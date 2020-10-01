«На пенсии тяжело сидеть дома. В четырех стенах быстрее стареешь»

«Жизнелюб», «Советы ветеранов», «Университет третьего возраста» — кто в Татарстане помогает пенсионерам обрести новый смысл жизни

Выход на пенсию для пожилых людей сопровождается стрессом. Они чувствуют себя покинутыми без прежнего общения с коллегами, ставшими уже друзьями. Впрочем, некоторые на пенсии начинают новую активную жизнь. В этом им помогают городской проект «Жизнелюб» и международное движение «Университет третьего возраста», а также тесная связь с предприятиями, с которых работники ушли на пенсию. Ко Дню пожилого человека «Реальное время» поговорило с активными пенсионерами и узнало, как найти новую цель в жизни и как родной коллектив помогает почувствовать себя нужным.

«На пенсии самое главное — не опускать руки»

О том, что на пенсии жизнь не заканчивается, а наполняется новым смыслом, уверенно говорят пожилые люди, участвующие в казанском проекте «Жизнелюб». Он стартовал в 2016 году. И позволяет пенсионерам бесплатно посещать занятия в домах культуры.

Асия Ганиева, 60 лет:

— По образованию я технолог, окончила промышленный техникум. Жила в Узбекистане, где работала поваром. До выхода на пенсию также была поваром в ООО «ТК «Майский». Комбинат не забывает своих сотрудников на пенсии. Каждую неделю мы бесплатно получаем продукцию компании. На дни рождения и праздники делают подарки, выделяют материальную помощь.

Фото из личного архива Асии Ганиевой

Музыка сопровождала меня всю жизнь. В доме культуры Осиново 7 лет руководила фольклорным ансамблем «Асылъяр». Я несколько раз становилась лауреатом в разных конкурсах эстрадной и народной песни. На пенсии тяжело сидеть дома. В четырех стенах быстрее стареешь. Сейчас посещаю занятия по вокалу, танцам, хожу на йогу в проекте «Жизнелюб» в ДК «Залесный». Я занимаюсь любимым делом и живу полной и насыщенной жизнью.

Людмила Гринькова, 72 года:

— Я из Архангельска, на пенсию ушла в Казани. Работала в разных местах, жизнь была непростая, не хочется рассказывать подробно. Главное, что мне всегда помогала песня. Я 17 лет пою в хоре. Сейчас работаю в народном русском хоре ветеранов «Волжанка» в ДК «Сайдаш», а отдыхаем мы в «Жизнелюбе».

Мы там тоже поем, помогаем освоиться новичкам. Сложно начать петь, если раньше этим не занимался. В «Жизнелюбе» много разных коллективов, песни изучаем в игровой форме.

На пенсии главное — не опускать руки, не потерять себя и заниматься обязательно тем, что ты умеешь. И даже если что-то не умеешь, можно прийти к нам — научим. В «Жизнелюбе» есть кружок рукоделия, театральный, занимаются гимнастикой, даже учат пользоваться сенсорным телефоном.

Надежда Девяткова, 59 лет:

— Я на пенсии, но все равно работаю. Открыла ИП, занимаюсь бухгалтерией, делаю отчеты для налоговой. Раньше был магазин, я вплотную занималась им. Высшее образование получила в Свердловском горном институте. В Казань приехала из Набережных Челнов, где работала технологом.

Фото из личного архива Надежды Девятковой

Благодаря проекту «Жизнелюб» и нашему клубу в Константиновке стала вести активный образ жизни. Мы поем, танцуем, вяжем, рисуем. Я посещаю направление «Зумба голд», которое ведет директор ДК Ирина Гутник. С ней мы съездили в Суздаль, во Владимир на мастер-класс по зумбе.

На пенсии важно не замыкаться и не сидеть дома. Нужно идти в любой ДК, который рядом, заниматься спортом, танцевать, петь. Пенсионерам не надо дома смотреть в «ящик», идите в люди: играйте в шахматы, вяжите — все это развивает.

В институтскую пору я участвовала в КВН, была комсоргом. Сейчас у меня активный период, как будто студенчество вернулось. Когда работаешь, нет времени этим заниматься, а сейчас активность придает тонус. Глаза светятся, ты расцветаешь, а не тухнешь в квартире.

«Наши пенсионеры не брошены на произвол судьбы»

Кроме городских организаций, старшее поколение поддерживают советы ветеранов, профсоюзные комитеты при предприятиях. Такой традиции придерживаются и в филиалах АО «ТГК-16» — на Казанской ТЭЦ-3 и Нижнекамской ТЭЦ (ПТК-1). На предприятии с уважением относятся к ветеранам, стоявшим у его истоков. Их вклад в развитие станций ценят и помнят.

Социальная политика ТГК-16 направлена на то, чтобы ветераны чувствовали заботу и внимание на заслуженном отдыхе. Совет ветеранов Нижнекамской ТЭЦ (ПТК-1) находится в тесном контакте с руководством станции, профсоюзом, молодежной организацией и с Советом ветеранов Нижнекамского района.

Иван Потапов, ветеран труда филиала АО «ТГК-16» — Нижнекамской ТЭЦ (ПТК-1):

— В 1975 году я окончил Казанский сельскохозяйственный институт по специальности «Инженер-механик». На Нижнекамскую ТЭЦ-1 пришел в 1983 году. Проработал там до 1993 года, потом на 5 лет ушел на другое предприятие. На ТЭЦ вернулся начальником транспортного цеха. В 2010 году работал в котлотурбинном цехе №2, оттуда ушел на пенсию. В общей сложности на ТЭЦ провел 20 лет. Сейчас состою в Совете ветеранов.

