«На пенсии тяжело сидеть дома. В четырех стенах быстрее стареешь»
«Жизнелюб», «Советы ветеранов», «Университет третьего возраста» — кто в Татарстане помогает пенсионерам обрести новый смысл жизни
Выход на пенсию для пожилых людей сопровождается стрессом. Они чувствуют себя покинутыми без прежнего общения с коллегами, ставшими уже друзьями. Впрочем, некоторые на пенсии начинают новую активную жизнь. В этом им помогают городской проект «Жизнелюб» и международное движение «Университет третьего возраста», а также тесная связь с предприятиями, с которых работники ушли на пенсию. Ко Дню пожилого человека «Реальное время» поговорило с активными пенсионерами и узнало, как найти новую цель в жизни и как родной коллектив помогает почувствовать себя нужным.
«На пенсии самое главное — не опускать руки»
О том, что на пенсии жизнь не заканчивается, а наполняется новым смыслом, уверенно говорят пожилые люди, участвующие в казанском проекте «Жизнелюб». Он стартовал в 2016 году. И позволяет пенсионерам бесплатно посещать занятия в домах культуры.
Асия Ганиева, 60 лет:
— По образованию я технолог, окончила промышленный техникум. Жила в Узбекистане, где работала поваром. До выхода на пенсию также была поваром в ООО «ТК «Майский». Комбинат не забывает своих сотрудников на пенсии. Каждую неделю мы бесплатно получаем продукцию компании. На дни рождения и праздники делают подарки, выделяют материальную помощь.
Музыка сопровождала меня всю жизнь. В доме культуры Осиново 7 лет руководила фольклорным ансамблем «Асылъяр». Я несколько раз становилась лауреатом в разных конкурсах эстрадной и народной песни. На пенсии тяжело сидеть дома. В четырех стенах быстрее стареешь. Сейчас посещаю занятия по вокалу, танцам, хожу на йогу в проекте «Жизнелюб» в ДК «Залесный». Я занимаюсь любимым делом и живу полной и насыщенной жизнью.
Людмила Гринькова, 72 года:
— Я из Архангельска, на пенсию ушла в Казани. Работала в разных местах, жизнь была непростая, не хочется рассказывать подробно. Главное, что мне всегда помогала песня. Я 17 лет пою в хоре. Сейчас работаю в народном русском хоре ветеранов «Волжанка» в ДК «Сайдаш», а отдыхаем мы в «Жизнелюбе».
Мы там тоже поем, помогаем освоиться новичкам. Сложно начать петь, если раньше этим не занимался. В «Жизнелюбе» много разных коллективов, песни изучаем в игровой форме.
На пенсии главное — не опускать руки, не потерять себя и заниматься обязательно тем, что ты умеешь. И даже если что-то не умеешь, можно прийти к нам — научим. В «Жизнелюбе» есть кружок рукоделия, театральный, занимаются гимнастикой, даже учат пользоваться сенсорным телефоном.
Надежда Девяткова, 59 лет:
— Я на пенсии, но все равно работаю. Открыла ИП, занимаюсь бухгалтерией, делаю отчеты для налоговой. Раньше был магазин, я вплотную занималась им. Высшее образование получила в Свердловском горном институте. В Казань приехала из Набережных Челнов, где работала технологом.
Благодаря проекту «Жизнелюб» и нашему клубу в Константиновке стала вести активный образ жизни. Мы поем, танцуем, вяжем, рисуем. Я посещаю направление «Зумба голд», которое ведет директор ДК Ирина Гутник. С ней мы съездили в Суздаль, во Владимир на мастер-класс по зумбе.
На пенсии важно не замыкаться и не сидеть дома. Нужно идти в любой ДК, который рядом, заниматься спортом, танцевать, петь. Пенсионерам не надо дома смотреть в «ящик», идите в люди: играйте в шахматы, вяжите — все это развивает.
В институтскую пору я участвовала в КВН, была комсоргом. Сейчас у меня активный период, как будто студенчество вернулось. Когда работаешь, нет времени этим заниматься, а сейчас активность придает тонус. Глаза светятся, ты расцветаешь, а не тухнешь в квартире.
«Наши пенсионеры не брошены на произвол судьбы»
Кроме городских организаций, старшее поколение поддерживают советы ветеранов, профсоюзные комитеты при предприятиях. Такой традиции придерживаются и в филиалах АО «ТГК-16» — на Казанской ТЭЦ-3 и Нижнекамской ТЭЦ (ПТК-1). На предприятии с уважением относятся к ветеранам, стоявшим у его истоков. Их вклад в развитие станций ценят и помнят.
Социальная политика ТГК-16 направлена на то, чтобы ветераны чувствовали заботу и внимание на заслуженном отдыхе. Совет ветеранов Нижнекамской ТЭЦ (ПТК-1) находится в тесном контакте с руководством станции, профсоюзом, молодежной организацией и с Советом ветеранов Нижнекамского района.
Иван Потапов, ветеран труда филиала АО «ТГК-16» — Нижнекамской ТЭЦ (ПТК-1):
— В 1975 году я окончил Казанский сельскохозяйственный институт по специальности «Инженер-механик». На Нижнекамскую ТЭЦ-1 пришел в 1983 году. Проработал там до 1993 года, потом на 5 лет ушел на другое предприятие. На ТЭЦ вернулся начальником транспортного цеха. В 2010 году работал в котлотурбинном цехе №2, оттуда ушел на пенсию. В общей сложности на ТЭЦ провел 20 лет. Сейчас состою в Совете ветеранов.
