потребителей тепла в республике? Или тарифы будут как-то отличаться?

— Нет, тариф не уравняется. Как я отметил ранее, стоимость тепловой энергии по альткотельной также будет дифференцирована в зависимости от населенного пункта и от поставщика тепловой энергии в системе теплоснабжения. Но в пределах одного населенного пункта цена на тепло для потребителей не будет превышать установленного предельного уровня.

«В новой редакции закона ни слова не говорится о контроле сверхприбыли»

— Куда будет направлена разница стоимости тепловой энергии по методу альткотельной и действующего тарифа?

— Цель нововведения — направить получаемую дополнительную прибыль поставщика тепловой энергии, то есть ЕТО, на модернизацию и развитие систем теплоснабжения, тем самым обеспечить приток инвестиций в сферу теплоэнергетики. Однако законом не предусмотрены способы и методы контроля за распределением полученной прибыли. Учитывая, что текущие методы ценообразования уже содержат механизмы по включению затрат на реконструкцию и модернизацию теплового хозяйства, то можно предположить, что получаемая сверхприбыль вполне свободно будет распределяться ЕТО в качестве дивидендов, премий, содержания непрофильных активов и т. п.

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