Фото из личного архива Ивана Потапова

Когда приближается время выхода на пенсию, важно на этом не зацикливаться. Важно не терять связь с предприятием. Нам повезло: на ТЭЦ есть Совет ветеранов, который держит связь с пенсионерами. Представители совета общаются с соратниками, обзванивают их каждую неделю, узнают, как дела. Наши пенсионеры не брошены на произвол судьбы. На знаменательные даты мы получаем подарки, материальные выплаты.

Руководство Совета ветеранов договорилось с «Университетом третьего возраста» об организации для нас компьютерных курсов. Раз в неделю мы посещаем спортивный комплекс.

Тамара Мулюкова, ветеран труда филиала АО «ТГК-16» — Нижнекамской ТЭЦ (ПТК-1):

— Я работала на Нижнекамской ТЭЦ (ПТК-1) машинистом в котлотурбинном цехе, потом — в цехе наладки инженером. В Нижнекамск приехала как молодой специалист 1 апреля 1976 года после Челябинского энергетического техникума. Тогда все были молодыми специалистами, и в коллективе у нас были теплые отношения. На ТЭЦ проработала 37 лет. Сейчас мне 65 лет.

На пенсию выходить было тяжело. Жизнь вдруг встала с ног на голову. Главное — занять себя чем-то. Я закончила работу летом, занималась огородом, потом внуками. Помогли занятия в «Университете третьего возраста». Мне нравилось посещать спортивные секции, изучала ландшафтный дизайн, ходила на занятия гимнастикой цигун.

Фото из личного архива Тамары Мулюковой

Больше всего хочется не то что ходить куда-то, а общаться. Станция организовывала для нас раз в неделю поездку в спортивный комплекс. Эти поездки были отдушиной. Из-за пандемии сейчас баню закрыли. Мы все понимаем — такая ситуация в мире.

У меня еще есть огород, собака, внуки. Некоторые говорят, что сидят с внуками в депрессии, а мне некогда. Я всегда занята, ищу что-то новое: рецепт в интернете, зарядку.

В этом году «Университет третьего возраста» принимает пенсионеров до 65 лет, поэтому я хожу на платный фитнес. Нравится, что туда можно прийти в любое время, и тренер всегда с тобой занимается. Заставить себя выйти из дома — это самое главное. Лень есть и у молодых, и у старых, а когда сходишь на занятия, то становится веселее.

Тагирзян Мухаметзянов, ветеран труда филиала АО «ТГК-16» — Нижнекамской ТЭЦ (ПТК-1):

— Я 42 года проработал на ТЭЦ. У меня среднее образование. На станции сначала работал в должности машиниста-обходчика, на пенсию ушел старшим машинистом котельного оборудования. За время работы меня наградили орденом Трудовой Славы третьей степени, медалью «В память 1000-летия Казани». У меня есть звание заслуженного работника Министерства топлива и энергетики России. Во время работы ездил в Монголию в командировку на строительство ТЭЦ для горно-обогатительного комбината. За эту работу наградили грамотой от консульства Монголии.

Фото из личного архива Тагирзяна Мухаметзянова

На пенсии сначала было трудно — один же остаешься. Но нас коллектив не бросает. Ветеранская организация постоянно о нас заботится, проводит концерты ко Дню энергетика, Дню пожилого человека. Для нас организуют экскурсии по Татарстану. С Советом ветеранов мы ездили в Свияжск, Болгар, Елабугу, Казань.

Летом я провожу время на даче, занимаюсь с внуками.

Мансур Гафаров, ветеран труда филиала АО «ТГК-16» — Казанской ТЭЦ-3:

— Высшее образование получил в КГЭУ. На ТЭЦ я проработал 33 года, а в энергетике — 37 лет. На пенсию ушел из диспетчерского управления РДУ. На ТЭЦ-3 пришел в 1980 году. Работал на руководящих должностях. Сначала направили начальником топливно-транспортного цеха, затем работал председателем профкома 5 лет, начальником котлотурбинного цеха, руководил цехом термической переработки промышленных сточных вод.

Фото предоставлено АО «ТГК-16»

Когда вышел на пенсию, не чувствовал себя покинутым. Всегда поддерживал связь с ТЭЦ. Мои воспитанники продолжают там работать. Я одно понял: когда резко на пенсию выходишь, надо найти занятие. Чтобы переход произошел плавно, я 4 года работал председателем гаражно-строительного кооператива. Постепенно адаптировался к пенсионной жизни. Самое главное — найти занятие. Сад-огород не спасает, потому что это сезонная работа.

Юрий Пичушкин, ветеран труда филиала АО «ТГК-16» — Казанской ТЭЦ-3:

— Я получил образование в нашем энергетическом институте по специальности «Инженер-теплотехник». На станции проработал 43 года. Начинал дежурным слесарем по котельному оборудованию и в 1980 году стал начальником котлотурбинного цеха. На пенсию ушел начальником цеха термической переработки промышленных сточных вод. Сейчас мне 72 года.

Фото предоставлено АО «ТГК-16»

На пенсии очень важно не терять силу духа. Некоторые сотрудники теряются в жизни после активной работы. Но это не обо мне. У меня семь внуков, вожу их на кружки, в спортивные секции. Это помогает мне морально и физически. Провожу время на даче, езжу на рыбалку.

Часто общаюсь с коллегами с ТЭЦ-3. Принимаю активное участие во всех мероприятиях, на которые нас приглашает станция. Вместе с коллегами в 2018 году отметили 50-летие Казанской ТЭЦ-3.