Когда приближается время выхода на пенсию, важно на этом не зацикливаться. Важно не терять связь с предприятием. Нам повезло: на ТЭЦ есть Совет ветеранов, который держит связь с пенсионерами. Представители совета общаются с соратниками, обзванивают их каждую неделю, узнают, как дела. Наши пенсионеры не брошены на произвол судьбы. На знаменательные даты мы получаем подарки, материальные выплаты.
Руководство Совета ветеранов договорилось с «Университетом третьего возраста» об организации для нас компьютерных курсов. Раз в неделю мы посещаем спортивный комплекс.
Тамара Мулюкова, ветеран труда филиала АО «ТГК-16» — Нижнекамской ТЭЦ (ПТК-1):
— Я работала на Нижнекамской ТЭЦ (ПТК-1) машинистом в котлотурбинном цехе, потом — в цехе наладки инженером. В Нижнекамск приехала как молодой специалист 1 апреля 1976 года после Челябинского энергетического техникума. Тогда все были молодыми специалистами, и в коллективе у нас были теплые отношения. На ТЭЦ проработала 37 лет. Сейчас мне 65 лет.
На пенсию выходить было тяжело. Жизнь вдруг встала с ног на голову. Главное — занять себя чем-то. Я закончила работу летом, занималась огородом, потом внуками. Помогли занятия в «Университете третьего возраста». Мне нравилось посещать спортивные секции, изучала ландшафтный дизайн, ходила на занятия гимнастикой цигун.
Больше всего хочется не то что ходить куда-то, а общаться. Станция организовывала для нас раз в неделю поездку в спортивный комплекс. Эти поездки были отдушиной. Из-за пандемии сейчас баню закрыли. Мы все понимаем — такая ситуация в мире.
У меня еще есть огород, собака, внуки. Некоторые говорят, что сидят с внуками в депрессии, а мне некогда. Я всегда занята, ищу что-то новое: рецепт в интернете, зарядку.
В этом году «Университет третьего возраста» принимает пенсионеров до 65 лет, поэтому я хожу на платный фитнес. Нравится, что туда можно прийти в любое время, и тренер всегда с тобой занимается. Заставить себя выйти из дома — это самое главное. Лень есть и у молодых, и у старых, а когда сходишь на занятия, то становится веселее.
Тагирзян Мухаметзянов, ветеран труда филиала АО «ТГК-16» — Нижнекамской ТЭЦ (ПТК-1):
— Я 42 года проработал на ТЭЦ. У меня среднее образование. На станции сначала работал в должности машиниста-обходчика, на пенсию ушел старшим машинистом котельного оборудования. За время работы меня наградили орденом Трудовой Славы третьей степени, медалью «В память 1000-летия Казани». У меня есть звание заслуженного работника Министерства топлива и энергетики России. Во время работы ездил в Монголию в командировку на строительство ТЭЦ для горно-обогатительного комбината. За эту работу наградили грамотой от консульства Монголии.
На пенсии сначала было трудно — один же остаешься. Но нас коллектив не бросает. Ветеранская организация постоянно о нас заботится, проводит концерты ко Дню энергетика, Дню пожилого человека. Для нас организуют экскурсии по Татарстану. С Советом ветеранов мы ездили в Свияжск, Болгар, Елабугу, Казань.
Летом я провожу время на даче, занимаюсь с внуками.
Мансур Гафаров, ветеран труда филиала АО «ТГК-16» — Казанской ТЭЦ-3:
— Высшее образование получил в КГЭУ. На ТЭЦ я проработал 33 года, а в энергетике — 37 лет. На пенсию ушел из диспетчерского управления РДУ. На ТЭЦ-3 пришел в 1980 году. Работал на руководящих должностях. Сначала направили начальником топливно-транспортного цеха, затем работал председателем профкома 5 лет, начальником котлотурбинного цеха, руководил цехом термической переработки промышленных сточных вод.
Когда вышел на пенсию, не чувствовал себя покинутым. Всегда поддерживал связь с ТЭЦ. Мои воспитанники продолжают там работать. Я одно понял: когда резко на пенсию выходишь, надо найти занятие. Чтобы переход произошел плавно, я 4 года работал председателем гаражно-строительного кооператива. Постепенно адаптировался к пенсионной жизни. Самое главное — найти занятие. Сад-огород не спасает, потому что это сезонная работа.
Юрий Пичушкин, ветеран труда филиала АО «ТГК-16» — Казанской ТЭЦ-3:
— Я получил образование в нашем энергетическом институте по специальности «Инженер-теплотехник». На станции проработал 43 года. Начинал дежурным слесарем по котельному оборудованию и в 1980 году стал начальником котлотурбинного цеха. На пенсию ушел начальником цеха термической переработки промышленных сточных вод. Сейчас мне 72 года.
На пенсии очень важно не терять силу духа. Некоторые сотрудники теряются в жизни после активной работы. Но это не обо мне. У меня семь внуков, вожу их на кружки, в спортивные секции. Это помогает мне морально и физически. Провожу время на даче, езжу на рыбалку.
Часто общаюсь с коллегами с ТЭЦ-3. Принимаю активное участие во всех мероприятиях, на которые нас приглашает станция. Вместе с коллегами в 2018 году отметили 50-летие Казанской ТЭЦ-3.
комментарии